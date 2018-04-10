Авто депутата сожгли в Полтавской области. Кадры с места ЧП

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Минувшей ночью в Щербанях Полтавской области загорелся автомобиль, владельцем которого оказался депутат местного сельсовета Анатолий Вертилецкий.

0532.ua Авто депутата сожгли в Полтавской области

Видеозапись с места происшествия обнародовал у себя на странице в соцсети депутат Полтавского горсовета Александр Шамота. Владелец автомобиля подозревает умышленный поджог.

На любительском видео видно, что ночью неизвестный подошел вплотную к машине, вытеснил стекло и влил неизвестное вещество, которое затем поджег. Хозяин машины пытался потушить огонь, но не смог выйти из подъезда, дверь была подперта палкой.

Несколько недель назад в Черноморске сожгли авто депутата.