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    Полтавская область

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 183
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    Больница
    Полтавщина, медреформа. Кому нужны госпитальные советы?
    11:13 07.03.2018
    400Медреформа или медицинский геноцид?
    Для публикации протоколов заседаний госпитального совета на сайте местного совета, определенного центром госпитального округа, и в местных СМИ, требуется лишь добрая воля сторон. Однако пока этот вопрос не решен.
    Смертельное ДТП в Полтавской области
    Иностранец погиб в тройном ДТП в Полтавской области
    02:11 06.03.2018
    174
    Авария, в которой столкнулись Renault Sandero, грузовик МАN и легковой автомобиль Audi, произошла на 199-м км дороги Киев — Харьков — Довжанский, возле села Ольшанка Лубенского района.
    Спасение рыбаков в Киеве
    В Полтавской области спасены 50 рыбаков, унесенных на льдине
    22:43 24.02.2018
    341
    На Днепродзержинском водохранилище на дрейфующей льдине оказались 50 рыбаков, которых отнесло от берега на два километра. Для их спасения ГСЧС привлекло два аэроглиссера.
    Рука без пальцев мужчины, чье тело было найдено в Кременчугском районе
    Страшная находка. В Полтавской области нашли труп без пальцев на руке
    09:59 23.02.2018
    359
    В Полтавской области на берегу Каменского водохранилища местными жителями был найден труп. На вид мужчине 56-60 лет, рост 170 см. Особая примета – на правой руке отсутствуют 4 пальца.
    Пульт от телевизора
    Полтавский облсовет решил запретить российскую музыку и фильмы
    11:42 20.02.2018
    589Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Инициатор проекта решения, заместитель председателя Полтавского облсовета, "свободовец" Анатолий Ханко объяснил свое предложение тем, что оно нацелено помочь "одержать победу над агрессором и восстановить Украину".
    Пункт обогрева
    В Полтавской области трое бездомных замерзли насмерть
    14:11 26.01.2018
    159Украина остановилась в снежных заносах
    Управления по вопросам гражданской защиты Полтавской облгоадминистрации передает, что жертвами морозов стал жители Кременчуга, Полтавы и города Зиньков.
    На ходу загорелся грузовой электровоз
    Под Полтавой на ходу вспыхнул электровоз
    09:50 26.01.2018
    104
    Как говорится в сообщении, загорелся грузовой электровоз сообщением Полтава - Основа. Огнем повреждено трансформатор и внутренняя отделка локомотива.
    Ситуация на дорогах из-за снегопада 18 января 2018 г. Пункт обогрева
    Движение транспорта в Полтавской области заблокировано снегопадом
    13:58 18.01.2018
    351Украина остановилась в снежных заносах
    Спасатели, полиция и дорожные службы работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность движения транспорта и помочь всем, кто попал в беду. Круглосуточно дежурят 230 человек личного состава и 72 единицы техники ГСЧС.
    Работники ГСЧС спасли лебедя, вмерзшего в реку в Полтавской области
    В Полтавской области спасли лебедя с оторванным крылом, который вмерз в лед 
    13:21 11.01.2018
    159
    Житель Полтавской области заметил на реке Тагамлык раненную птицу, которая вмерзла в лед. Ее спасли и передали на реабилитацию.
    Газовое хранилище. Архивное фото
    Самосуд. Жители села под Полтавой самовольно сорвали пломбу с газовой трубы
    12:47 05.01.2018
    2949
    Жители села Розсошенцы Полтавской области остались без газа из-за долга в 2,5 млн гривен перед НАК "Нафтогаз Украины".
    Полиция Украины. Архивное фото
    В Полтавской области прогремел взрыв
    16:50 26.12.2017
    249
    Согласно данным полиции, взрыв произошел возле одного из легковых автомобилей. Как отмечается, пострадавших нет. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
    Женщину, которая убила и расчленила мать, осудили на 15 лет
    Убила мать и расчленила. Суд дал 15 лет
    19:35 15.12.2017
    3222Днепр, Львов: взрывные события
    Женщина развелась с мужем, ей было негде жить – вернулась к матери. Но часто возникали ссоры и конфликты, один из которых привел к трагедии – смертельному удару ножом в шею.
    Крысиное царство в придорожном киоске с едой. Видео
    Мыши на беляшах, или Приятного аппетита, путешественники 
    10:42 07.12.2017
    737
    Один из путешественников, проезжавших по дороге Харьков - Киев, выложил видео в YouTube, как в одном из киосков с едой хозяйничали мыши. Они бесстрашно сидят на беляшах, перебегают между пирожками, у окон, по проводам.
    Северион Дангадзе
    Партия Саакашвили сообщила о задержании главы ее ячейки
    18:19 04.12.2017
    305Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Ожидается, что в понедельник задержанному будет вручено подозрение о привлечении в качестве подозреваемого. При этом, как отметила адвокат, никаких пояснений правоохранительные органы по поводу мотивов задержания ей не дали.
    Лекарства. Архивное фото
    Под Полтавой три подростка отравились, запивая таблетки энергетиками
    10:00 13.11.2017
    204
    Полиция региона устанавливает обстоятельства, при которых трое несовершеннолетних употребляли опасные для жизни и здоровья таблетки, запивая их алкоголем и энергетиками.
    Восьминогий козленок
    В Полтавской области нашли восьминогого козленка
    17:35 08.11.2017
    279
    Согласно данным, мужчина нашел козленка во время открытия охоты. Козы рядом не было и животное забрали домой. Сейчас необычный козленок живет в сарае.
    Полиция задержала несколько десятков рейдеров в Полтавской области
    Полиция задержала несколько десятков рейдеров в Полтавской области
    00:18 05.11.2017
    1757Днепр, Львов: взрывные события
    По информации главы Национальной полиции Украины Сергея Князева, правоохранители задержали более 40 рейдеров в Полтавской области, которые пытались завладеть активами агропредприятия.
    Остановка автобуса полицией в Полтавской области, 17 октября 2017
    Полиция массово останавливает автобусы, которые едут в Киев 
    03:59 17.10.2017
    13023Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Сторонник бывшего главы Одесской облгосадминистрации Дмитрий Кравченко сообщает, что сотрудники правоохранительных органов остановили автобус с активистами, направляющимися в Киев.
    Возгорание торфа. Архивное фото
    Залежи торфа горят в Полтавской области
    11:39 30.09.2017
    173
    В ГСЧС сообщили, что в результате пожара на открытой территории сухой травы и камыша вблизи села Строкачи Семеновского района возникло горение поверхностных залежей торфа.
    ДТП у монастыря
    ДТП у монастыря под Лубнами: мать погибла, ребенок в реанимации
    07:20 01.08.2017
    1353
    Как сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции Полтавской области, на перекрестке автодороги Киев — Харьков — Довжанский и автодороги Лубны — Мгар столкнулись автомобили Honda Accord и Chevrolet Aveo.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Пульт от телевизора
    Полтавский облсовет решил запретить российскую музыку и фильмы
    11:42 20.02.2018
    589
    Инициатор проекта решения, заместитель председателя Полтавского облсовета, "свободовец" Анатолий Ханко объяснил свое предложение тем, что оно нацелено помочь "одержать победу над агрессором и восстановить Украину".
    Больница
    Полтавщина, медреформа. Кому нужны госпитальные советы?
    11:13 07.03.2018
    400
    Для публикации протоколов заседаний госпитального совета на сайте местного совета, определенного центром госпитального округа, и в местных СМИ, требуется лишь добрая воля сторон. Однако пока этот вопрос не решен.
    Рука без пальцев мужчины, чье тело было найдено в Кременчугском районе
    Страшная находка. В Полтавской области нашли труп без пальцев на руке
    09:59 23.02.2018
    359
    В Полтавской области на берегу Каменского водохранилища местными жителями был найден труп. На вид мужчине 56-60 лет, рост 170 см. Особая примета – на правой руке отсутствуют 4 пальца.
    Спасение рыбаков в Киеве
    В Полтавской области спасены 50 рыбаков, унесенных на льдине
    22:43 24.02.2018
    341
    На Днепродзержинском водохранилище на дрейфующей льдине оказались 50 рыбаков, которых отнесло от берега на два километра. Для их спасения ГСЧС привлекло два аэроглиссера.
    Смертельное ДТП в Полтавской области
    Иностранец погиб в тройном ДТП в Полтавской области
    02:11 06.03.2018
    174
    Авария, в которой столкнулись Renault Sandero, грузовик МАN и легковой автомобиль Audi, произошла на 199-м км дороги Киев — Харьков — Довжанский, возле села Ольшанка Лубенского района.
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