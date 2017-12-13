ДТП в Харькове: суд пересматривает меру пресечения для Алены Зайцевой

КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. В Харькове 13 декабря проходит заседание суда, который по ходатайству прокуроров рассматривает вопрос об продлении меры пресечения для Алены Зайцевой.

Зайцева является главной подозреваемой в деле о расследовании причин масштабной аварии в центре Харькова. Ее внедорожник Lexus 18 октября на скорости проехал на красный свет и после столкновения с другим джипом перевернулся и вылетел на тротуар.

В результате аварии пять человек погибли на месте. Позднее в больнице скончалась еще одна пострадавшая.

Согласно отчета полиции, в рамках расследования было допрошено более 100 человек и назначено более 40 экспертных исследований, сообщает областная полиция.

Кроме Зайцевой, подозреваемыми по делу также являются еще два человека: водители автомобилей Opel Vivaro и Volkswagen Tuareg, которые начали на желтый сигнал светофора.

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