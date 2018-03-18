Дерзкая погоня. На Волыни внедорожник пытался переехать пограничников

Пресс-служба Госпогранслужбы

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. В Волынской области во время погони внедорожник пытался переехать пограничников, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.

Согласно информации, внедорожник был замечен пограничниками на границе с Белоруссией.

"С целью задержания транспортного средства немедленно выехала группа реагирования. Во время преследования команду пограничников об остановке водитель проигнорировал и направил транспортное средство в сторону автомобиля военнослужащих Госпогранслужбы. Составом пограничного наряда была осуществлена очередь предупредительных выстрелов вверх и по колесам авто. Однако после этого водитель развернулся в другую сторону и, пытаясь скрыться от правоохранителей, которые его преследовали около 2 километров, свернул в один из частных дворов н.п. Мельничное. Покинув авто, водитель обратился к бегству", — рассказали пограничники.

В автомобиле было найдено 4 пакета сигарет общим количеством 2 тыс 740 пачек. Транспортное средство передано сотрудникам полиции. Личность водителя была установлена, им оказался местный житель 1973 года рождения. Однако предоставлять объяснения он отказался.

Направлено сообщение об обнаружении уголовного производства по ст. 345 УК Украины (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Проводится проверка.

Несколько дней назад погоня патрульных за грабителями завершилась смертельным ДТП.