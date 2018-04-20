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    Смертельное ДТП в Кривом Роге. Луценко сообщил подробности о подозреваемом

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    Генеральный прокурор заявил, что дело о ДТП в Кривом Роге, в результате которого погибли девять человек, находится на его личном контроле.
    Юрий Луценко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Подозреваемый в смертельном ДТП в Кривом Роге сможет принять участие в судебном заседании лишь в сопровождении медиков, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко во время брифинга в прокуратуре Днепропетровской области, передает "Укринформ".

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    Во вторник утром, 17 апреля, в Кривом Роге автомобиль Днепропетровской области легковой автомобиль Mazda врезался в маршрутку, которую отбросило на автобус, двигавшийся во встречном направлении. По последним данным, в результате столкновения трех транспортных средств погибли девять человек, еще более 10 получили травмы разной степени тяжести. В городе был объявлен траур по погибшим. 

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    "Медики приняли решение о возможности участия в судебном заседании подозреваемого в случае медицинского сопровождения в зале суда", — сообщил Луценко.

    Он выразил надежду, что в пятницу, 20 апреля, водителя Mazda доставят в суд под наблюдением врачей. Прокуроры настаивают на содержании мужчины под стражей на время следствия.

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    Луценко также отметил, что дело о ДТП в Кривом Роге находится под его личным контролем. По его мнению, следствие займет 4-5 месяцев — это время проведения экспертиз.

    Как сообщалось, полиция Кривого Рога открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины по факту ДТП. Работники правоохранительных органов вручили письменное уведомление о подозрении в совершении преступления водителю автомобиля Mazda.

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