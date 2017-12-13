Зайцева обратилась к родителям погибших в жутком ДТП в Харькове

"Я искренне соболезную и прощу прощения… Я признаю свою вину. Я готова нести ответственность. Я готова понести наказание, которое назначит мне суд. Но, пожалуйста, простите меня. Если бы я могла вернуться, я бы отдала свою жизнь. Я больше никогда не сяду за руль… Я знаю, что все считают меня наркоманкой, но я никогда ничего не употребляла… Те вещества, которые у меня нашли в крови, – это обезболивающие, которые я иногда принимаю", – сказала Зайцева.

Напомним, внедорожник Lexus Зайцевой 18 октября на скорости проехал на красный свет и после столкновения с другим джипом перевернулся и вылетел на тротуар.

В результате аварии пять человек погибли на месте. Позднее в больнице скончалась еще одна пострадавшая.

Смотрите также: Автомобиль разорвало на части: в Николаеве машина врезалась в магазин

Кроме Зайцевой в качестве подозреваемых по делу проходят еще двое мужчин: водители автомобилей Opel Vivaro и Volkswagen Tuareg, которые начали на желтый сигнал светофора.



