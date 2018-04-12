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    Смертельное ДТП под Одессой с участием маршрутки. Кадры с места ЧП

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    Канал на Youtube Поліція Одещини

    Полиция устанавливает обстоятельства смертельной аварии, которая произошла накануне около 19 часов на трассе Одесса-Николаев. Как сообщили в пресс-службе ГУНП, возле села Лески автомобиль "Таврия" столкнулся с автомобилем Mercedes Sprinter.

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    "57-летний пассажир "Мерседеса" погиб на месте, еще десять человек, которые находились в салоне, получили телесные повреждения различной степени тяжести, из них четверо — госпитализированы", — говорится в сообщении.

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    При этом свидетели говорят, что аварию мог спровоцировать водитель "Таврии", который выехал на встречную полосу и хотел развернуться. После столкновения легковушка влетела в дерево, а микроавтобус перевернулся.

    Правоохранители выясняют причины ДТП. 

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