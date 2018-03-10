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    Tesla motors

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    На маршрутке по галактике. Лучшие фотожабы автомобиля Маска в космосе 
    11:00 07.02.2018
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    Украинцы активно иронизируют по поводу запуска в космос компанией SpaceX Илона Маска электромобиля Tesla. Во множестве фотожаб представлены все варианты отечественного автопрома, бороздящие галактические просторы.
    В американском городе Калвер-Сити штата Калифорния электромобиль Tesla двигался по дороге со скоростью 104 километра в час, когда врезался в стоявший автомобиль пожарных.
    В Калифорнии Tesla на автопилоте протаранила пожарных
    11:56 24.01.2018
    178
    В ходе инцидента с автомобилем Tesla жертв и пострадавших удалось избежать. Водитель электромобиля отметил, что он передвигался в режиме автопилота.
    В Сети показали смартфон Tesla. Видео
    В Интернете показали концепт "смартфона Tesla" 
    00:42 27.11.2017
    250
    В Интернете показали концепт смартфона, который могла бы выпустить компания Tesla. В ролике демонстрируется гаджет, оснащенный двойной камерой, безрамочным дисплеем и металлическим корпусом.
    Илон Маск случайно показал новый кабриолет
    Илон Маск рассекретил новый кабриолет Tesla 
    11:37 03.07.2017
    353
    Презентация Tesla Roadster состоится не раньше 2019 года, однако уже сейчас известны некоторые характеристики новинки. Сейчас производитель готовится к презентации бюджетного электрокара Tesla Model 3 и Tesla Model Y.
    Илон Маск
    Глава Tesla пообещал за 100 дней решить энергетические проблемы Австралии
    13:58 13.03.2017
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    Согласно данным, компания может построить достаточно емкую промышленную батарею, которая решит проблемы энергоснабжения в Южной Австралии за 100 дней.
    Глава компании Tesla Motors, а также известный бизнесмен Илон Маск представил самую дешевую модель в продуктовом портфолио своей компании — Tesla 3. Ожидается, что стоимость пятиместной Tesla 3 будет стартовать от $35 тыс. С этой моделью компания планирует выйти на массовый рынок, однако первые авто доберутся до своих заказчиков не ранее 2017 года.
    Tesla усилит чувствительность радаров автопилота после ряда ДТП
    03:56 12.09.2016
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    По словам исполнительного директора компании Илона Маска, новые радары смогут также различать объекты сквозь снег, туман и пыль. При этом снизится чувствительность радаров к "крупным пушистым" объектам, например, животным.
    В США расследуют первое смертельное ДТП машины Teslа с автопилотом. Видео
    В США расследуют первое смертельное ДТП машины Teslа с автопилотом 
    20:36 01.07.2016
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    Федеральные органы безопасности дорожного движения США расследуют ДТП, когда при столкновении с грузовиком погиб водитель автомобиля с автопилотом Teslа. Теперь эксперты будут проверять 25 тысяч седанов, оснащённых такой системой.
    Станция Tesla в Кабазон, Калифорния
    Автомобиль Tesla впервые попал в смертельную аварию на автопилоте
    06:47 01.07.2016
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    Согласно данным, смертельная авария произошла впервые за 130 млн миль поездок с автопилотом. При этом в среднем по стране смертельные случаи регистрируются раз в 90 млн миль, по миру — раз в 60 млн миль.
    Tesla Motors представила новый полностью электрический автомобиль — кроссовер Model X. Презентацию провёл глава компании, миллиардер Элон Маск.
    Обзор ИноСМИ: нефть дорожает, О'Коннор пропала и нашлась, Tesla за "копейки"
    12:48 17.05.2016
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    Агентство подготовило обзор тем передовиц главных мировых СМИ. Главными темами сегодня являются цена нефти, ситуация в Венесуэле, скандал в компании Tesla.
    Народный электромобиль от компании Tesla. Видео
    "Народный электромобиль" от компании Tesla 
    06:44 03.04.2016
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    Более 180 тысяч предварительных заказов на электрокар Model 3 получила компания Tesla Motors за первые сутки после презентации новой модели. Об этом сообщил глава калифорнийской компании Илон Маск.
    Илон Маск представил бюджетную модель электрокара Tesla
    Илон Маск представил "бюджетную" модель электрокара Tesla 
    11:36 01.04.2016
    564
    Глава компании Tesla Motors, а также известный бизнесмен Илон Маск представил самую дешевую модель в продуктовом портфолио своей компании - Tesla 3.
    Tesla Motors представила новый полностью электрический автомобиль — кроссовер Model X. Презентацию провёл глава компании, миллиардер Элон Маск.
    Гонконг станет ведущим городом мира по освоению электромобилей - глава Tesla
    07:22 26.01.2016
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    Как отмечается, в настоящий момент в Гонконге зарегистрированы 4,2 тысячи электромобилей, из которых более 70% - модель Tesla S. За 2015 год рост продаж составил 270%.
    Автомобиль марки Tesla S. Архивное фото
    Tesla намерена увеличить продажи электромобилей до нескольких миллионов
    12:53 14.01.2015
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    По словам исполнительного директора Маска, компания Tesla Motors намерена к 2025 году увеличить число продаж электромобилей с нынешних 35 тысяч штук в год и перейти к прибыльности к 2020 году.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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