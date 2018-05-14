наверх
14.05.201812:10
Курсы валют НБУ
  • USD26.20+ 0.01
  • EUR31.26+ 0.15
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    В Британии умельцы сделали копию королевской свадьбы из Lego

    (обновлено: )77
    Свадьбу принца Гарри и Меган Маркл собрали из Lego
    Свадьбу принца Гарри и Меган Маркл собрали из Lego
    Свадьбу принца Гарри и Меган Маркл собрали из Lego
    Свадьбу принца Гарри и Меган Маркл собрали из Lego
    Свадьбу принца Гарри и Меган Маркл собрали из Lego
    Свадьбу принца Гарри и Меган Маркл собрали из Lego
    Свадьбу принца Гарри и Меган Маркл собрали из Lego
    Свадьбу принца Гарри и Меган Маркл собрали из Lego
    Свадьбу принца Гарри и Меган Маркл собрали из Lego
    Свадьбу принца Гарри и Меган Маркл собрали из Lego
    Свадьбу принца Гарри и Меган Маркл собрали из Lego
    Свадьбу принца Гарри и Меган Маркл собрали из Lego
    Свадьбу принца Гарри и Меган Маркл собрали из Lego
    Свадьбу принца Гарри и Меган Маркл собрали из Lego
    Свадьбу принца Гарри и Меган Маркл собрали из Lego
    Свадьбу принца Гарри и Меган Маркл собрали из Lego
    Свадьбу принца Гарри и Меган Маркл собрали из Lego
    REUTERS Peter Nicholls
    Свадьбу принца Гарри и Меган Маркл собрали из Lego
    Свадьбу принца Гарри и Меган Маркл собрали из Lego
    REUTERS Peter Nicholls
    Свадьбу принца Гарри и Меган Маркл собрали из Lego
    Свадьбу принца Гарри и Меган Маркл собрали из Lego
    REUTERS Peter Nicholls
    Свадьбу принца Гарри и Меган Маркл собрали из Lego
    Свадьбу принца Гарри и Меган Маркл собрали из Lego
    REUTERS Peter Nicholls
    Свадьбу принца Гарри и Меган Маркл собрали из Lego
    Свадьбу принца Гарри и Меган Маркл собрали из Lego
    REUTERS Peter Nicholls
    Свадьбу принца Гарри и Меган Маркл собрали из Lego
    Свадьбу принца Гарри и Меган Маркл собрали из Lego
    REUTERS Peter Nicholls
    Свадьбу принца Гарри и Меган Маркл собрали из Lego
    Свадьбу принца Гарри и Меган Маркл собрали из Lego
    REUTERS Peter Nicholls
    Свадьбу принца Гарри и Меган Маркл собрали из Lego
    Свадьбу принца Гарри и Меган Маркл собрали из Lego
    REUTERS Peter Nicholls
    Свадьбу принца Гарри и Меган Маркл собрали из Lego
    Свадьбу принца Гарри и Меган Маркл собрали из Lego
    REUTERS Peter Nicholls
    Свадьбу принца Гарри и Меган Маркл собрали из Lego
    Свадьбу принца Гарри и Меган Маркл собрали из Lego
    REUTERS Peter Nicholls
    Свадьбу принца Гарри и Меган Маркл собрали из Lego
    Свадьбу принца Гарри и Меган Маркл собрали из Lego
    REUTERS Peter Nicholls
    Свадьбу принца Гарри и Меган Маркл собрали из Lego
    Свадьбу принца Гарри и Меган Маркл собрали из Lego
    REUTERS Peter Nicholls
    Свадьбу принца Гарри и Меган Маркл собрали из Lego
    Свадьбу принца Гарри и Меган Маркл собрали из Lego
    REUTERS Peter Nicholls
    Свадьбу принца Гарри и Меган Маркл собрали из Lego
    Свадьбу принца Гарри и Меган Маркл собрали из Lego
    REUTERS Peter Nicholls
    Свадьбу принца Гарри и Меган Маркл собрали из Lego
    Свадьбу принца Гарри и Меган Маркл собрали из Lego
    REUTERS Peter Nicholls

    Рекомендуем

    Новый тренд в макияжеНовый тренд в макияже: личинки, бабочки, жуки и черви05:37 14.05.2018
    Под Одессой прошли гонки суперкаровЭлитные авто и зрители за забором. Как прошли гонки суперкаров под Одессой02:16 14.05.2018
    Во Львове участник ДТП ударил ножом в живот девушку-полицейскогоНападение на полицейского и стрельба во Львове. Кадры с места ЧП20:59 13.05.2018
    На месте ДТП с участием детской футбольной команды в БелоруссииПервые кадры с места ДТП с юными футболистами из Украины под Брестом13:55 13.05.2018
    Евровидение-2018. Финал. Певица Нетта Барзилай (Израиль)Триумф Израиля. Яркие моменты финала Евровидения11:19 13.05.2018
    Василий Ломаченко против Хорхе ЛинаресаЛомаченко установил рекорд. Лучшие кадры победного боя украинца08:41 13.05.2018
    Модель с татуКрасота убойной силы. Сеть очаровывают татуированные обнаженные девушки18:39 12.05.2018
    В Киеве на митинге переселенцы требовали реализации программы Доступное жильеВ Киеве переселенцы на митинге требовали выделить деньги на жилье14:36 12.05.2018
    Кошка Пудж – звезда InstagramЗвезда Instagram стала "лицом" пончиков13:10 12.05.2018
    Все фотоленты
    Свадьбу принца Гарри и Меган Маркл собрали из Lego

    В парке аттракционов Legoland в Великобритании воссоздали миниатюрную версию предстоящей королевской свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, сообщает Reuters.

    Копию события в Виндзорском замке построила команда из 11 человек, которые использовали почти 60 тысяч "кубиков" Lego.

    Принц Гарри помолвился с актрисой Меган Маркл
    REUTERS Toby Melville
    Британия в ожидании новой "свадьбы века": принц Гарри объявил о помолвке

    Венчание состоится 19 мая в часовне Святого Георгия, на самой церемонии будут присутствовать родственники и друзья пары, члены королевских семей Европы, а также официальные лица. На свою свадьбу в Виндзорский замок принц Гарри и его невеста пригласили 2 тысячи 640 рядовых жителей страны.

    Меган Маркл — звезда популярного сериала "Форс-мажоры" (Suits) — ради замужества отказалась от актерской карьеры. Перед венчанием ей как протестантке предстоит еще церемония катехизации, перехода в лоно Церкви Англии.

    После свадьбы принц Гарри и его супруга получат от Елизаветы Второй новый титул. Скорее всего, они будут известны как герцог и герцогиня Сассекские. После свадьбы Меган и Гарри планируют много времени проводить в странах Содружества и заниматься благотворительностью.

    Смотрите также: Как Британия готовится к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

    Ссылки по теме:
    Теги: