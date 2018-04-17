Масштабная авария в Кривом Роге: фото с места трагедии

Утром 17 апреля в Кривом Роге в Металлургическом районе произошла авария, в результате которой погибли не менее восьми человек.

Уже известно, что в момент ДТП маршрутка №261 ехала из 95-го квартала в Соцгород. В это время по улице Героев АТО на мигающий желтый сигнал светофора перекресток проезжала Mazda, которая протаранила общественный транспорт. Маршрутку отбросило на встречную полосу под колеса автобуса "АрселорМиттал".

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В маршрутке при столкновении находилось много пассажиров. От удара семь человек погибли на месте происшествия, еще один находится в тяжелом состоянии в больнице. Позднее было сообщено о еще одной жертве ДТП.

Также известно, что число пострадавших превышает 12 человек.

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