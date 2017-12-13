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    Смертельное ДТП в Харькове. Пересмотр меры пресечения Зайцевой

    Тема:

    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание (151)

    (обновлено: )787
    Заседание суда по пересмотру меры пресечения подозреваемой в аварии Елене Зайцевой в Харькове
    Заседание суда по пересмотру меры пресечения подозреваемой в аварии Елене Зайцевой в Харькове
    Заседание суда по пересмотру меры пресечения подозреваемой в аварии Елене Зайцевой в Харькове
    Заседание суда по пересмотру меры пресечения подозреваемой в аварии Елене Зайцевой в Харькове
    Елена Зайцева во время заседания суда
    Заседание суда по пересмотру меры пресечения подозреваемой в аварии Елене Зайцевой в Харькове
    Заседание суда по пересмотру меры пресечения подозреваемой в аварии Елене Зайцевой в Харькове
    Заседание суда по пересмотру меры пресечения подозреваемой в аварии Елене Зайцевой в Харькове
    УНИАН
    Заседание суда по пересмотру меры пресечения подозреваемой в аварии Елене Зайцевой в Харькове
    УНИАН
    Заседание суда по пересмотру меры пресечения подозреваемой в аварии Елене Зайцевой в Харькове
    УНИАН
    Заседание суда по пересмотру меры пресечения подозреваемой в аварии Елене Зайцевой в Харькове
    УНИАН
    Елена Зайцева во время заседания суда
    facebook.com/slava.mavrichev
    Заседание суда по пересмотру меры пресечения подозреваемой в аварии Елене Зайцевой в Харькове
    УНИАН
    Заседание суда по пересмотру меры пресечения подозреваемой в аварии Елене Зайцевой в Харькове
    УНИАН

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    Алена Зайцева, подозреваемая в совершении ДТП, которое привело к гибели шести человек, признает свою вину. 

    Зайцева обратилась к родителям погибших в жутком ДТП в Харькове. Видео
    Канал NewsOne на Youtube
    Зайцева обратилась к родителям погибших в жутком ДТП в Харькове

    Об этом она заявила во время судебного заседания, которое проходит 13 декабря в Харькове.

    Суд рассматривает ходатайство прокуратуры о продлении ареста Зайцевой и срока ее содержания в следственном изоляторе.

    Адвокаты Зайцевой в связи с ее признанием не возражают против продления меры пресечения для их подзащитной.

    Напомним, внедорожник Lexus Зайцевой 18 октября на скорости проехал на красный свет и после столкновения с другим джипом перевернулся и вылетел на тротуар.

    В результате аварии пять человек погибли на месте. Позднее в больнице скончалась еще одна пострадавшая.

    Смотрите также: Автомобиль разорвало на части: в Николаеве машина врезалась в магазин

    Кроме Зайцевой в качестве подозреваемых по делу проходят еще двое мужчин: водители автомобилей Opel Vivaro и Volkswagen Tuareg, которые начали на желтый сигнал светофора.

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