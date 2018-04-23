Более трех десятков человек погибли при ударе коалиции по свадьбе в Йемене (18+)

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. По меньшей мере 33 человека погибли и 55 получили ранения в результате удара авиации коалиции во главе с Саудовской Аравией в провинции Хадджа на северо-западе Йемена, сообщил РИА Новости медицинский источник в провинции.

По его словам, "33 человека погибли, 55 пострадали в результате двух ударов авиации коалиции по свадебному торжеству Джаафара аль-Мусаби в деревне ар-Рака".

Источник уточнил, что среди раненых 30 детей, трое из них потеряли конечности. Пострадавшие были доставлены в больницы города Хадджа.

Собеседник агентства добавил, что в результате обстрела есть пропавшие без вести, их число не уточняется, продолжаются поиски.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил авиаудар по свадебной церемонии в Йемене и призвал провести расследование произошедшего. Об этом говорится в заявлении его пресс-секретаря.

"Генеральный секретарь самым серьезным образом осуждает авиаудары по свадебной церемонии в Хаддже и по автомобилям мирных жителей в Таизе, в результате которых погибли минимум 50 человек, включая детей", — говорится в распространенном сообщении.

Глава всемирной организации напомнил всем сторонам "об их обязательствах по международному гуманитарному праву защищать мирных жителей и гражданскую инфраструктуру во время вооруженных конфликтов". "Он призывает к оперативному и транспарентному расследованию", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ООН увеличила оценку количества людей в Йемене, которым грозит голод из-за продолжающейся блокады страны со стороны возглавляемой Саудовской Аравией коалиции. В шаге от голода находится почти треть населения страны.