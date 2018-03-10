Для публикации протоколов заседаний госпитального совета на сайте местного совета, определенного центром госпитального округа, и в местных СМИ, требуется лишь добрая воля сторон. Однако пока этот вопрос не решен.
Инициатор проекта решения, заместитель председателя Полтавского облсовета, "свободовец" Анатолий Ханко объяснил свое предложение тем, что оно нацелено помочь "одержать победу над агрессором и восстановить Украину".
Спасатели, полиция и дорожные службы работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность движения транспорта и помочь всем, кто попал в беду. Круглосуточно дежурят 230 человек личного состава и 72 единицы техники ГСЧС.
Один из путешественников, проезжавших по дороге Харьков - Киев, выложил видео в YouTube, как в одном из киосков с едой хозяйничали мыши. Они бесстрашно сидят на беляшах, перебегают между пирожками, у окон, по проводам.
Ожидается, что в понедельник задержанному будет вручено подозрение о привлечении в качестве подозреваемого. При этом, как отметила адвокат, никаких пояснений правоохранительные органы по поводу мотивов задержания ей не дали.
Как сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции Полтавской области, на перекрестке автодороги Киев — Харьков — Довжанский и автодороги Лубны — Мгар столкнулись автомобили Honda Accord и Chevrolet Aveo.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Инициатор проекта решения, заместитель председателя Полтавского облсовета, "свободовец" Анатолий Ханко объяснил свое предложение тем, что оно нацелено помочь "одержать победу над агрессором и восстановить Украину".
Для публикации протоколов заседаний госпитального совета на сайте местного совета, определенного центром госпитального округа, и в местных СМИ, требуется лишь добрая воля сторон. Однако пока этот вопрос не решен.
В Киевском районном суде города Полтавы в началось восьмое судебное заседание по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса и двух его охранников. В ходе слушаний представители обвинения подали ходатайство об ужесточении условий для Кернеса.
В среду люди в балаклавах под флагами гражданского корпуса батальона "Азов" пикетировали дом Михаила Добкина в Харькове, после чего ворвались в здание горсовета. Горсовет оцепили сотрудники правоохранительных органов, после чего между людьми и милицией произошла потасовка.
По информации СМИ, судебное заседание по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса вновь перенесен, на этот раз следующее заседание пройдет 7 сентября. На заседании в среду присутствовали пострадавшие активисты и сам обвиняемый Кернес.
Женщины из Опошни приготовили борщи по рецептам, которые передаются из поколения в поколение, исключительно из домашних натуральных продуктов. А местная пенсионерка Любовь Тимофеевна приготовила свой фирменный борщ с клубникой.
Как отмечается, активисты анонсировали проведение акции возле суда, где рассмотрение дела в отношении Кернеса начнется в 11.00. Будет ли на суде народный депутат Михаил Добкин и оба адвоката Кернеса, не сообщается.
Народный депутат Сергей Каплин сорвал сессию Полтавского горсовета, требуя включить в дневной порядок заседания вопрос об уменьшении тарифов на проезд; между ним и мэром города Александром Мамаем возникла потасовка, сообщают местные СМИ.
Ливень обрушился на Кременчуг Полтавской области 2 июля, прибавив работы спасателям Госслужбы по чрезвычайным ситуациям: вечером и ночью в четверг они откачивали воду в трех дворах частного сектора на улице Бетонной, в Кохновке.
По состоянию на 11:00 среды в Полтаве остается перекрытым участок вблизи торгового центра "Метро", где ночью взорвался грузовик. Дорога перекрыта, начиная с поворота на Автовокзал. Вернуться на трассу Киев-Харьков можно у села Супруновки через улицу Великотырновскую.
В столичном районе Оболонь неизвестные взорвали стену магазина кондитерской корпорации. В Полтаве во время судебного заседания мэр Харькова заявил, что министр внутренних дел Арсен Аваков сфальсифицировал против него дело.
Один из путешественников, проезжавших по дороге Харьков - Киев, выложил видео в YouTube, как в одном из киосков с едой хозяйничали мыши. Они бесстрашно сидят на беляшах, перебегают между пирожками, у окон, по проводам.
Сотрудники СБУ задержали на "горячем" прокурора одной из местных прокуратур Полтавской области: чиновник требовал от фермера 19 тыс долларов США за содействие в выделении земельного участка площадью 60 гектаров.
Предыдущее заседание суда было перенесено на 2 ноября в связи с командировкой председательствующего судьи Андрея Антонова. В понедельник в заседании были заслушаны показания одного из потерпевших - Александра Кутянина.
Первое из подразделений милиции, которое изменится, - служба участковых инспекторов, следующими за ними станут ГАИ, следователи и криминальный блок ведомства, заявил глава МВД Арсен Аваков во время рабочей поездки в Полтаву.
Внефракционный депутат Верховной Рады Юрий Бублик в Полтаве сделал громкое заявление о событиях под стенами парламента 31 августа, в результате которых погибли трое бойцов Нацгвардии. Он обвинил в организации теракта с гранатой нынешнюю власть.
Неизвестные лица, которые представились бойцами батальона "Айдар", захватили Руновщинский сельсовет Полтавского района. В этот момент председатель сельсовета Сухаренко присутствовал на внеочередной сессии облсовета в Полтаве.
После потасовки в здании Полтавского горсовета мэру города Александру Мамаю удалось вырваться из своего кабинета, он выбежал на автостоянку и хотел скрыться. Длительное время ему не удавалось уехать, так как люди перекрыли ему дорогу.
Журналист "Дорожного контроля" Виталий Косенко опубликовал репортаж о массовой коррупции сотрудников ГАИ Полтавской области. В течение нескольких часов велось наблюдение за патрулем ГАИ №0216 с двух позиций.
Вода на центральных улицах поднялась до 30-35 см. Кременчугская канализация не справлялась с таким количеством осадков. Пострадал также и один из супермаркетов АТБ, в котором вода стала литься потоком прямо из стены.
В Полтаве на улице Октябрьской лежат покрышки, протестующие порциями пропускают общественный транспорт. После того, как образовалась немалая пробка, часть общественного транспорта пропустили. Частные автомобили и такси объезжают. Движение регулирует один патрульный сотрудник ГАИ.
Технических проблем на участке газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород", где во вторник произошел взрыв, не было, состояние ГТС удовлетворительное, заявил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Вадим Улида.