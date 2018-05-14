В Британии умельцы сделали копию королевской свадьбы из Lego

В парке аттракционов Legoland в Великобритании воссоздали миниатюрную версию предстоящей королевской свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, сообщает Reuters.

Копию события в Виндзорском замке построила команда из 11 человек, которые использовали почти 60 тысяч "кубиков" Lego.

Венчание состоится 19 мая в часовне Святого Георгия, на самой церемонии будут присутствовать родственники и друзья пары, члены королевских семей Европы, а также официальные лица. На свою свадьбу в Виндзорский замок принц Гарри и его невеста пригласили 2 тысячи 640 рядовых жителей страны.

Меган Маркл — звезда популярного сериала "Форс-мажоры" (Suits) — ради замужества отказалась от актерской карьеры. Перед венчанием ей как протестантке предстоит еще церемония катехизации, перехода в лоно Церкви Англии.

После свадьбы принц Гарри и его супруга получат от Елизаветы Второй новый титул. Скорее всего, они будут известны как герцог и герцогиня Сассекские. После свадьбы Меган и Гарри планируют много времени проводить в странах Содружества и заниматься благотворительностью.

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