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    Зайцева признала свою вину в масштабном ДТП в Харькове

    Тема:

    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание (151)

    (обновлено: )248651
    В среду в Харькове суд рассматривает вопрос о продлении меры пресечения для главной подозреваемой в совершении резонансной аварии, которая унесла жизни шестерых человек.
    Суд избирает меру пресечения Елене Зайцевой в Харькове
    УНИАН

    КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. Алена Зайцева, подозреваемая в совершении ДТП, которое привело к гибели шести человек, признает свою вину.

    СИЗО, в котором будет находиться Елена Зайцева
    dozor.kharkov.ua
    Появились фото "гламурного" СИЗО, в котором Зайцева проведет два месяца

    Об этом она заявила во время судебного заседания, которое проходит 13 декабря в Харькове.

    Суд рассматривает ходатайство прокуратуры о продлении ареста Зайцевой и срока ее содержания в следственном изоляторе.

    Адвокаты Зайцевой в связи с ее признанием не возражают против продления меры пресечения для их подзащитной.

    Напомним, внедорожник Lexus Зайцевой 18 октября на скорости проехал на красный свет и после столкновения с другим джипом перевернулся и вылетел на тротуар.

    В результате аварии пять человек погибли на месте. Позднее в больнице скончалась еще одна пострадавшая.

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    Кроме Зайцевой в качестве подозреваемых по делу проходят еще двое мужчин: водители автомобилей Opel Vivaro и Volkswagen Tuareg, которые начали на желтый сигнал светофора.

     

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