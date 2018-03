Маск представил уникальный проект системы подземных тоннелей

Фото из открытых источников

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Глава американской компании SpaceX Илон Маск представил проект системы подземных тоннелей с передвигающимися по ним электроавтобусами, видео проекта опубликовано в Twitter Маска.

Разработкой системы тоннелей занимается компания Boring, принадлежащая бизнесмену. "В замкнутую городскую систему будет входить 1 тысяча маленьких станций размером с одно парковочное место, с которых вы сможете попасть в место назначения и полностью слиться со структурой города, вместо больших станций, как в метро", — заявил Маск в Twitter.Better video coming soon, but it would look a bit like this: pic.twitter.com/C0iJPi8b4U

— Elon Musk (@elonmusk) 9 марта 2018 г.

​Предприниматель отметил, что в первую очередь эта разработка, а также проект Hyperloop ориентированы на перевозку пешеходов и велосипедистов, но при условии удовлетворения потребности в общественном транспорте система будет перевозить автомобили. "Если кто-то не может позволить себе автомобиль, они должны поехать первыми", — заявил Маск.

Идею Hyperloop ("гиперпетля") Маск представил в 2012 году. Его идея заключается в том, что в трубах над поверхностью земли в условиях чрезвычайно разреженного воздуха с небольшим интервалом и скоростью вплоть до 1220 километров в час будут передвигаться капсулы с пассажирами или грузами. При этом капсула не касается стенок трубы из-за эффекта воздушной подушки. Наибольшую активность в воплощении этой идеи в настоящее время проявляют компании Hyperloop One и Hyperloop Transportation Technologies.