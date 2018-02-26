Момент масштабной аварии в Харькове попал на видео

На кадрах видно, что автомобиль Mercedes на большой скорости ехал в крайнем правом ряду. Когда авто подъезжало к перекрестку, зажегся зеленый свет, и водитель решил проскочить, не сбавляя скорость.

В этот момент дорогу ему перегородил Volkswagen, который попытался повернуть влево.

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В результате одну из машин отбросило на пешеходный переход. К счастью, в этот момент там не было людей.

Еще одно видео доступно по ссылке. Внимание! Кадры содержат нецензурную лексику.

Напомним, 18 октября 2017 года на пересечении Сумской и переулка Мечникова произошла авария, в результате которой шесть человек погибли и еще пять пострадали.