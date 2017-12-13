Смертельное ДТП в Харькове. Пересмотр меры пресечения Зайцевой

Алена Зайцева, подозреваемая в совершении ДТП, которое привело к гибели шести человек, признает свою вину.

Об этом она заявила во время судебного заседания, которое проходит 13 декабря в Харькове.

Суд рассматривает ходатайство прокуратуры о продлении ареста Зайцевой и срока ее содержания в следственном изоляторе.

Адвокаты Зайцевой в связи с ее признанием не возражают против продления меры пресечения для их подзащитной.

Напомним, внедорожник Lexus Зайцевой 18 октября на скорости проехал на красный свет и после столкновения с другим джипом перевернулся и вылетел на тротуар.

В результате аварии пять человек погибли на месте. Позднее в больнице скончалась еще одна пострадавшая.

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Кроме Зайцевой в качестве подозреваемых по делу проходят еще двое мужчин: водители автомобилей Opel Vivaro и Volkswagen Tuareg, которые начали на желтый сигнал светофора.