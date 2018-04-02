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    Жуткое ДТП в Мариуполе. Трое человек погибли на месте (18+)

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    В одном из авто погиб водитель и пассажир, в другом - водитель. Женщину и 10-летнего ребенка зажало внутри автомобиля, однако они остались живы. Их освободили из металлической ловушки с помощью спецсредств.
    Смертельная авария в Мариуполе. Трое погибших
    0629.com.ua

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Жуткое ДТП произошло в воскресенье, 1 апреля, в Мариуполе. Жертвами столкновения двух автомобилей стали трое мужчин, которые погибли на месте и женщина с 10-летним ребенком, оказавшиеся в больнице.

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    По информации сайта 0629, на месте ДТП от столкнувшихся автомобилей Chery и Alfa Romeo осталась лишь груда металлолома.

    В одном из авто погиб водитель и пассажир, в другом — водитель. Женщину и 10-летнего ребенка зажало внутри автомобиля, однако они остались живы. Их освободили из металлической ловушки с помощью спецсредств.

    0629.com.ua
    Смертельная авария в Мариуполе. Трое погибших

    Отмечается, что один из автомобилей, вероятно, такси, ведь на месте аварии обнаружили соответствующие "шашки" такси.

    0629.com.ua
    Смертельная авария в Мариуполе. Трое погибших

    Ранее сообщалось, что в городе Самбор Львовской области на ул. Степана Бандеры 1 апреля в 22:20 произошло смертельное ДТП.

    0629.com.ua
    Смертельная авария в Мариуполе. Трое погибших

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