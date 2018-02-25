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    Фотоленты

    Кадры масштабного ДТП в центре Харькова: разбиты четыре авто

    (обновлено: )6801
    В центре Харькова произошло масштабное ДТП
    В центре Харькова произошло масштабное ДТП
    В центре Харькова произошло масштабное ДТП
    В центре Харькова произошло масштабное ДТП
    В центре Харькова произошло масштабное ДТП
    В центре Харькова произошло масштабное ДТП
    В центре Харькова произошло масштабное ДТП
    В центре Харькова произошло масштабное ДТП
    В центре Харькова произошло масштабное ДТП
    сообщество "Жить в Харькове" в facebook
    В центре Харькова произошло масштабное ДТП
    В центре Харькова произошло масштабное ДТП
    сообщество "Жить в Харькове" в facebook
    В центре Харькова произошло масштабное ДТП
    В центре Харькова произошло масштабное ДТП
    сообщество "Жить в Харькове" в facebook
    В центре Харькова произошло масштабное ДТП
    В центре Харькова произошло масштабное ДТП
    ГУНП в Харьковской области
    В центре Харькова произошло масштабное ДТП
    В центре Харькова произошло масштабное ДТП
    ГУНП в Харьковской области
    В центре Харькова произошло масштабное ДТП
    В центре Харькова произошло масштабное ДТП
    сообщество "Жить в Харькове" в facebook
    В центре Харькова произошло масштабное ДТП
    В центре Харькова произошло масштабное ДТП
    ГУНП в Харьковской области

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    Все фотоленты
    В центре Харькова произошло масштабное ДТП

    В Харькове на улице Сумской в субботу столкнулись сразу четыре автомобиля, двое водителей с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Об этом сообщает ГУНП в Харьковской области. 

    "В 16.20 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Сумской возле дома 36/38 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей "Фольксваген", "Тойота" и двух "Мерседесов"", — говорится в сообщении.

    Заседание суда по пересмотру меры пресечения подозреваемой в аварии Елене Зайцевой в Харькове
    УНИАН
    Смертельное ДТП в Харькове. Пересмотр меры пресечения Зайцевой

    В результате происшествия пострадали 28- и 54-летние водители транспортных средств. Оба пострадавшие доставлены в 4-ю больницу скорой и неотложной медицинской помощи города Харькова.

    Информация о происшествии зарегистрированя в журнале единого учета заявлений и сообщений. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.

    Напомним, 18 октября прошлого года Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора.

    Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия", Алене Зайцевой, которая была за рулем внедорожника, грозит до десяти лет лишения свободы.

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