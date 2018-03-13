наверх
13.03.201813:51
Курсы валют НБУ
  • USD25.92- 0.17
  • EUR31.89- 0.51
Рубрики
Ещё
    В мире

    Илон Маск рассказал, что спасет людей в случае третьей мировой войны

    (обновлено: )19701
    По его словам, существует вероятность "темного века" для человечества, особенно если наступит третья мировая война: "Мы хотим быть уверены в том, что где-то в другом месте есть достаточно образцов человеческой цивилизации".
    Илон Маск
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что обитаемые станции на Луне и Марсе помогут человечеству возродить цивилизацию в случае третьей мировой войны, сообщает Phys.org.

    Илон Маск показал новое видео запуска ракеты Falcon Heavy
    Видеоканал SpaceX на Youtube
    Илон Маск показал новое видео запуска ракеты Falcon Heavy

    По его словам, существует вероятность "темного века" для человечества, особенно если наступит третья мировая война.

    "Мы хотим быть уверены в том, что где-то в другом месте есть достаточно образцов человеческой цивилизации, чтобы восстановить ее и, возможно, сократить продолжительность "темных веков". Я думаю, важно иметь станции на Луне и Марсе, которые помогли бы восстановить жизнь на Земле", − отметил бизнесмен на ежегодном фестивале технологий и культуры South by Southwest в Остине штат Техас.

    Он считает, что идеальным вариантом была бы станция на Марсе: "Потому что Марс достаточно далек от Земли и вероятность того, что такая база выживет, больше, чем для базы на Луне".

    Ранее Илон Маск презентовал огнемёты на случай зомби-апокалипсиса.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ренат Кузьмин
    Дело Рубана: переговорщик или террорист?
    Миссия ОБСЕ. Архивное фото
    Украина vs Венгрия: вмешательство НАТО и ОБСЕ
    Оксана Шишкова
    Успехи Украины на Паралимпиаде-2018
    Евгений Бакулин
    Дело - труба! В Украине кризис с газом