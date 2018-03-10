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    SpaceX

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 42
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    Повторный запуск первой ступени Falcon 9
    По заказу NASA ракета Маска выведет на орбиту атомные часы
    08:59 26.02.2018
    252
    Национальной космическое агентство США сделало выбор в пользу компании SpaceX благодаря последним успешным запускам ракет Falcon Heavy и Falcon9. Запуск атомных часов позволит упростить космические полеты.
    Обтекатель ракеты Falcon 9, упавший в океан
    Промахнулись: SpaceX не смогла посадить обтекатель ракеты на борт корабля
    08:42 23.02.2018
    1545
    По словам создателя SpaceX Илона Маска, при посадке обтекателя "промахнулись на несколько сот метров, но обтекатель приземлился в воду невредимым. Сможем поймать с несколько большими парашютами, чтобы замедлить спуск".
    Tesla Илона Маска на Falcon Heavy
    Запущенный в космос спорткар Маска включен в каталог спутников
    20:17 08.02.2018
    514
    Космическое командование США сообщает, что добавили Tesla Roadster в каталог спутников, автомобиль TESLA ROADSTER/FALCON 9H получил номер 43205.
    Илон Маск
    Маск опубликовал новое фото автомобиля, который движется к орбите Марса
    06:19 08.02.2018
    1177
    Успешный запуск новейшей ракеты-носителя Falcon Heavy состоялся во вторник с космодрома на мысе Канаверал. Нагрузка первого запуска - спортивный автомобиль Tesla Roadster с манекеном в скафандре за рулем - вышла на гиперболическую орбиту Земли.
    На маршрутке по галактике. Лучшие фотожабы автомобиля Маска в космосе 
    11:00 07.02.2018
    822
    Украинцы активно иронизируют по поводу запуска в космос компанией SpaceX Илона Маска электромобиля Tesla. Во множестве фотожаб представлены все варианты отечественного автопрома, бороздящие галактические просторы.
    Опубликовано видео с Tesla на орбите Земли‍. Видео
    Электромобиль Tesla на орбите Земли‍ 
    08:34 07.02.2018
    2008
    Глава компании SpaceX Илон Маск разместил в своем Twitter видеотрансляцию с автомобиля Tesla, который ранее ракета Falcon Heavy вывела на орбиту Земли.
    Tesla Илона Маска на Falcon Heavy
    Tesla Илона Маска вышла на гелиоцентрическую орбиту на Falcon Heavy
    06:52 07.02.2018
    527
    По предварительным данным, верхняя ступень ракеты-носителя с полезной нагрузкой в виде спортивного электромобиля покинула орбиту Земли ориентировочно через шесть часов после старта.
    Украинский самолет Ан-124-100 Руслан и ракета-носитель Falcon Heavy
    Украинский самолет "Руслан" помог SpaceX в запуске Falcon Heavy
    02:49 07.02.2018
    1352
    Украинский самолет "Руслан" преодолел 3613 км в течение 4,5 часов, "обеспечив своевременную доставку составляющей ракеты Falcon Heavy для ее своевременного запуска с космодрома на мысе Канаверал".
    Вертикальное приземление боковых ускорителей Falcon Heavy
    Боковые ускорители Falcon Heavy успешно совершили вертикальную посадку
    00:42 07.02.2018
    674
    Боковые ускорители совершили синхронную посадку на расположенные в 13 километрах от места старта площадки, центральный должен был приземлиться на платформу в Атлантическом океане
    Старт ракеты-носителя Falcon Heavy
    Мощнейшая ракета Falcon Heavy успешно стартовала с мыса Канаверал
    23:03 06.02.2018
    418
    Ракета-носитель Falcon Heavy создана на базе Falcon 9, ее первая ступень оснащена жидкостными ракетными двигателями Merlin, по девять в центральном и двух боковых разгонных блоках.
    Упавшая в океан ракета SpaceX
    Приятный сюрприз. Ракета SpaceX "выжила" даже тогда, когда не планировалось
    17:06 01.02.2018
    577
    В среду компания SpaceX успешно провела свой второй в этом году запуск ракеты Falcon 9. В ходе выполнения запуска не планировалось возвращение первой ступени ракеты.
    Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде. Видео
    Успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником связи 
    05:37 01.02.2018
    466
    В SpaceX уточнили, что аппарат будет покрывать территорию в пределах Европы, Ближнего Востока, Африки, а также обеспечивать передачу сигналов морских судов над Атлантикой и Индийским океаном.
    SpaceX провела испытание ракеты-носителя Falcon Heavy
    SpaceX провела огневое испытание ракеты-носителя Falcon Heavy
    03:18 25.01.2018
    189
    Первый демонстрационный старт Falcon Heavy, которую SpaceX строит для будущих пилотируемых полетов и полетов на Луну и Марс, может состояться до конца декабря.
    Тяжелый дальний транспортный самолет АН-124-100 Руслан
    Украинский самолет "Руслан" доставит сверхважный груз для SpaceX
    05:43 11.01.2018
    321
    Украинский самолет будет транспортировать крупногабаритные ракетные комплектующие до Титусвилля или непосредственно на мыс Канаверал, откуда американская компания запускает ракеты Falcon 9.
    SpaceX вывела на орбиту секретный спутник для правительства США. Видео
    SpaceX запустила в космос сверхсекретную миссию Zuma 
    04:07 08.01.2018
    494
    Ракета Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал с секретным спутником для правительства США, сообщила компания SpaceX. Старт ракеты со сверхсекретной миссией Zuma был дан в 3.00 в понедельник.
    Старт ракеты во Флориде. Архивное фото
    Военные космические пуски США под угрозой срыва
    07:31 04.01.2018
    7539
    На объекте ULA выявили несоответствия, которые связаны с электростатически чувствительным приспособлением, используемым в производстве авионики.
    Взрыв на стартовой площадке ракеты SpaceX Falcon 9 на мысе Канаверал, штат Флорида, США
    Ракета Falcon 9 стартовала в Калифорнии с десятью спутниками
    07:39 23.12.2017
    153
    Сообщается, что группа спутников Iridium NEXT, которые были успешно запущены, заменят на орбите спутники предыдущего поколения.
    Старт ракеты Falcon 9 с космодрома во Флориде
    Ракета Falcon 9 успешно стартовала с кораблем Dragon и грузом для МКС
    18:38 15.12.2017
    146
    Компания SpaceX сообщила, что грузовой корабль Dragon прибудет на Международную космическую станцию (МКС) в воскресенье, 17 декабря.
    Вид с борта МКС
    Запуск грузовика к МКС перенесен – SpaceX
    20:30 12.12.2017
    142
    Компания SpaceX сообщила, что планируется старт CRS–13 (13-я миссия по коммерческому контракту на доставку груза на МКС) с площадки SLC–40 на 13 декабря.
    Ракета Falcon 9 со спутником связи Intelsat 35e отправилась на орбиту
    Появились кадры успешного запуска ракеты-носителя Falcon 9 
    13:05 06.07.2017
    86
    Ракета Falcon 9 компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе "Канаверал" (Флорида) со спутником связи Intelsat 35e.
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    Обтекатель ракеты Falcon 9, упавший в океан
    Промахнулись: SpaceX не смогла посадить обтекатель ракеты на борт корабля
    08:42 23.02.2018
    1545
    По словам создателя SpaceX Илона Маска, при посадке обтекателя "промахнулись на несколько сот метров, но обтекатель приземлился в воду невредимым. Сможем поймать с несколько большими парашютами, чтобы замедлить спуск".
    Илон Маск
    Маск опубликовал новое фото автомобиля, который движется к орбите Марса
    06:19 08.02.2018
    1177
    Успешный запуск новейшей ракеты-носителя Falcon Heavy состоялся во вторник с космодрома на мысе Канаверал. Нагрузка первого запуска - спортивный автомобиль Tesla Roadster с манекеном в скафандре за рулем - вышла на гиперболическую орбиту Земли.
    Tesla Илона Маска на Falcon Heavy
    Запущенный в космос спорткар Маска включен в каталог спутников
    20:17 08.02.2018
    514
    Космическое командование США сообщает, что добавили Tesla Roadster в каталог спутников, автомобиль TESLA ROADSTER/FALCON 9H получил номер 43205.
    Повторный запуск первой ступени Falcon 9
    По заказу NASA ракета Маска выведет на орбиту атомные часы
    08:59 26.02.2018
    252
    Национальной космическое агентство США сделало выбор в пользу компании SpaceX благодаря последним успешным запускам ракет Falcon Heavy и Falcon9. Запуск атомных часов позволит упростить космические полеты.
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