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    Акции Tesla упали после смертельного ДТП и шутки Маска о банкротстве

    (обновлено: )203
    Агентство MarketWatch отмечает, что потери Tesla происходят на фоне череды негативных для компании событий. Так, 23 марта Tesla Model X, двигаясь в режиме автопилота, попала в ДТП, в результате чего автомобиль сгорел, а водитель скончался.
    Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск на презентации новинок автомобильного подразделения компании Tesla Motors
    Tesla Motors | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Акции компании Tesla по итогам торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник потеряли 5,1 процента, снизившись до 252 долларов за штуку, об этом свидетельствуют данные NASDAQ.

    Илон Маск
    Фото из открытых источников
    Маск представил уникальный проект системы подземных тоннелей

    Агентство MarketWatch отмечает, что потери происходят на фоне череды негативных для компании событий. Так, 23 марта Tesla Model X, двигаясь в режиме автопилота, попала в ДТП, в результате чего автомобиль сгорел, а водитель скончался от полученных травм. День спустя компания объявила об отзыве 123 тысяч седанов модели S из-за проблем с гидроусилителем руля.

    Позднее международное агентство Moody's понизило рейтинг Tesla, подчеркнув недостаток ликвидности у автопроизводителя.

    Глава компании Илон Маск 1 апреля в шутку заявил о полном банкротстве компании. "Несмотря на серьезные попытки выручить средства с продажи пасхальных яиц, мы с сожалением сообщаем, что Tesla целиком и полностью обанкротилась. Настолько, что вы даже не можете представить", — написал миллиардер в Twitter, опубликовав свою фотографию, на которой он лежит у колеса автомобиля, укрывшись картонкой с надписью "банкрот!".

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