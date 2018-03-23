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    В мире

    Илон Маск удалил аккаунты SpaceX и Tesla в Facebook

    (обновлено: )6310
    Когда журналисты BuzzFeed и The Wire Report отправили Маску скрины страниц его компаний в Facebook, он ответил, что "выглядит отстойно". В настоящее время страниц SpaceX и Tesla в соцсети нет.
    Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск на презентации новинок автомобильного подразделения компании Tesla Motors
    Tesla Motors | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск удалил аккаунты SpaceX и Tesla в Facebook, сообщает RT.

    Все началось с поста в Twitter Брайана Актона, одного из создателей WhatsApp, который запустил в Сети флешмоб #deletefacebook.

    "Пришло время #удалитьфейсбук", — написал Актон.

    "Что такое Facebook?" — поинтересовался у него Маск.

    Илон Маск
    Фото из открытых источников
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    На это один из пользователей спросил: "Слабо удалить страницу SpaceX в Facebook?"

    "Не знал, что у нас она была. Сделаем", — ответил Маск.

    После того, как журналисты BuzzFeed и The Wire Report отправили Маску скрины страниц его компаний на Facebook, он ответил: "Абсолютно. В любом случае, выглядит отстойно".

    В настоящее время страниц SpaceX и Tesla в Facebook нет.

    Ранее газета The New York Times сообщила, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании британская фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. В четверг основатель Facebook Марк Цукерберг в интервью CNN извинился, что не оправдал доверия пользователей в ситуации с компанией Cambridge Analytica, предположительно, получившей незаконный доступ к данным 50 миллионов пользователей. Цукерберг также признал, что "не должен был доверять" Cambridge Analytica. Ранее он написал в своем аккаунте в Facebook, что были совершены "несколько ошибок", приведших к возникновению ситуации с Cambridge Analytica.

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