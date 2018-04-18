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    Число жертв растет. В больнице умер еще один пострадавший в ДТП в Кривом Роге

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    Масштабное ДТП в Кривом Роге (18)

    (обновлено: )63701
    Как сообщил заведующий приемного отделения Криворожской городской клинической больницы №2 Владимир Степанов, около 10:00 утра в реанимации умер травмированный человек.
    Последствия масштабной аварии в Кривом Роге: погибли 8 человек
    Фото 1tv.kr.ua

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Количество жертв в результате масштабной ДТП в Кривом Роге увеличилось. Сегодня, 18 апреля, около 10:00 утра в реанимации умер травмированный человек. Об этом сообщил заведующий приемного отделения Криворожской городской клинической больницы №2 Владимир Степанов, передает "Громадське".

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    1tv.kr.ua
    Последний маршрут. Все подробности жуткого ДТП в Кривом Роге

    По официальным данным, погибли уже девять человек.

    Ранее источники сообщали о десяти погибших.

    Напомним, по данным Управления Национальной полиции в Днепропетровской области, все погибшие в масштабном ДТП в Кривом Роге были пассажирами маршрутного автобуса.

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    Уже установлено, что водитель Mazda, которая врезалась в маршрутку и спровоцировала аварию, опаздывал на автовокзал. Об этом рассказал его сын, который находился на пассажирском сидении. Молодой человек утверждает, что его отец прибавил скорость, поскольку до отправления автобуса в Днепр оставалось порядка 10 минут.

     

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