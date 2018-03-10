Полицейские предварительно установили, что 14 января, около 17 часов, 15-летний несовершеннолетний по месту жительства во время неосторожного обращения с ружьем своего отца сделал выстрел в голову 16-летнему односельчанину.
Каждый хозяин сможет сам выбрать приемлемый для него путь повышения качества молока. Главное – соблюдать гигиенические нормы, процеживать молоко и вовремя сдавать его перерабатывающим предприятиям для хранения в холодильниках.
Многие патрульные элементарно не выдерживают нагрузки и уходят, разочаровавшись в первоначальной красивой картинке. Работа полиции – не только романтика, но и ненормированный рабочий день и риски для жизни.
Водители грузовых автомобилей жалуются, что 26-километровая очередь фур в пункте пропуска Ягодин продвинулась всего на 200 метров, в связи с чем они решили перекрыть автотрассу в районе села Рымачи на Волыни.
В Украине взбунтовались шахтеры — на Волыни горняки отказываются подниматься из-под земли, требуя выплаты зарплаты. Однако работники шахт — не единственные решительно настроенные протестующие в стране.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Автомобили, обнаруженные неподалеку от Берестечко, задержали активисты "Национального корпуса" Волыни, ОО "Безопасность Волыни" и лесная охрана.
По словам водителей грузовиков, они ехали в Киев и якобы заблудились в дороге.
Представители "Национального корпуса - Волынь" собрались под Луцким горсоветом, призвав депутатов "прекратить цирк" и ускорить назначение выборов. Под зданием они жгли файеры и дымовые шашки, после чего зашли в сессионный зал, чтобы выразить свою позицию.
Неизвестные в ночь на среду выстрелили из тяжелого оружия в помещение консульства Польши, которое расположено на улице Дубновской, 22б в Луцке. Ночное нападение было террористическим актом, заявил консул республики.
В среду около 21:00 в поле вблизи сел Радовичи и Тагочин Турийского района во время испытательного полета разбился самолет "Z-37" (Шмель), которым управлял 44-летний житель Ровенской области, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Волынской области.
Около 100 человек перекрыли трассу международного значения на северо-западе в Волынской области, требуя уволить нового руководителя Волынской таможни, движение по дороге остановлено, сообщила в понедельник пресс-служба Национальной полиции в области.
Согласно информации областной милиции, около 10 часов в субботу возле села Лесное собрались около пятисот человек с лопатами. Мужчины шли в направлении лесного массива с намерением осуществлять незаконную добычу янтаря-сырца.
Правоохранители изъяли у правонарушителей полтысячи лопат, наркотики и 4 килограмма камня, ориентировочная стоимость которого может составлять более четверти миллиона гривен. Дополнительно оборудовано три блокпоста. Сейчас ситуация находится под контролем.
Горняки шахты "Нововолынская" №10 перекрыли мост через реку Западный Буг в селе Литовеж Иваничевском районе Волынской области в знак протеста против несвоевременной выплаты зарплат и несоблюдения слова министром энергетики и угольной промышленности Владимиром Демчишиным
По информации местных СМИ, цистерну устанавливали для газовой заправки недалеко от проходной. Во время работ возникло подозрение, что в цистерне есть щели. Взрыв прогремел во время проверки емкости на герметичность.
В среду, 25 мая, около 21 часа в поле вблизи сел Радовичи и Тагочин Турийского района Волынской области во время испытательного полета разбился самолет "Z-37" (Шмель), которым управлял 44-летний житель Ровенской области.
В Украине продолжается бессрочная акция по блокированию проезда автомобилей с российскими номерами. В частности, на Волыни активисты блокируют не только грузовые автомобили с российскими номерами, но и легковые машины из РФ.
Двое полицейских в среду пришли в зал заседаний Владимир-Волынского горсовета, когда там проходила сессия депутатов. Они вызвали двух депутатов, объяснив, что те неправильно припарковали автомобили Toyota Prado и Merсedes у входа в горсовет.
Авария произошла во вторник днем в селе Колодяжное Ковельского района. По данным полиции, водитель автомобиля Volkswagen Caddy, выполняя разворот, не предоставил преимущество в движении автомобилю Nissan.
В селе Залухов Ратновского района Волынской области была предпринята попытка захвата храма, об этом Союзу православных журналистов сообщил настоятель храма Архистратига Михаила священник Украинской Православной Церкви отец Владимир Ковтач.
Грузовой автомобиль Renault с украинскими номерными знаками прибыл на оформление в пункте пропуска "Ягодин" в Волынской области. По документам в машине, которой управлял гражданин Украины, из Ровно в Польшу везли груз жмыха подсолнечника.
Донецкие шахтеры объявили забастовку и решили ехать к президенту Украины. По словам руководства шахты "Краснолиманская", коллектив требует погасить задолженность по зарплате, отменить увольнение руководителя предприятия либо разрешить приватизацию.
Вокруг территории, где проходила добыча солнечного камня, были расставлены блокпосты из числа работников милиции и общественных активистов. В рамках уголовного производства проведены обыски, сообщает пресс-служба УМВД в Волынской области.
О Василии Мойсее, Александре Бадере, Сергее Байдовском, Эдуарде Гриневиче, Юрии Сидорове, Иване Тарасюке и Викторе Хомяке на мемориале в Луцке отныне будет напоминать четырехметровая гранитная стела и скульптурные портреты волынян.
По ценам "черного рынка", за год в Ровенской, Волынской и Житомирской областях намывается янтаря более чем на 200 миллионов долларов. Потери государства о незаконной добычи составляют 5-8 млн гривен ежедневно.