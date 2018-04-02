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    Происшествия

    Во Львовской области BMW насмерть сбил велосепидиста

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    По информации Львовской ОГА, водитель автомобиля ВМW совершил наезд на велосипедиста, пострадавший получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.
    Автомобиль реанимации
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. В городе Самбор Львовской области на ул. Степана Бандеры 1 апреля в 22:20 произошло смертельное ДТП, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

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    "Водитель автомобиля "ВМW 330 ТD", 1993 года рождения, местный житель, совершил наезд на велосипедиста, 1988 года рождения. Велосипедист получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия. Причины гибели мужчины устанавливаются", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что в Житомирской области автомобиль Daewoo Lanos насмерть сбил велосипедистку, которая внезапно выехала на полосу встречного движения.

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