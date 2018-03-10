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    Волынская область

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 237
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    Драка в Луцком горсовете
    В Луцке подрались депутаты горсовета 
    10:34 01.03.2018
    1258
    Депутаты Луцкого городского совета подрались из-за голосования по земельному вопросы. Речь шла об участке земли в два гектара, который в итоге был отдан в аренды.
    Микроавтобус полиции попал в аварию в Волынской области
    На Волыни микроавтобус полиции при ДТП сломал столб
    16:36 22.02.2018
    164
    Водитель Mercedes Benz Vito не пропустил автомобиль криминалистической лаборатории, который двигался с проблесковыми маячками и включенной сиреной. В аварии пострадал полицейский-криминалист.
    Шахта Нововолынская 9
    Волынские шахтеры объявили забастовку
    12:16 07.02.2018
    163
    По словам Михаил Волынца, шахтеры протестуют против планов бывшего советника главы Минэнерго Андрея Венгрина по реструктуризации рудника. Они считают, что это приведет к его закрытию.
    Не Олена, а Алена. На Западной Украине меняют имена на русские соответствия. Видео
    Не Олена, а Алена. На Западной Украине меняют имена на русские соответствия 
    11:47 18.01.2018
    7421Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Более полутысячи жителей Волынской области решили изменили свои имена в 2017 году на русские соответствия, сообщили в органах регистрации актов гражданского состояния.
    Охотничье ружье ИЖ 17. Архивное фото
    Выстрелом в голову. На Волыни подросток убил знакомого из ружья
    14:23 15.01.2018
    251
    Полицейские предварительно установили, что 14 января, около 17 часов, 15-летний несовершеннолетний по месту жительства во время неосторожного обращения с ружьем своего отца сделал выстрел в голову 16-летнему односельчанину.
    Молоко. Архивное фото
    Волынь: домашнее молоко уже "подтягивают" к евростандартам
    10:59 14.01.2018
    1412
    Каждый хозяин сможет сам выбрать приемлемый для него путь повышения качества молока. Главное – соблюдать гигиенические нормы, процеживать молоко и вовремя сдавать его перерабатывающим предприятиям для хранения в холодильниках.
    Акция националистов под храмами и церквями УПЦ МП в Луцке
    Националисты в Луцке "навестили" храмы УПЦ МП 
    05:57 11.01.2018
    963Атака на УПЦ МП: храмы будут сожжены?
    По словам Национального альянса и организации "С14. Луцк", они присоединились к акции "Принеси куклу", которая началась в Киеве.
    Блокировка КПП на границе
    Митингующие разблокировали все дороги на границе с Польшей
    19:39 10.01.2018
    285
    В полиции Волынской области сообщили, что движение на международной трассе Киев-Ковель-Ягодин восстановлено, акция протеста завершена.
    Жительница Волыни Алена Романенко потеряла руку на заработках в Польше
    Рука застряла в стиралке: украинка стала инвалидом на заработках в Польше 
    11:37 10.01.2018
    1416
    Жительница Волыни Алена Романенко осталась инвалидом после того, как в прачечной в Познани, где она работала, ей затянуло руку в стиральную машину.
    Шахта Нововолынская 9
    На Волыни шахта прекратила добычу угля из-за нехватки оборудования
    11:20 03.01.2018
    248
    Независимый профсоюз горняков Украины сообщает, что отсутствие оборудования для добычи угля стало причиной остановки шахты "Нововолынская 9".
    Патрульные полицейские Луцка Андрей Пархомчук и Анна Выдринская
    Без грима и глянца: рассказ луцких патрульных о своей работе
    09:49 15.12.2017
    534Последствия реформы МВД. Дело Шевцова
    Многие патрульные элементарно не выдерживают нагрузки и уходят, разочаровавшись в первоначальной красивой картинке. Работа полиции – не только романтика, но и ненормированный рабочий день и риски для жизни.
    Перекрытие трассы Киев - Варшава в районе населенного пункта Рымачи Волынской области
    Перевозчики перекрыли трассу Киев - Варшава из-за пробки в 26 км
    17:20 08.12.2017
    373
    Водители грузовых автомобилей жалуются, что 26-километровая очередь фур в пункте пропуска Ягодин продвинулась всего на 200 метров, в связи с чем они решили перекрыть автотрассу в районе села Рымачи на Волыни.
    Авария во время снегопада в Волынской области
    На Волыни восемь авто попали в аварию из-за снегопадов - ГСЧС
    10:47 05.12.2017
    102Зима в Украине. Что ни день, то тепловой рекорд
    За минувшие сутки в Волынской области работники Госслужбы 7 раз выезжали для проведения аварийно-спасательных работ в связи с неблагоприятными погодными условиями.
    ДТП в Волынской области
    Cмертельное ДТП на Волыни: автомобиль вылетел с дороги
    16:09 04.12.2017
    208
    В результате аварии один из пассажиров погиб. Водителя госпитализировали в отделение хирургии районной больницы. Еще один пассажир получил телесные повреждения, но обошлось без госпитализации.
    Автомобиль со снеговиком на капоте в Луцке
    По Луцку разъезжает авто со снеговиком на капоте
    10:24 04.12.2017
    164Зима в Украине. Что ни день, то тепловой рекорд
    Странную картину наблюдали очевидцы в ночь на понедельник на проспекте Победы в Луцке - там ездил автомобиль, на капоте которого "сидел" снеговик. Машина двигалась медленно.
    Последствия непогоды в Западной Украине
    Непогода оставила без электричества десятки сел в Западной Украине
    08:47 04.12.2017
    129Зима в Украине. Что ни день, то тепловой рекорд
    По информации ГСЧС, только во Львовской области без электроэнергии остались жители 44 населенных пунктов.
    Виталий Кварцяный
    Виталий Кварцяный ушел с поста президента ФК "Волынь" - СМИ
    12:43 30.11.2017
    208
    Известный украинский футбольный тренер и менеджер Виталий Кварцяный решил покинуть клуб, в котором проработал последние четыре года.
    Украинские шахтеры
    Около 60 горняков на Волыни остаются под землей из-за долгов по зарплатам
    11:45 29.11.2017
    167Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    На шахте "Бужанская" продолжает акция протеста горянков, которые требуют выплатить им долги по заработной плате. За сентябрь они получили 10 процентов от положенных выплат.
    Шахтер. Архивное фото
    Лопнуло терпение. Украину лихорадят народные бунты
    10:13 28.11.2017
    7688
    В Украине взбунтовались шахтеры — на Волыни горняки отказываются подниматься из-под земли, требуя выплаты зарплаты. Однако работники шахт — не единственные решительно настроенные протестующие в стране.
    Шахта Бужанская в Волынской области
    На волынской шахте начался бунт
    11:09 27.11.2017
    1668
    По словам главы Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, шахтеры в Волынской области из-за долгов по зарплате отказались подниматься на поверхность.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
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    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
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    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Драка в Луцком горсовете
    В Луцке подрались депутаты горсовета 
    10:34 01.03.2018
    1258
    Депутаты Луцкого городского совета подрались из-за голосования по земельному вопросы. Речь шла об участке земли в два гектара, который в итоге был отдан в аренды.
    Микроавтобус полиции попал в аварию в Волынской области
    На Волыни микроавтобус полиции при ДТП сломал столб
    16:36 22.02.2018
    164
    Водитель Mercedes Benz Vito не пропустил автомобиль криминалистической лаборатории, который двигался с проблесковыми маячками и включенной сиреной. В аварии пострадал полицейский-криминалист.
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