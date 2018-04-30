На свадьбе в Одесской области отравились двадцать человек

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КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Двадцать человек, в том числе ребенок, попали в больницу с пищевым отравлением после празднования свадьбы в Одесской области, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Госпродпотребслужбы Украины.

"По состоянию на 29 апреля заболело 20 человек, в том числе пятилетний ребенок, предварительный диагноз: пищевая токсикоинфекция средней степени тяжести", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, все заболевшие ели на свадьбе в одном из кафе в селе Нерубайское Одесской области, а также ели торт домашнего приготовления.

Ранее сообщалось, что в селе Софиевская Борщаговка (Киевская область) медики сообщили о массовом отравлении людей из-за употребления некачественной воды.

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