Украинцы активно иронизируют по поводу запуска в космос компанией SpaceX Илона Маска электромобиля Tesla. Во множестве фотожаб представлены все варианты отечественного автопрома, бороздящие галактические просторы.
Презентация Tesla Roadster состоится не раньше 2019 года, однако уже сейчас известны некоторые характеристики новинки. Сейчас производитель готовится к презентации бюджетного электрокара Tesla Model 3 и Tesla Model Y.
По словам исполнительного директора компании Илона Маска, новые радары смогут также различать объекты сквозь снег, туман и пыль. При этом снизится чувствительность радаров к "крупным пушистым" объектам, например, животным.
Федеральные органы безопасности дорожного движения США расследуют ДТП, когда при столкновении с грузовиком погиб водитель автомобиля с автопилотом Teslа. Теперь эксперты будут проверять 25 тысяч седанов, оснащённых такой системой.
Согласно данным, смертельная авария произошла впервые за 130 млн миль поездок с автопилотом. При этом в среднем по стране смертельные случаи регистрируются раз в 90 млн миль, по миру — раз в 60 млн миль.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинцы активно иронизируют по поводу запуска в космос компанией SpaceX Илона Маска электромобиля Tesla. Во множестве фотожаб представлены все варианты отечественного автопрома, бороздящие галактические просторы.
Украинцы активно иронизируют по поводу запуска в космос компанией SpaceX Илона Маска электромобиля Tesla. Во множестве фотожаб представлены все варианты отечественного автопрома, бороздящие галактические просторы.
Презентация Tesla Roadster состоится не раньше 2019 года, однако уже сейчас известны некоторые характеристики новинки. Сейчас производитель готовится к презентации бюджетного электрокара Tesla Model 3 и Tesla Model Y.
Федеральные органы безопасности дорожного движения США расследуют ДТП, когда при столкновении с грузовиком погиб водитель автомобиля с автопилотом Teslа. Теперь эксперты будут проверять 25 тысяч седанов, оснащённых такой системой.