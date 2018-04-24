Смертельное ДТП в Кривом Роге. Следствие выявило нарушение у перевозчика

Фото 1tv.kr.ua

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Количество пассажиров в маршрутном микроавтобусе на момент аварии в Кривом Роге не соответствовало заявленному в техпаспорте, сообщил следователь по делу о смертельном ДТП Никита Гаркавый, передает Радио Свобода.

Утром 17 апреля в Кривом Роге автомобиль Днепропетровской области легковой автомобиль Mazda врезался в маршрутку, которую отбросило на автобус, двигавшийся во встречном направлении. По последним данным, в результате столкновения трех транспортных средств погибли девять человек, еще более 10 получили травмы разной степени тяжести. В городе был объявлен траур по погибшим.

Смотрите также: Опубликовано новое видео с места аварии в Кривом Роге (18+)

По его словам, в салоне маршрутки находились 26 человек вместе с водителем. Согласно техпаспорту, транспортное средство рассчитано на 20 человек, плюс пять пассажиров, которые могут ехать стоя. Соответственно, "превышение нормы перевозки пассажиров составляло на одного человека больше".

"Вопрос остается открытым. Маршрутка принадлежит "Севертранс", частному предприятию, зарегистрированному в Одессе. В Кривом Роге есть представительство. Им вручен запрос с целью получения объяснений. На данный момент пока ответа нет", — сказал следователь.

Кроме того, он добавил, что в дальнейшем будет подниматься вопрос о лишении предприятия лицензии на осуществление пассажирских перевозок.

Читайте также: Эх, дороги. Аллергия на желтый спровоцирует везде кроваво-красный

Как сообщалось, полиция Кривого Рога открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины по факту ДТП. Работники правоохранительных органов вручили письменное уведомление о подозрении в совершении преступления водителю автомобиля Mazda.