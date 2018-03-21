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    Смертельное ДТП в Харькове. Водитель, ехавший за Дроновым, дал показания

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    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание (168)

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    По словам свидетеля обвинения, ни Алена Зайцева, ни Геннадий Дронов не уменьшали скорость, выехав на злополучный перекресток.
    Судебное заседание по существу в деле о смертельном ДТП в Харькове
    УНИАН

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Киевский районный суд Харькова во время рассмотрения дела о ДТП в октябре 2017 года, в результате которого погибли шесть человек, допросил одного свидетеля обвинения. По данным телеканала "112 Украина", Роман Пятелин оказался единственным свидетелем обвинения из 15 заявленных. 

    Зайцева обратилась к родителям погибших в жутком ДТП в Харькове. Видео
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    Зайцева обратилась к родителям погибших в жутком ДТП в Харькове

    "Допросили Романа Пятелина. Он ехал за машиной Геннадия Дронова. Мужчина сообщил, что никто из обвиняемых не уменьшал на перекрестке скорость, наоборот, добавляли ее. Защита эти показания опровергает", —  говорится в сообщении.

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    Очевидец аварии рассказал о моменте столкновения авто Зайцевой и Дронова. Lexus когда выехал на перекресток, то он при этом начал ускоряться. В это время Touareg тоже начал ускоряться. Он не тормозил. Прямо передо мной произошло столкновение", — сообщил мужчина.

    Следующее заседание по делу назначили на 2 апреля.

    Напомним, вечером 18 октября 2017 года внедорожник Lexus после столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар, на котором стояли люди, ожидавшие зеленого сигнала светофора. Жертвами наезда стали 6 человек, еще 5 человек были госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии.

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    За рулем Lexus находилась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева — приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. Автомобилем Volkswagen Touareg управлял 49-летний бизнесмен Геннадий Дронов. Оба фигуранта резонансного ДТП находятся под арестом.

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