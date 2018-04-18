Число жертв растет. В больнице умер еще один пострадавший в ДТП в Кривом Роге

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КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Количество жертв в результате масштабной ДТП в Кривом Роге увеличилось. Сегодня, 18 апреля, около 10:00 утра в реанимации умер травмированный человек. Об этом сообщил заведующий приемного отделения Криворожской городской клинической больницы №2 Владимир Степанов, передает "Громадське".

По официальным данным, погибли уже девять человек.

Ранее источники сообщали о десяти погибших.

Напомним, по данным Управления Национальной полиции в Днепропетровской области, все погибшие в масштабном ДТП в Кривом Роге были пассажирами маршрутного автобуса.

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Уже установлено, что водитель Mazda, которая врезалась в маршрутку и спровоцировала аварию, опаздывал на автовокзал. Об этом рассказал его сын, который находился на пассажирском сидении. Молодой человек утверждает, что его отец прибавил скорость, поскольку до отправления автобуса в Днепр оставалось порядка 10 минут.