Маршрутка на тот свет. Кривой Рог и другие жуткие ДТП

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Ежедневно на украинских дорогах гибнет в среднем 12-15 человек, что в разы больше, чем в зоне АТО. Последний случай, который потряс всю страну, — жуткое ДТП с маршруткой в Кривом Роге, которое унесло по меньшей мере жизни 10 человек, еще около 18 пострадали.

Подробнее о жуткой аварии в Кривом Роге и не только — в обзоре РИА Новости Украина.

Прямо под колеса

Утром 17 апреля в Металлургическом районе Кривого Рога произошла масштабная авария.

Около 5:53 утра на перекрестке улиц Металлургов и Героев АТО столкнулись автомобиль Mazda, маршрутный микроавтобус и автобус, перевозивший сотрудников одного из предприятий — судя по сообщениям в соцсетях, это были рабочие "Криворожстали".

Фото 1tv.kr.ua Последствия масштабной аварии в Кривом Роге: погибли 8 человек

По последним данным в ДТП погибли не менее 10 человек, около 18 пострадали, сообщает местное издание "Первый Криворожский".

Сообщается, что 8 человек погибли на месте происшествия, еще 2 жертвы ДТП скончались в больнице. По сведениям полиции, после аварии в больницу доставили 18 пострадавших.

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По предварительным данным, маршрутка №261, набитая пассажирами, ехала с 95-го квартала на Соцгород. В это время по улице Героев АТО на мигающий желтый сигнал светофора перекресток проезжала Mazda, которая протаранила общественный транспорт. Маршрутку отбросило на встречную полосу прямо под колеса автобуса "АрселорМиттал".

Как пишут в СМИ, светофоры в это время в городе не работали — они все время мигали желтым.

По словам очевидцев, водитель Mazda ехал со скоростью не менее 100 км/час. Удар был такой силы, что часть машины отлетела на 20 метров от места ДТП. На форумах пишут, что водитель легковушки выжил.

"Его, наверное, прячут за семью замками, чтобы люди не совершили самосуд", — пишут в комментариях горожане.

В то же время жертв тройной аварии в Кривом Роге могло быть намного больше, так как к счастью автобус предприятия, в который влетела маршрутка, ехал пустой, получил травмы только водитель.

Фото 0564.ua Последствия масштабной аварии в Кривом Роге: погибли 8 человек

Как сообщили "КП в Украине" в пресс-службе "АрселорМиттал", в их автобусе находился только водитель — он ехал забирать рабочих после смены. Если бы еще ехали сотрудники предприятия, человек 30-50, то последствия аварии могли быть еще страшнее.

Среда, 18 апреля, объявлена траурным днем в Кривом Роге.

Мэрия Кривого Рога заявила, что для оказания помощи пострадавшим привлечены лучшие медицинские специалисты, коммунальное предприятие "Фармация" обеспечило больницы необходимыми лекарствами. Семьям жертв аварии будет оказана материальная помощь.

Фото 1tv.kr.ua Последствия масштабной аварии в Кривом Роге: погибли 8 человек

Полиция уже открыла уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они повлекли гибель нескольких лиц". Виновному грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Трагедия в Харькове

Вечер 18 октября 2017 года оказался фатальным для харьковчан, которые, ничего не подозревая, стояли на остановке и ожидали зеленый сигнал светофора. Около 21:00 внедорожник Lexus после столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар, на котором стояли люди. Жертвами наезда стали 6 человек, еще 5 были госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии.

Украинское фото На месте смертельного ДТП в Харькове

Трагедия разрушила целые семьи. В том жутком ДТП погиб 27-летний Александр Евтеев, а также родная сестра его супруги. Еще одними жертвами вылетевшего Lexus стали мама и дочь — Алла и Анастасия Сокол.

За рулем Lexus оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева — приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. Автомобилем Volkswagen Touareg управлял 49-летний бизнесмен Геннадий Дронов.

Фото из открытых источников Жертвы ДТП в Харькове. Выжила только Оксана Берченко, на фото в центре

20 октября в Киевском райсуде Харькова Елене Зайцевой избрали меру пресечения в виде ареста на 2 месяца без права внесения залога. А после — арест был продлен до 10 февраля 2018 года. В рамках уголовного дела девушке грозит до 10 лет лишения свободы.

Кроме того, 8 ноября суд принял решение арестовать и Геннадия Дронова сроком на 42 дня. 13 декабря ему был продлен арест еще на 60 суток без возможности выхода под залог. Сам Дронов заверяет, что двигался на зеленый сигнал светофора.

13 декабря Зайцева во время судебного заседания таки признала свою вину.

1 марта потерпевшие в резонансном ДТП в Харькове дали показания. Одна из пострадавших сообщила, что не получала денег от семьи Зайцевой, хотя адвокат обвиняемой настаивает, что ей была перечислена сумма в 50 тысяч гривен.

2 апреля на судебном заседании выяснились новые подробности трагедии. Инспектор полиции Евгений Шестов заявил, что Зайцева не имела при себе никаких документов в момент аварии. По его словам, водительские права и техпаспорт на машину девушке подвезли уже намного позже. Сама девушка призналась, что выпила бокал вина за день до трагедии и употребляла пенталгин, который спасал ее от головных болей.

УНИАН Судебное заседание по существу в деле о смертельном ДТП в Харькове

Это уже далеко не первая резонансная трагедия в Харькове. Ранее в мае 2008 года в Харькове на ул. Полтавский шлях автомобиль Mitsubishi L200 выехал на выделенную бордюрным камнем остановочную платформу трамвая (остановка "Красноармейская") и сбил пешеходов, стоявших на остановке. После этого автомобиль столкнулся с автомобилем Ford Fusion, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП шесть пешеходов погибли на месте происшествия (женщины 69, 32, 27 лет, мужчина 20 лет, 9-летний мальчик и 5-летняя девочка). Два человека были травмированы (38-летняя женщина и пассажир автомобиля Mitsubishi).

Ленинский районный суд Харькова приговорил водителя джипа Андрея Полтавца к 10 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года.

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"Мажор" Толстошеев

9 января 2016 года в Киеве, рядом с метро "Левобережная" кроссовер Mercedes-Benz GL, за рулем которого находился сын донецкого бизнесмена Станислав Толстошеев, вылетел на тротуар, и насмерть сбил женщину.

Через полгода уголовное дело против молодого человека было закрыто на основании выводов медэкспертизы, которая признала, что на момент аварии водитель находился в бессознательном состоянии.

Решение о закрытии этого громкого дела вызвало настолько большой резонанс в обществе, что руководитель ГПУ Юрий Луценко потребовал провести дополнительное расследование.

Пьяный наезд на детей

В августе 2016 года в Василькове Киевской области водитель автомобиля ВАЗ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и на большой скорости съехал на обочину, где сбил насмерть двух девочек 10 и 12 лет.

От расправы местных жителей горе-водителя спас полицейский патруль, оперативно прибывший на место происшествия.

По свидетельствам очевидцев, виновник ДТП ехал на скорости около 140 км/ч.

Через полгода суд вынес виновнику ДТП максимально суровый приговор — 10 лет лишения свободы.

Наезд военных

В марте 2015 года в Константиновке Донецкой области военные одной из воинских частей ВСУ не справились с управлением транспортного средства и совершили наезд на пешеходов. В результате ДТП были травмированы мать и несовершеннолетний ребенок. От полученных повреждений умерла 8-летняя племянница пострадавшей.

Было установлено, что военные в момент трагедии находились в состоянии алкогольного опьянения. После инцидента на месте происшествия начали собираться местные жители, позже в городе начались беспорядки, в результате которых было уничтожено несколько автомобилей военных.

В итоге — военные Роман Карпинец и Марьян Рак получили четыре года лишения свободы и два года дисциплинарного батальона соответственно.

Страшное ДТП в Днепре

В марте 2013 в районе 3-го жилмассива Победа в Днепропетровске столкнулись Nissan X-Trail и BMW, одна из них въехала в остановку общественного транспорта. Тогда погибло пять человек, в том числе мать — учительница средней школы и ее маленький сын. Еще шесть человек серьезно травмировались.

За рулем иномарок находились 35-летний и 58-летний жители Днепропетровска, оба водителя были трезвыми, ехали на зеленый свет, но один из них явно превысил скорость, а второй его не пропустил.

Суд признал обоюдную вину водителей, они получили по восемь лет тюрьмы.

По материалам из открытых источников интернет