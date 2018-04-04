На Волыни авто въехало в группу подростков на тротуаре

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Во Владимир-Волынском Волынской области автомобиль вылетел на тротуар, где находилась группа несовершеннолетних.

"Вечером около 23:00 в городе Владимир-Волынский на перекрестке улиц Данила Галицкого, Соборной и Небесной сотни местный житель, управляя автомобилем Audi, столкнулся со встречным автомобилем BMW", — сообщает УНН со ссылкой на полицию области.

В результате столкновения автомобиль BMW выехал на тротуар, где совершил наезд на трех пешеходов: двух 2001 года рождения и одного 2002 года рождения.

"Потерпевшие получили незначительные телесные повреждения. Их доставили в Владимир-Волынское территориальное медицинское объединение. После оказания медицинской помощи их отпустили", — отметили в полиции.

По данному факту сейчас проводится проверка, по результатам которой следователи начнут уголовное производство по ч.1 ст. 276 УК Украины.

Ранее сообщалось, что в поселке Семеновка Волынской области 6-летняя школьница по неосторожности осуществила выстрел из пневматического устройства в голову своей молодой сестре.