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    Фотоленты

    Масштабная авария в Кривом Роге: фото с места трагедии

    (обновлено: )57701
    Последствия масштабной аварии в Кривом Роге: погибли 8 человек
    Последствия масштабной аварии в Кривом Роге: погибли 8 человек
    Последствия масштабной аварии в Кривом Роге: погибли 8 человек
    Последствия масштабной аварии в Кривом Роге: погибли 8 человек
    Последствия масштабной аварии в Кривом Роге: погибли 8 человек
    Последствия масштабной аварии в Кривом Роге: погибли 8 человек
    Последствия масштабной аварии в Кривом Роге: погибли 8 человек
    Масштабная Авария в Кривом Роге: погибли 8 человек
    Масштабная авария в Кривом Роге: погибли 7 человек
    Масштабная авария в Кривом Роге: погибли 7 человек
    Последствия масштабной аварии в Кривом Роге: погибли 8 человек
    Последствия масштабной аварии в Кривом Роге: погибли 8 человек
    Фото 0564.ua
    Последствия масштабной аварии в Кривом Роге: погибли 8 человек
    Последствия масштабной аварии в Кривом Роге: погибли 8 человек
    Фото 0564.ua
    Последствия масштабной аварии в Кривом Роге: погибли 8 человек
    Последствия масштабной аварии в Кривом Роге: погибли 8 человек
    Фото 0564.ua
    Последствия масштабной аварии в Кривом Роге: погибли 8 человек
    Последствия масштабной аварии в Кривом Роге: погибли 8 человек
    Фото 1tv.kr.ua
    Последствия масштабной аварии в Кривом Роге: погибли 8 человек
    Последствия масштабной аварии в Кривом Роге: погибли 8 человек
    Фото 1tv.kr.ua
    Последствия масштабной аварии в Кривом Роге: погибли 8 человек
    Последствия масштабной аварии в Кривом Роге: погибли 8 человек
    Фото 1tv.kr.ua
    Последствия масштабной аварии в Кривом Роге: погибли 8 человек
    Последствия масштабной аварии в Кривом Роге: погибли 8 человек
    Фото 1tv.kr.ua
    Масштабная Авария в Кривом Роге: погибли 8 человек
    Масштабная Авария в Кривом Роге: погибли 8 человек
    Фото 1tv.kr.ua
    Масштабная авария в Кривом Роге: погибли 7 человек
    Масштабная авария в Кривом Роге: погибли 7 человек
    Фото 1tv.kr.ua
    Масштабная авария в Кривом Роге: погибли 7 человек
    Масштабная авария в Кривом Роге: погибли 7 человек
    Фото 1tv.kr.ua

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    Последствия масштабной аварии в Кривом Роге: погибли 8 человек

    Утром 17 апреля в Кривом Роге в Металлургическом районе произошла авария, в результате которой погибли не менее восьми человек.

    Уже известно, что в момент ДТП маршрутка №261 ехала из 95-го квартала в Соцгород. В это время по улице Героев АТО на мигающий желтый сигнал светофора перекресток проезжала Mazda, которая протаранила общественный транспорт. Маршрутку отбросило на встречную полосу под колеса автобуса "АрселорМиттал".

    Смотрите также: В масштабной аварии в Кривом Роге погибли семь человек

    В маршрутке при столкновении находилось много пассажиров. От удара семь человек погибли на месте происшествия, еще один находится в тяжелом состоянии в больнице. Позднее было сообщено о еще одной жертве ДТП.

    Также известно, что число пострадавших превышает 12 человек.

    Смотрите также: Разлетелись как кегли: мотоцикл снес группу велосипедистов

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