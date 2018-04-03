В ДТП в Испании погиб слон, два ранены

Грузовик, который перевозил цирковых слонов, перевернулся на одной из дорог Испании - одно животное погибло, два ранены.
ДТП произошло на трассе в районе города Посо-Каньяда (провинция Альбасете, автономное сообществе Кастилия Ла-Манча), сообщил в Twitter генеральный директор дорожного движения Грегорио Серрано. Согласно предварительной версии, открытый грузовик, на котором перевозили пять слонов, перевернулся при попытке обгона.
Muere un elefante y tres quedan heridos tras un accidente en Albacete. Los transportaban para explotarlos en un circo. #MalditosCircosConAnimales @NuriGago @DANIROVIRA @LeticiaDolera @_sararivero_ @PozaNathalie @ruthtoledano @NathalieSesena pic.twitter.com/kyLFTjg8QT— Leonardo Anselmi (@LeoAnselmi) 2 апреля 2018 г.
На место прибыли пожарные, Гражданская Гвардия, которые смогли при помощи подъемных кранов освободить дорогу. В настоящее время движение на трассе А-30 возобновлено.
Смотрите также: В Индии слоненок напал на экскаватор, который вытащил его из ямы