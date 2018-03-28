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    Происшествия

    Прокуратура раскрыла детали ДТП с участием депутата под Житомиром

    (обновлено: )174
    ДТП произошло еще в ноябре прошлого года, однако подозрение депутату объявили только 26 марта 2018 года. Ему грозит ограничение свободы на срок до двух лет или лишение свободы на тот же срок.
    Прокуратура Житомирской области. Архивное фото
    pero.org.ua

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Прокуратура Житомирской области подозревает депутата Рудне-Ивановского сельсовета Емильчинского района в наезде на пешехода в ноябре 2017 года, ему объявлено о подозрении 26 марта 2018 года.

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    Депутата подозревают в совершении преступления по ч. 1 ст. 135 (оставление лица в опасном для жизни состоянии) УК Украины, ему грозит ограничение свободы на срок до двух лет или лишение свободы на тот же срок.

    "Депутат подозревается в том, что в ноябре прошлого года в вечернее время, управляя автомобилем в пгт. Емильчино, совершил наезд на лежащего пешехода. Однако, с целью сокрытия такого факта, уехал с места происшествия, оставив потерпевшего в опасном для жизни состоянии. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия", – сказано в сообщении.

    Досудебное расследование продолжается.

    В конце января во Львовской области произошла смертельная авария на трассе Львов — Луцк, при столкновении двух авто погибла женщина. ДТП произошло в районе города Радехов. По данным СМИ, за рулем Mercedes был депутат предыдущего созыва городского совета Львова от Партии регионов Андрей Мочарский.

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