Пасхальные яйца не помогли. Илон Маск "объявил" о банкротстве Tesla

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Основатель Tesla Илон Маск в День смеха, 1 апреля, заявил, что что компания обанкротилась.

Об этом он написал в Twitter.

"Несмотря на напряженные попытки заработать деньги, в том числе на продаже пасхальных яиц, мы можем с грустью сообщить, что Tesla признана полным банкротом. Настолько банкротом, что вы даже не можете себе представить", — написал Маск.

По его словам, есть несколько глав кодекса США о банкротстве, и Tesla, по его словам, "собрала их все".

"Илон был найден лежащим без сознания у Tesla Model 3, окруженный бутылками "Теслакиллы". Следы высохших слез до сих пор видны на его щеках", — добавил Маск.

Ранее стало известно, что американский производитель электромобилей Tesla решил отозвать 123 тысячи автомобилей Model S.