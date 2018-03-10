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    Великобритания

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
    Экс-полковник ГРУ Скрипаль, его дочь и полицейский находятся в коме - СМИ
    23:36 07.03.2018
    426
    Глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули сообщила, что двое жителей Солсбери были отравлены нервно-паралитическим веществом, они остаются в критическом состоянии. СМИ полагают, что речь идет о Сергее Скрипале и его дочери.
    Элина Свитолина в Киеве
    Свитолина рассталась с женихом-британцем
    18:21 07.03.2018
    670
    Меценат известной украинской теннисистки Элины Свитолиной сообщил о том, что сердце звезды мирового тенниса свободно, она рассталась со своим женихом.
    Модель Деми Роуз
    Модель plus size порадовала откровенными фото на пляже
    13:04 07.03.2018
    6660
    22-летняя Деми Роуз, которая стала популярной после переезда в США и участия в модельном реалити-шоу TAZ'S MODELS, не стесняется показывать прекрасную фигуру.
    Мария Захарова
    В МИД РФ отреагировали на заявления Британии о ЧМ-2018 по футболу
    03:31 07.03.2018
    779ЧМ-2018 по футболу. На низком старте
    Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, комментируя отравление экс-полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля, заявил, что Британия может пересмотреть уровень своего представительства на чемпионате мира по футболу в России.
    Автомобиль скорой помощи в Великобритании. Архивное фото
    Экс-полковника ГРУ госпитализировали с отравлением в Британии
    22:57 05.03.2018
    280
    Два человека - мужчина в возрасте более 60 лет и женщина более 30 лет - были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре The Maltings в Солсбери.
    В Великобритании на берег выбросило тысячи морских звезд и крабов. Видео
    В Великобритании на берег выбросило тысячи морских звезд и крабов 
    19:52 05.03.2018
    190
    В городах Бродстейрс и Рамсгит в английском графстве Кент в результате шторма на побережье вынесло несколько тысяч мертвых морских звезд, крабов, моллюсков и даже морских скатов.
    Белый дом
    Трамп и Мэй назвали "безответственными" заявления Путина о новом оружии РФ
    15:40 05.03.2018
    518
    Лидеры США и Великобритании согласились, что недавние заявления российского президента Владимира Путина по ядерному оружию были безответственными.
    Джекфрут
    В Британии становятся популярными плоды хлебного дерева со вкусом свинины
    10:42 05.03.2018
    160
    Джекфрут содержит сотни семян, богатых кальцием, белком, железом и калием. Одного фрукта достаточно, чтобы накормить обедом целую семью. По вкусу точь-в-точь, как свинина, но обладает гнилостным запахом.
    Референдум в Британии по сохранению членства в ЕС
    Британия намерена выкрутить Brexit с пользой для себя
    08:03 05.03.2018
    96Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Помимо всего прочего, Великобритании следует разработать новое, уникальное торговое соглашение с учетом необычности ситуации и интересов всех сторон.
    Англию накрыл рекордный снегопад
    Морозы в Британии принесли миллиардный ущерб стране
    09:17 04.03.2018
    553
    Как отмечается, сильнее всего пострадали строители, остановившие работы из-за морозов. Кроме того, пассажиры массово отказываются от поездок, а покупатели все реже приходят в магазины.
    Арктический танкер-газовоз Кристоф де Маржери (ледового класса Arc7)
    Россия начинает поставки сжиженного газа в Великобританию - СМИ
    00:05 04.03.2018
    993
    Из-за ухудшения погодных условий Единая энергосистема Великобритании столкнулась с дефицитом газа. Ранее газ из РФ был перенаправлен в США.
    Украинский легионер Ман Сити Александр Зинченко
    Украинский легионер "МанСити" показал крутой трюк с мячом 
    14:24 03.03.2018
    279
    21-летний украинский легионер Александр Зинченко, который успешно показал себя в английском "МанСити", продемонстрировал необычный трюк с мячом.
    Молоточек судьи
    Подростку дали пожизненное за планирование теракта на концерте Бибера
    01:55 03.03.2018
    143
    Во время обысков дома у Ллойда Гантона полиция обнаружила спрятанные в школьном рюкзаке нож и молоток, которые, по мнению следствия, подросток намеревался использовать после наезда машиной на толпу.
    На одно лицо. Фото-флешмоб с собаками, похожими на хозяев, взорвал сеть 
    15:21 02.03.2018
    608
    Житель Великобритании Лиам Райс сам того не желая стал законодателем флешмоба после того, как опубликовал в Twitter несколько селфи со своей хаски по кличке Луна.
    Оружие. Донбасс. Архивное фото
    Неонацисты вербуют британцев для участия в конфликте в Донбассе - СМИ
    06:39 02.03.2018
    442
    По данным антифашистской организации, несмотря на активную деятельность рекрутеров из Великобритании, в Украину в качестве наемников отправились только два или три человека.
    Познакомьтесь с овечкой, которая думает, что она - собака
    Познакомьтесь с овцой, которая думает, что она - собака 
    19:55 01.03.2018
    583
    Британка Али Воган приютила у себя осиротевшую овцу Марли, которая сдружилась с собакой семьи и начала перенимать у нее повадки, сообщают местные СМИ. По словам хозяйки, овца начала перенимать повадки собак.
    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
    Мэй заявила, что не согласна с проектом документа ЕС по Brexit
    19:03 01.03.2018
    128
    По словам британского премьера, проект документа, опубликованный накануне Европейской комиссией, был неприемлем для Великобритании.
    Дональд Трамп
    Темы в мире: новая отставка у Трампа, женщины на передовой в Донбассе
    15:25 01.03.2018
    332
    Ведущие мировые СМИ обсуждают отставку директора по коммуникациям Белого дома, последствия Brexit для Северной Ирландии, а также роль Вены в урегулировании кризиса в Донбассе.
    Песня Эми Уайнхаус My Own Way
    Опубликована ранее неизвестная песня Эми Уайнхаус 
    13:46 28.02.2018
    101
    Британский продюсер Джил Кэнг опубликовал в интернете на Youtube демо-версию одной из первых песен Эми Уайнхаус "My Own Way".
    Британский режиссер Льюис Гилберт
    Скончался режиссер легендарных фильмов о Джеймсе Бонде
    01:29 28.02.2018
    86
    Британский режиссер, продюсер и сценарист Льюис Гилберт скончался в возрасте 97 лет. Он снял три фильма про Бонда: "Живешь только дважды" (1967), "Шпион, который меня любил" (1977) и "Лунный гонщик" (1979).
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Флаг Великобритании на фоне слова Европа. Архивное фото
    Brexit: решение есть, проблемы остаются
    07:40 16.02.2018
    13377
    Великобритания рассчитывает закрепить с Евросоюзом соглашение о переходном периоде и договориться о долгосрочной торговой сделке.
    Модель Деми Роуз
    Модель plus size порадовала откровенными фото на пляже
    13:04 07.03.2018
    6660
    22-летняя Деми Роуз, которая стала популярной после переезда в США и участия в модельном реалити-шоу TAZ'S MODELS, не стесняется показывать прекрасную фигуру.
    Популярная актриса фильмов для взрослых Хлоя Хан
    Пышногрудая модель Playboy восхищает соблазнительными снимками 
    10:52 11.02.2018
    3446
    Британская модель Playboy и актриса фильмов для взрослых Хлоя Хан восхищает фигурой и образами на своей странице в Instagram. Поклонники не перестают забрасывать девушку комплиментами о ее достоинствах.
    15-летний сын Элизабет Херли делает откровенные снимки своей 52-летней матери
    Сын знаменитой актрисы делает фото матери топлес 
    16:48 15.02.2018
    2399
    Сын звезды британского кино Элизабет Херли нередко берет в руки камеру или телефон, чтобы сделать фото своей знаменитой матери. Херли не стесняется позировать перед парнем полуголой.
    Съемки фильма. Архивное фото
    Без языка и с наклейками. Новые правила съемок постельных сцен в кино
    03:52 20.02.2018
    1073
    Причиной данной инициативы британского профсоюза актеров стал сексуальный скандал, разразившийся в Голливуде вокруг продюсера Харви Вайнштейна.
    Арктический танкер-газовоз Кристоф де Маржери (ледового класса Arc7)
    Россия начинает поставки сжиженного газа в Великобританию - СМИ
    00:05 04.03.2018
    993
    Из-за ухудшения погодных условий Единая энергосистема Великобритании столкнулась с дефицитом газа. Ранее газ из РФ был перенаправлен в США.
    Мария Захарова
    В МИД РФ отреагировали на заявления Британии о ЧМ-2018 по футболу
    03:31 07.03.2018
    779
    Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, комментируя отравление экс-полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля, заявил, что Британия может пересмотреть уровень своего представительства на чемпионате мира по футболу в России.
    Элина Свитолина в Киеве
    Свитолина рассталась с женихом-британцем
    18:21 07.03.2018
    670
    Меценат известной украинской теннисистки Элины Свитолиной сообщил о том, что сердце звезды мирового тенниса свободно, она рассталась со своим женихом.
    Эмма Чемберс
    Умерла известная британская актриса
    23:21 24.02.2018
    651
    Эмма Чемберс родилась в городе Донкастер в британском графстве Саут-Йоркшир в 1964 году. Она известна по роли Элис Хортон в телешоу "Викарий из Дибли" и Хани Тэкер в фильме "Ноттинг-Хилл", где она сыграла вместе с Джулией Робертс.
    На одно лицо. Фото-флешмоб с собаками, похожими на хозяев, взорвал сеть 
    15:21 02.03.2018
    608
    Житель Великобритании Лиам Райс сам того не желая стал законодателем флешмоба после того, как опубликовал в Twitter несколько селфи со своей хаски по кличке Луна.
    Познакомьтесь с овечкой, которая думает, что она - собака
    Познакомьтесь с овцой, которая думает, что она - собака 
    19:55 01.03.2018
    583
    Британка Али Воган приютила у себя осиротевшую овцу Марли, которая сдружилась с собакой семьи и начала перенимать у нее повадки, сообщают местные СМИ. По словам хозяйки, овца начала перенимать повадки собак.
    Эмблема ЦРУ США
    Главное в мире: ЦРУ вмешивалось в выборы, находка под картиной Пикассо
    12:48 18.02.2018
    559
    Мировые СМИ анализируют заявления, что ЦРУ регулярно вмешивалось в выборы в разных странах, пишут о "разрушительном" землетрясении в Великобритании и удивляются найденной картине под одной из главных работ Пабло Пикассо.
    Англию накрыл рекордный снегопад
    Морозы в Британии принесли миллиардный ущерб стране
    09:17 04.03.2018
    553
    Как отмечается, сильнее всего пострадали строители, остановившие работы из-за морозов. Кроме того, пассажиры массово отказываются от поездок, а покупатели все реже приходят в магазины.
    Белый дом
    Трамп и Мэй назвали "безответственными" заявления Путина о новом оружии РФ
    15:40 05.03.2018
    518
    Лидеры США и Великобритании согласились, что недавние заявления российского президента Владимира Путина по ядерному оружию были безответственными.
    Дневник памяти. Поцелуй под дождем
    Нежность и страсть. Топ-20 лучших поцелуев в кино 
    13:32 14.02.2018
    475
    В Великобритании ко Дню влюбленных подготовили оригинальную подборку с лучшими сценами поцелуе в кинематографе.
    Британский боксер Скотт Вестгарт
    Британский боксер умер после победы
    16:56 26.02.2018
    468
    Спортсмен Скотт Вестгарт успел дать интервью, в котором рассказал, что боксирует ради развлечения. Позже ему стало плохо в раздевалке, его доставили в больницу, где он позднее умер.
    Оружие. Донбасс. Архивное фото
    Неонацисты вербуют британцев для участия в конфликте в Донбассе - СМИ
    06:39 02.03.2018
    442
    По данным антифашистской организации, несмотря на активную деятельность рекрутеров из Великобритании, в Украину в качестве наемников отправились только два или три человека.
    Экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
    Экс-полковник ГРУ Скрипаль, его дочь и полицейский находятся в коме - СМИ
    23:36 07.03.2018
    426
    Глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули сообщила, что двое жителей Солсбери были отравлены нервно-паралитическим веществом, они остаются в критическом состоянии. СМИ полагают, что речь идет о Сергее Скрипале и его дочери.
    Британский трансгендер Джеймс Коэн
    Туда и обратно. Трансгендер решил вновь стать из женщины мужчиной
    14:40 16.02.2018
    409
    Экс-супруга Эйриан объяснила желание своего бывшего мужа опять быть мужчиной гендерфлюидностью: то есть Джеймс ощущает себя в определенные моменты женщиной, а в другие - мужчиной.
    Джордж Сорос. Архивное фото
    Сорос дал на отмену Brexit $500 тыс долларов
    10:23 08.02.2018
    352
    Бизнесмен поддерживает организацию Best for Britain, которая стремится предотвратить выход Великобритании из Евросоюза. Она получила шестизначную сумму в фунтах с момента парламентских выборов, прошедших в июне прошлого года.
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