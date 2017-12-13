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    Зайцева обратилась к родителям погибших в жутком ДТП в Харькове

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    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание (151)

    (обновлено: )54211
    Обвиняемая в ДТП на Сумской Алене в Харькове Алена Зайцева во время судебного заседания публично признала свою вину. Девушка обратилась к родителям погибших, которые находились в зале суда.
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    "Я искренне соболезную и прощу прощения… Я признаю свою вину. Я готова нести ответственность. Я готова понести наказание, которое назначит мне суд. Но, пожалуйста, простите меня. Если бы я могла вернуться, я бы отдала свою жизнь. Я больше никогда не сяду за руль… Я знаю, что все считают меня наркоманкой, но я никогда ничего не употребляла… Те вещества, которые у меня нашли в крови, – это обезболивающие, которые я иногда принимаю", – сказала Зайцева.

    Напомним, внедорожник Lexus Зайцевой 18 октября на скорости проехал на красный свет и после столкновения с другим джипом перевернулся и вылетел на тротуар.

    В результате аварии пять человек погибли на месте. Позднее в больнице скончалась еще одна пострадавшая.

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    Кроме Зайцевой в качестве подозреваемых по делу проходят еще двое мужчин: водители автомобилей Opel Vivaro и Volkswagen Tuareg, которые начали на желтый сигнал светофора.


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