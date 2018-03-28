Прокуратура раскрыла детали ДТП с участием депутата под Житомиром

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Прокуратура Житомирской области подозревает депутата Рудне-Ивановского сельсовета Емильчинского района в наезде на пешехода в ноябре 2017 года, ему объявлено о подозрении 26 марта 2018 года.

Депутата подозревают в совершении преступления по ч. 1 ст. 135 (оставление лица в опасном для жизни состоянии) УК Украины, ему грозит ограничение свободы на срок до двух лет или лишение свободы на тот же срок.

"Депутат подозревается в том, что в ноябре прошлого года в вечернее время, управляя автомобилем в пгт. Емильчино, совершил наезд на лежащего пешехода. Однако, с целью сокрытия такого факта, уехал с места происшествия, оставив потерпевшего в опасном для жизни состоянии. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия", – сказано в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.

В конце января во Львовской области произошла смертельная авария на трассе Львов — Луцк, при столкновении двух авто погибла женщина. ДТП произошло в районе города Радехов. По данным СМИ, за рулем Mercedes был депутат предыдущего созыва городского совета Львова от Партии регионов Андрей Мочарский.