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    Происшествия

    Авто депутата сожгли в Полтавской области. Кадры с места ЧП

    (обновлено: )12330
    Видеозапись с места происшествия обнародовал у себя на странице в соцсети депутат Полтавского горсовета Александр Шамота. Владелец автомобиля подозревает умышленный поджог.
    Авто депутата сожгли в Полтавской области
    0532.ua

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Минувшей ночью в Щербанях Полтавской области загорелся автомобиль, владельцем которого оказался депутат местного сельсовета Анатолий Вертилецкий.

    0532.ua
    Авто депутата сожгли в Полтавской области

    Видеозапись с места происшествия обнародовал у себя на странице в соцсети депутат Полтавского горсовета Александр Шамота. Владелец автомобиля подозревает умышленный поджог.

    На любительском видео видно, что ночью неизвестный подошел вплотную к машине, вытеснил стекло и влил неизвестное вещество, которое затем поджег. Хозяин машины пытался потушить огонь, но не смог выйти из подъезда, дверь была подперта палкой.

    Несколько недель назад в Черноморске сожгли авто депутата.

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