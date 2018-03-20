В Киеве произошло курьезное ДТП, автомобиль заехал в подземный переход

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. В Киеве произошло курьезное ДТП. Автомобиль KIA застрял на ступеньках подземного перехода.

Инцидент произошел на улице Гната Юры возле рынка "Колибрис", сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

"KIA хорошо съехал по ступенькам, пока не уперся мордой в бетон. Без пострадавших", — говорится в сообщении.

По словам очевидцев, в автомобиле находилась компания молодых людей. Кроме того, в комментариях к данной публикации местные жители рассказали, что это уже не первый случай попытки проехать автомобилем по ступенькам.

Ранее сообщалось, что музыканты группы "Пикник", попавшие в ДТП, находятся в больнице в состоянии средней тяжести.