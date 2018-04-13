Гранатометный обстрел в центре Киева. Кадры с места ЧП

Здание ХК "Киевгорстрой" на улице Омельяновича-Павленко 4/6 (бывшая ул. Суворова) в Печерском районе столицы обстреляли из ручного противотанкового гранатомета, передает "Громадське".

Происшествие произошло около двух ночи. Неизвестные злоумышленники попали в отдел продаж компании, возле которого также расположен ресторан "Хмели-сунели".

Отстрелянных тубус гранатомета лежит через дорогу от здания. На тубусе гранатомета спилены номера, поэтому его происхождения невозможно установить.

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В Печерском отделении полиции Киева "Громадському" сообщили, что около 2:00 ночи поступило сообщение о взрыве на улице Емельяновича-Павленко, туда срочно отправилась оперативно-следственная группа. Других деталей инцидента в полиции не сообщили.

Отметим, что в обстрелянном здании также находится офис "Громадського ТБ". Корреспондент Богдан Кутепов, оказавшийся на месте происшествия, обнародовал на своей странице в Facebook видео последствий обстрела.