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    Гранатометный обстрел в центре Киева. Кадры с места ЧП

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (369)

    (обновлено: )29
    Неизвестные злоумышленники попали в отдел продаж компании "Киевгорстрой", возле которого также расположен грузинский ресторан. Данных о пострадавших пока не поступало.
    Facebook Bohdan Kutiepov

    Здание ХК "Киевгорстрой" на улице Омельяновича-Павленко 4/6 (бывшая ул. Суворова) в Печерском районе столицы обстреляли из ручного противотанкового гранатомета, передает "Громадське". 

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    Происшествие произошло около двух ночи. Неизвестные злоумышленники попали в отдел продаж компании, возле которого также расположен ресторан "Хмели-сунели".

    Отстрелянных тубус гранатомета лежит через дорогу от здания. На тубусе гранатомета спилены номера, поэтому его происхождения невозможно установить.

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    В Печерском отделении полиции Киева "Громадському" сообщили, что около 2:00 ночи поступило сообщение о взрыве на улице Емельяновича-Павленко, туда срочно отправилась оперативно-следственная группа. Других деталей инцидента в полиции не сообщили.

    Отметим, что в обстрелянном здании также находится офис "Громадського ТБ". Корреспондент Богдан Кутепов, оказавшийся на месте происшествия, обнародовал на своей странице в Facebook видео последствий обстрела.

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