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    В мире

    В Бразилии вертолет с невестой упал на свадьбе

    (обновлено: )128
    К счастью, невеста не пострадала, однако трое сопровождающих получили ранения. Несмотря на инцидент, свадьба не была отменена, невесту доставили к жениху наземным транспортом.
    Вертолет. Архивное фото
    flickr.com/Jim Sher

    КИЕВ, 6 мая – РИА Новости Украина. В бразильском штате Сан-Паулу вертолет с невестой, летевшей на собственную свадьбу, упал и загорелся.

    Об этом сообщает в воскресенье канал Globo.

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    К счастью, невеста не пострадала, однако трое сопровождающих получили ранения. Несмотря на инцидент, свадьба не была отменена, невесту доставили к жениху наземным транспортом.

    Один из очевидцев рассказал, что вертолет развернулся в воздухе и упал на землю незадолго до посадки. Невеста и пилот сумели выбраться и отбежать от вертолета.

    Прибывшие пожарные успели вытащить из салона трех остававшихся там людей, после чего вертолет загорелся, однако его быстро потушили.

    Напомним, в прошлом году в Бразилии девушка, которая хотела сделать сюрприз своему жениху и прибыть к алтарю на вертолете, разбилась в аварии. Вместе с невестой погибли еще три человека: ее брат, пилот и фотограф, которая находилась на шестом месяце беременности.

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