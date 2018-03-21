Смертельное ДТП в Харькове. Водитель, ехавший за Дроновым, дал показания

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Киевский районный суд Харькова во время рассмотрения дела о ДТП в октябре 2017 года, в результате которого погибли шесть человек, допросил одного свидетеля обвинения. По данным телеканала "112 Украина", Роман Пятелин оказался единственным свидетелем обвинения из 15 заявленных.

"Допросили Романа Пятелина. Он ехал за машиной Геннадия Дронова. Мужчина сообщил, что никто из обвиняемых не уменьшал на перекрестке скорость, наоборот, добавляли ее. Защита эти показания опровергает", — говорится в сообщении.

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Очевидец аварии рассказал о моменте столкновения авто Зайцевой и Дронова. Lexus когда выехал на перекресток, то он при этом начал ускоряться. В это время Touareg тоже начал ускоряться. Он не тормозил. Прямо передо мной произошло столкновение", — сообщил мужчина.

Следующее заседание по делу назначили на 2 апреля.

Напомним, вечером 18 октября 2017 года внедорожник Lexus после столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар, на котором стояли люди, ожидавшие зеленого сигнала светофора. Жертвами наезда стали 6 человек, еще 5 человек были госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии.

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За рулем Lexus находилась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева — приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. Автомобилем Volkswagen Touareg управлял 49-летний бизнесмен Геннадий Дронов. Оба фигуранта резонансного ДТП находятся под арестом.