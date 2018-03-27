Из Одессы. Смертельный стритрейсинг — умри молодым

РИА Новости Украина

Не признающие ПДД стритрейсеры давно стали головной болью одесситов. Незаконные соревнования ставят под угрозу не только жизни жаждущих адреналина, но и тех, кто весьма далек от подобных потех. При этом одни относятся к уличным гонщикам с неким пиететом, считая романтиками, в жилах которых вместо крови – бензин. Другие вполне обоснованно считают злостными хулиганами, опасное увлечение которых приводит к тяжким последствиям, пишет "Одесская жизнь".

"Дело житейское"?

Последний яркий пример – ЧП на улице Балковской, где 21-летний водитель Toyota Camry сбил двоих людей. По данным пресс-службы прокуратуры Одесской области, ночью 11 марта мчащийся со стороны Центрального автовокзала автомобиль занесло, он выехал за пределы проезжей части и сбил пешеходов. В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина 1972 года рождения и женщина 1982-го от полученных травм скончались на месте. Без матери остались трое детей – 13, 15 и 17 лет…

Общественники обнародовали запись, снятую с установленной неподалеку видеокамеры наружного наблюдения. Запечатленное шокирует – бешено несущийся автомобиль буквально снес пешеходов и врезался в электрическую опору. Удар был такой силы, что люди буквально разлетелись в стороны на десятки метров, бетонный столб рухнул, словно небольшое сухое дерево…

Активисты настаивают: водитель Toyota совершил ДТП во время гонок, которые регулярно проводятся в черте города. Так, по данным известного общественника Дмитрия Вичика, автомобилей было два. Оба, как он предполагает, участвовали в незаконных гонках, во время которых Toyota "вылетела" на бордюр.

"Дальше произошло следующее. Вторая машина сдала задним ходом, подъехала к разбитой, недолго постояла и уехала. Это все известно следствию…", — отметил Вичик.

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Дрифт на грани фола…

Это происшествие – далеко не единственное последствие развлечений стритрейсеров.

Например, в ноябре 2017-го на пересечении Балковской и Мельницкой столкнулись три автомобиля – четыре человека пострадали. Toyota "выскочила" на перекресток и столкнулась с двумя Opel, выехавших с разных сторон по Балковской.

odessa-life.od.ua ДТП на улице Балковской в Одессе

Позднее произошло еще одно ДТП – недалеко от завода "Микрон", где, по словам очевидцев, часто тусуются "гонщики". Тогда водитель "ВАЗа" сбил двух девушек – 19 и 16 лет, которых доставили в больницу. Пользователи социальных сетей утверждают, что гонщик пытался на большой скорости "войти в поворот", но автомобиль заглох и "влетел" в толпу зрителей. Значительная часть публики успела отскочить, но девушек "зацепило".

Кроме того, со слов очевидцев, в начале сентября два разогнавшихся легковых автомобиля въехали в ТРЦ "Сити-центр" на улице Давида Ойстраха. Один врезался в боковую часть здания, второй – в пристроенную к нему летнюю площадку кафе. В тот момент за столиком были две молодые женщины. Они не пострадали лишь по счастливой случайности.

Официально обстоятельства этих ЧП не назывались, но активисты настаивают, что произошли ДТП по вине ночных дрифтеров.

Следственное подразделение "обновят"

Примеров таких происшествий немало. И в "Одесскую жизнь" неоднократно обращались местные жители, которые жаловались на "рассекающих ночь" хулиганов. Из-за визга тормозов и рычания двигателей люди лишены возможности отдохнуть, о чем заявляли в полицию, но результат нулевой.

И, похоже, в Южной Пальмире любители быстрой езды (а таковых сотни) ощущают себя вполне вольготно. Об этом свидетельствуют, например, видеоролики, сделанные, в том числе, представителями некоторых СМИ.

Демонстрируя свое мастерство, иные любители экстрима хвастают тем, что правоохранители знают их в лицо. Правда, на камеру заявляют: ПДД не нарушают и по городу не разгоняются. На деле же, видно, ограничивают себя далеко не все, чему в значительной мере способствует безнаказанность.

По словам советника начальника регионального главка Нацполиции Руслана Форостяка, в правоохранительные органы от граждан поступают многочисленные заявления. Причина – недовольство работой следователей, ведущих дела по дорожно-транспортным происшествиям, приведшим к тяжким последствиям.

"Как результат, проанализирована работа соответствующих подразделений. Признано, что проблема действительно актуальна и требует немедленного вмешательства руководства следственного управления и руководства ГУ НП в Одесской области", – говорит Форостяк.

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В частности, принято решение обновить личный состав, задействовать новые подходы, более эффективные и отвечающие насущным потребностям. По мнению представителя главка, это позволит более качественно расследовать ДТП с пострадавшими.

Форостяк также отмечает, что виновник аварии на Балковской, в которой погибли два человека, получил травмы (от удара его выбросило из автомобиля), но это не помешает привлечь его к уголовной ответственности.

"Любые слухи, что якобы создаются условия, которые дадут возможность избежать наказания, – безосновательны", – утверждает советник.

Уже 16 марта Приморским районным судом ночной дрифтер взят под стражу без права на залог. Ему выдвинуто подозрение в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель людей (ч.3 ст.286 УК Украины). Отметим, что во время судебного заседания мужчина уверял: потерпевшие перебегали проезжую часть в неположенном месте, а о второй машине он, что называется, ни сном ни духом.

Общественники просят помочь расследованию

Дмитрий Вичик в Facebook заявил: "Друзья, подписчики, одесситы, огромная просьба помочь… На видео вы видите, что второй автомобиль, участвовавший в создании аварийной ситуации, приведшей к убийству людей, шедших по тротуару, вернулся к месту ДТП и находился там до приезда патрульной полиции. Крайне важно узнать от людей, которые там находились, либо информацию по этому авто или водителю, либо информацию по экипажу патрульной полиции, прибывшему на место ДТП. Посмотрите, что вы снимали в тот момент. Может, все, что нужно, попало к вам в камеру. Следствию доверия нет, а время в этой ситуации – главный фактор. Надеемся на ваше неравнодушие".

Общественники утверждают, что расследование не проводилось, пока они не обнародовали упомянутое видео, а до 14 марта отрабатывалась одна версия: о том, что погибшие переходили дорогу в неположенном месте.

В то же время, заместитель начальника ГУ Нацполиции в Одесской области – начальник следственного управления регионального главка полиции Сергей Шайхет отрицает данные обвинения.

"Для привлечения к уголовной ответственности любого лица необходимо иметь основания. В случае с аварией 11 марта нужно собрать доказательства вины водителя, провести ряд экспертиз, другие следственные действия. Все это занимает определенное время, поэтому затягивается сообщение о подозрении и избрание меры пресечения.

Однако именно благодаря профессионализму, слаженной и оперативной работе отдела расследования преступлений в сфере транспорта версия злоумышленника, по которой пострадавшие пересекали проезжую часть в неустановленном месте, полностью опровергнута и водителю сообщено о подозрении", – утверждает Шайхет.

Он отмечает, что сейчас внедряются новые меры для быстрого и всестороннего расследования ДТП. Эти преступления находится на личном контроле руководства следственного управления и прокуратуры Одесской области.

Любителям дрифта и драг-рейсинга…

Что ж, надеемся, виновные понесут заслуженное наказание. Другим же любителям дрифта и драг-рейсинга не стоит забывать: гонки – это, в первую очередь, спорт, предполагающий конкретные правила, ограничения и уважение. Последнее должно присутствовать и по отношению к пешеходам.

Громкая музыка, свист паленой резины и дым из-под колес должны оставаться на отдельно расположенных приспособленных площадках, на автодромах. В противном случае езда на грани фола, к которой толкает жажда адреналина, становится преступлением. Романтики на "железных конях" превращаются в убийц, которым законом предусмотрено суровое наказание…

От редакции. С точки зрения закона

Вопрос о "законности" или "незаконности" автогонок в городской черте вовсе не стоит. Любому здравомыслящему, включая, кстати, и самих любителей скорости, понятно, что это нарушение, что это опасно. Но дело здесь, как раз, в безнаказанности. Причем в безнаказанности "законной".

Давайте порассуждаем вместе. Как остановить лихачей, если соблюдение общепринятых правил, здравый смысл и совесть – не работают? Конечно, с помощью наказания, предусмотренного законом. А что, собственно, им предусмотрено? Штрафы, лишение водительских прав, административная и уголовная ответственность. Да, все эти меры широко представлены в правовом поле, а вот как их применить – вопрос сегодня открытый.

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Дело в том, что дорожная полиция сегодня – практически безоружна перед нарушителями скоростного режима. В Украине с 1 января 2018 года максимально разрешенная скорость движения в населенных пунктах ограничивается 50 км/ч. А вот контролировать и фиксировать скорость автомобилей патрульным просто… нечем. Дело в том, что у полиции нет сертифицированных в Украине приборов для измерения скорости.

Устройства, работающие в ручном или полуавтоматическом режиме признаны незаконными из-за возможности несанкционированного вмешательства. А на внедрение автоматической видеофиксации правонарушений выделено менее 5% от необходимой суммы. Соответственно патрульные просто не могут выписать постановление об административном нарушении.

Более того, даже заметив "на глаз" превышение скорости, преследовать и останавливать нарушителей полиция не может. На такое она полномочна, только если водитель создает аварийную обстановку. Но это нужно доказать, с помощью свидетелей и потерпевших.

Вот и получается, что "спасение утопающих – дело рук самих утопающих".

Закон рассчитывает на сознательность автолюбителей в соблюдении скоростного режима, полиция лишена инструментов влияния, а другие участники дорожного движения, если заметят гонщиков, должны сами сообщить полиции, каким-то образом зафиксировать опасные маневры, дать свидетельские показания.