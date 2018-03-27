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    Конструктор для взрослых: Илон Маск будет производить Lego из кирпичей

    (обновлено: )131
    Как отмечается, кирпичи в реальном масштабе будут сделаны из туннельных камней. С их помощью можно будет создавать скульптуры и постройки. Они подойдут для сейсмических нагрузок Калифорнии.
    Илон Маск
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Глава Boring Company, бизнесмен Илон Маск, рассказал о своем новом стартапе. Предприниматель планирует производить конструкторы, похожие на Lego, только сделанные из кирпичей. С помощью них можно будет без дополнительных скрепляющих материалов строить здания и скульптуры, написал Маск в своем Twitter.

    "Кирпичи в реальном масштабе будут сделаны из туннельных камней. С их помощью можно будет создавать скульптуры и постройки. Они подойдут для сейсмических нагрузок Калифорнии", — отметил бизнесмен.

    По словам Маска, кирпичи будут сцепляться между собой, как детали конструктора, а сделаны они будут из камней, которые компания заберет во время бурения тоннелей.

    Ранее Илон Маск презентовал огнемёты на случай зомби-апокалипсиса.

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