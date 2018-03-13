Илон Маск рассказал, что спасет людей в случае третьей мировой войны

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КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что обитаемые станции на Луне и Марсе помогут человечеству возродить цивилизацию в случае третьей мировой войны, сообщает Phys.org.

По его словам, существует вероятность "темного века" для человечества, особенно если наступит третья мировая война.

"Мы хотим быть уверены в том, что где-то в другом месте есть достаточно образцов человеческой цивилизации, чтобы восстановить ее и, возможно, сократить продолжительность "темных веков". Я думаю, важно иметь станции на Луне и Марсе, которые помогли бы восстановить жизнь на Земле", − отметил бизнесмен на ежегодном фестивале технологий и культуры South by Southwest в Остине штат Техас.

Он считает, что идеальным вариантом была бы станция на Марсе: "Потому что Марс достаточно далек от Земли и вероятность того, что такая база выживет, больше, чем для базы на Луне".

Ранее Илон Маск презентовал огнемёты на случай зомби-апокалипсиса.