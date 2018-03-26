Смертельное ДТП. Во Львове авто на еврономерах влетело в машину военного

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Во Львове в результате лобового столкновения в ДТП погиб военный комиссар Дрогобычско-Бориславского объединенного районного военкомата. Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА в Facebook.

"25 марта, в 20:30, в г. Дрогобыч водитель автомобиля BMW (литовская регистрация), 1985 года рождения, житель г. Дрогобыча, выехал на полосу встречного движения, в результате чего допустил лобовое столкновение с автомобилем марки Daewoo Lanos под управлением военного комиссара Дрогобычско-Бориславского объединенного районного комиссариата, 1966 года рождения, жителя г. Дрогобыча", — говорится в сообщении.

В результате ДТП военнослужащий погиб на месте происшествия. Водитель BMW получил закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом правого голеностопа, после оказания помощи в больнице был отпущен по месту жительства. Причины происшествия устанавливаются.