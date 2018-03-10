Национальной космическое агентство США сделало выбор в пользу компании SpaceX благодаря последним успешным запускам ракет Falcon Heavy и Falcon9. Запуск атомных часов позволит упростить космические полеты.
По словам создателя SpaceX Илона Маска, при посадке обтекателя "промахнулись на несколько сот метров, но обтекатель приземлился в воду невредимым. Сможем поймать с несколько большими парашютами, чтобы замедлить спуск".
Успешный запуск новейшей ракеты-носителя Falcon Heavy состоялся во вторник с космодрома на мысе Канаверал. Нагрузка первого запуска - спортивный автомобиль Tesla Roadster с манекеном в скафандре за рулем - вышла на гиперболическую орбиту Земли.
Украинцы активно иронизируют по поводу запуска в космос компанией SpaceX Илона Маска электромобиля Tesla. Во множестве фотожаб представлены все варианты отечественного автопрома, бороздящие галактические просторы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По словам создателя SpaceX Илона Маска, при посадке обтекателя "промахнулись на несколько сот метров, но обтекатель приземлился в воду невредимым. Сможем поймать с несколько большими парашютами, чтобы замедлить спуск".
Успешный запуск новейшей ракеты-носителя Falcon Heavy состоялся во вторник с космодрома на мысе Канаверал. Нагрузка первого запуска - спортивный автомобиль Tesla Roadster с манекеном в скафандре за рулем - вышла на гиперболическую орбиту Земли.
Национальной космическое агентство США сделало выбор в пользу компании SpaceX благодаря последним успешным запускам ракет Falcon Heavy и Falcon9. Запуск атомных часов позволит упростить космические полеты.
Украинцы активно иронизируют по поводу запуска в космос компанией SpaceX Илона Маска электромобиля Tesla. Во множестве фотожаб представлены все варианты отечественного автопрома, бороздящие галактические просторы.
Украинцы активно иронизируют по поводу запуска в космос компанией SpaceX Илона Маска электромобиля Tesla. Во множестве фотожаб представлены все варианты отечественного автопрома, бороздящие галактические просторы.
Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 успешно приземлилась на плавучую платформу в Тихом океане после старта с космодрома Ванденберг с десятью спутниками Iridium NEXT, трансляцию ведет компания-владелец ракеты SpaceX.
Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал в 22.10 по Киеву с болгарским коммуникационным спутником BulgariaSat 1. Через 9 минут первая ступень вернулась и вертикально приземлилась на плавучую баржу в Атлантике.
Основатель SpaceX Илон Маск подчеркнул, что ранний Марс был похож на Землю, поэтому ученые смогут выращивать на планете растения, сжимая атмосферу. Американский миллиардер намерен переселить на Марс около миллиона человек.
Основная миссия Falcon 9 состоит в запуске коммуникационного спутника Thaicom 8 для тайского спутникового оператора. Старт ракеты состоялся в расчетные 17.39 по времени Восточного побережья США ( 00.39 по Киеву).
Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) с 11 спутниками связи нового поколения OG2 телекоммуникационной компании Orbcomm. Через 9 минут первая ступень ракеты совершила успешное вертикальное приземление.