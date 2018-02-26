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    Момент масштабной аварии в Харькове попал на видео

    (обновлено: )134901
    В интернете появилось видео аварии на улице Сумской в Харькове с участием четырех автомобилей. ДТП произошло в субботу днем в районе Зеркальной струи. Пострадали два человека, они госпитализированы.
    TriolanLive/Youtube

    На кадрах видно, что автомобиль Mercedes на большой скорости ехал в крайнем правом ряду. Когда авто подъезжало к перекрестку, зажегся зеленый свет, и водитель решил проскочить, не сбавляя скорость.

    В этот момент дорогу ему перегородил Volkswagen, который попытался повернуть влево.

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    В результате одну из машин отбросило на пешеходный переход. К счастью, в этот момент там не было людей.

    Еще одно видео доступно по ссылке. Внимание! Кадры содержат нецензурную лексику.

    Напомним, 18 октября 2017 года на пересечении Сумской и переулка Мечникова произошла авария, в результате которой шесть человек погибли и еще пять пострадали.

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