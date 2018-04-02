Резонансное ДТП в Харькове. Выяснилась важная деталь о Зайцевой

facebook.com/slava.mavrichev

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Инспектор полиции Евгений Шестов заявил во время заседания суда, что подозреваемая в совершении резонансного смертельного ДТП в Харькове Елена Зайцева не имела при себе никаких документов в момент аварии.

По его словам, водительские права и техпаспорт на машину Зайцевой подвезли уже намного позже.

"Около 21.00 услышали удар, выбежали и увидели картину ДТП. Я увидел Lexus и Volkswagen. Вызвали медпомощь, оповестили начальника и дежурную часть. Через пять минут приехала скорая. Я общался с Зайцевой. Во время общения она находилась в сильном стрессовом состоянии, признаков алкогольного опьянения не было. Права и техпаспорт она не предоставила на наше законное требование. Говорила, что они лежали в сумке, потом выяснилось, что у нее их с собой нет, потом их подвезли", — приводит слова полицейского сайт NewsOne.

Внедорожник Lexus, за рулем которого находилась Зайцева, 18 октября 2017 года въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пятеро пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора.

Смотрите также: Смертельное ДТП в Харькове. Пересмотр меры пресечения Зайцевой

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшего тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы. Сейчас над Зайцевой идет судебный процесс.

Ранее Зайцева заявила, что больше никогда не сядет за руль.