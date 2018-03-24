Под Полтавой пассажирский поезд снес микроавтобус

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина.

Под Полтавой пассажирский поезд утром 24 марта протаранил микроавтобус FORD Transit.

Как сообщается на сайте полиции Полтавской области, водитель автомобиля получил телесные повреждения.

Отмечается, что ДТП произошло во время движения на железнодорожном переезде в селе Марковка Полтавского района.

От удара автомобиль отбросило от путей.

Предварительно, 30-летний водитель получил телесные повреждения, степень тяжести которых выясняют медики.

mvs.gov.ua Под Полтавой пассажирский поезд протаранил микроавтобус

Ранее в Киеве в субботу, 24 марта, на улице Глубочицкой в Шевченковском районе сошел с рельсов трамвай.