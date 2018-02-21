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    В Харьковской области мужчина убил и закопал во дворе родную мать

    (обновлено: )14906
    Мужчина забил мать до смерти предметами, которые попадались ему под руку. После чего он закопал ее тело во дворе. О конфликте знала подруга погибшей, которой та сообщила о спорах с сыном.
    Убийство женщины в Харьковской области
    Пресс-служба Нацполиции в Харьковской области

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. В Харьковской области мужчина убил родную мать после семейной ссоры. Об этом сообщает местная полиция.

    "Между мужчиной и его матерью возникла ссора. О конфликте, а также о том, что сын угрожал ей расправой, женщина сообщила своей подруге. На следующий день она позвонила знакомой, однако трубку взял сын погибшей. Он заверил женщину, что его мать уехала в Харьков по делам. Однако она ему не поверила и сообщила нам", — рассказали в полиции

    Пресс-служба Нацполиции в Харьковской области
    Убийство женщины в Харьковской области

    Выяснилось, что мужчина забил мать до смерти предметами, которые попадались ему под руку. После чего он закопал ее тело во дворе.

    Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

    Следствие продолжается.

    Ранее сообщалось, что в Сумах женщина жестоко убила старика.

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