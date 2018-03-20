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    В Киеве произошло курьезное ДТП, автомобиль заехал в подземный переход

    (обновлено: )107
    Автомобиль KIA застрял на ступеньках подземного перехода на улице Гната Юры возле рынка "Колибрис". По словам очевидцев, в автомобиле находилась компания молодых людей.
    В Киеве автомобиль застрял в подземном переходе
    Facebook dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. В Киеве произошло курьезное ДТП. Автомобиль KIA застрял на ступеньках подземного перехода.

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    Инцидент произошел на улице Гната Юры возле рынка "Колибрис", сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

    "KIA хорошо съехал по ступенькам, пока не уперся мордой в бетон. Без пострадавших", — говорится в сообщении.

    По словам очевидцев, в автомобиле находилась компания молодых людей. Кроме того, в комментариях к данной публикации местные жители рассказали, что это уже не первый случай попытки проехать автомобилем по ступенькам.

    Ранее сообщалось, что музыканты группы "Пикник", попавшие в ДТП, находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

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