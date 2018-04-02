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    Пасхальные яйца не помогли. Илон Маск "объявил" о банкротстве Tesla

    (обновлено: )31610
    Как написал Маск, "несмотря на напряженные попытки заработать деньги, в том числе на продаже пасхальных яиц, мы можем с грустью сообщить, что Tesla признана полным банкротом".
    Илон Маск
    flickr.com/jurvetson

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Основатель Tesla Илон Маск в День смеха, 1 апреля, заявил, что что компания обанкротилась.

    Опубликовано видео с Tesla на орбите Земли‍. Видео
    Канал Ryan Northover на Youtube
    Электромобиль Tesla на орбите Земли‍

    Об этом он написал в Twitter.

    "Несмотря на напряженные попытки заработать деньги, в том числе на продаже пасхальных яиц, мы можем с грустью сообщить, что Tesla признана полным банкротом. Настолько банкротом, что вы даже не можете себе представить", — написал Маск.

    По его словам, есть несколько глав кодекса США о банкротстве, и Tesla, по его словам, "собрала их все".

    "Илон был найден лежащим без сознания у Tesla Model 3, окруженный бутылками "Теслакиллы". Следы высохших слез до сих пор видны на его щеках", — добавил Маск.

    Ранее стало известно, что американский производитель электромобилей Tesla решил отозвать 123 тысячи автомобилей Model S.

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