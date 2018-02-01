Приятный сюрприз. Ракета SpaceX "выжила" даже тогда, когда не планировалось

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Ракета SpaceX Falcon 9 странным образом "выжила" после запуска спутника. В настоящее время компания Илона Маска собирается ее выловить из океана. Об этом написал Маск в Twitter.

В среду компания SpaceX успешно провела свой второй в этом году запуск ракеты Falcon 9. В рамках новой миссии ракета вывела на орбиту спутник связи. В ходе выполнения запуска не планировалось возвращение первой ступени ракеты, хотя ранее она уже успешно возвращалась. Компания не предоставила никаких объяснений по этому поводу.

Ранее сообщалось, что компания SpaceX провела успешное огневое испытание новейшей ракеты-носителя Falcon Heavy. ​Ожидается, что первый демонстрационный старт Falcon Heavy, которую SpaceX строит для будущих пилотируемых полетов и полетов на Луну и Марс, может состояться позднее в январе. Традиционно компания проводит огневое испытание за несколько дней до старта, однако дата возможного первого полета пока не объявлена.