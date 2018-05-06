В Бразилии вертолет с невестой упал на свадьбе

КИЕВ, 6 мая – РИА Новости Украина. В бразильском штате Сан-Паулу вертолет с невестой, летевшей на собственную свадьбу, упал и загорелся.

Об этом сообщает в воскресенье канал Globo.

К счастью, невеста не пострадала, однако трое сопровождающих получили ранения. Несмотря на инцидент, свадьба не была отменена, невесту доставили к жениху наземным транспортом.

Один из очевидцев рассказал, что вертолет развернулся в воздухе и упал на землю незадолго до посадки. Невеста и пилот сумели выбраться и отбежать от вертолета.

Прибывшие пожарные успели вытащить из салона трех остававшихся там людей, после чего вертолет загорелся, однако его быстро потушили.

Напомним, в прошлом году в Бразилии девушка, которая хотела сделать сюрприз своему жениху и прибыть к алтарю на вертолете, разбилась в аварии. Вместе с невестой погибли еще три человека: ее брат, пилот и фотограф, которая находилась на шестом месяце беременности.