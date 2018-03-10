Глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули сообщила, что двое жителей Солсбери были отравлены нервно-паралитическим веществом, они остаются в критическом состоянии. СМИ полагают, что речь идет о Сергее Скрипале и его дочери.
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, комментируя отравление экс-полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля, заявил, что Британия может пересмотреть уровень своего представительства на чемпионате мира по футболу в России.
Джекфрут содержит сотни семян, богатых кальцием, белком, железом и калием. Одного фрукта достаточно, чтобы накормить обедом целую семью. По вкусу точь-в-точь, как свинина, но обладает гнилостным запахом.
Британка Али Воган приютила у себя осиротевшую овцу Марли, которая сдружилась с собакой семьи и начала перенимать у нее повадки, сообщают местные СМИ. По словам хозяйки, овца начала перенимать повадки собак.
Британский режиссер, продюсер и сценарист Льюис Гилберт скончался в возрасте 97 лет. Он снял три фильма про Бонда: "Живешь только дважды" (1967), "Шпион, который меня любил" (1977) и "Лунный гонщик" (1979).
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Британская модель Playboy и актриса фильмов для взрослых Хлоя Хан восхищает фигурой и образами на своей странице в Instagram. Поклонники не перестают забрасывать девушку комплиментами о ее достоинствах.
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, комментируя отравление экс-полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля, заявил, что Британия может пересмотреть уровень своего представительства на чемпионате мира по футболу в России.
Эмма Чемберс родилась в городе Донкастер в британском графстве Саут-Йоркшир в 1964 году. Она известна по роли Элис Хортон в телешоу "Викарий из Дибли" и Хани Тэкер в фильме "Ноттинг-Хилл", где она сыграла вместе с Джулией Робертс.
Британка Али Воган приютила у себя осиротевшую овцу Марли, которая сдружилась с собакой семьи и начала перенимать у нее повадки, сообщают местные СМИ. По словам хозяйки, овца начала перенимать повадки собак.
Мировые СМИ анализируют заявления, что ЦРУ регулярно вмешивалось в выборы в разных странах, пишут о "разрушительном" землетрясении в Великобритании и удивляются найденной картине под одной из главных работ Пабло Пикассо.
Глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули сообщила, что двое жителей Солсбери были отравлены нервно-паралитическим веществом, они остаются в критическом состоянии. СМИ полагают, что речь идет о Сергее Скрипале и его дочери.
Бизнесмен поддерживает организацию Best for Britain, которая стремится предотвратить выход Великобритании из Евросоюза. Она получила шестизначную сумму в фунтах с момента парламентских выборов, прошедших в июне прошлого года.
Британка Али Воган приютила у себя осиротевшую овцу Марли, которая сдружилась с собакой семьи и начала перенимать у нее повадки, сообщают местные СМИ. По словам хозяйки, овца начала перенимать повадки собак.
Британская модель Playboy и актриса фильмов для взрослых Хлоя Хан восхищает фигурой и образами на своей странице в Instagram. Поклонники не перестают забрасывать девушку комплиментами о ее достоинствах.
Захар Лисковой, которому всего 7 лет, обратил внимание на то, что в энциклопедии британского издательства детских книг Miles Kelly допущена досадная ошибка по поводу украинского самолета-гиганта Ан-225, который назван российским.
Британский бренд нижнего белья опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых моделей белья и купальников в Instagram. Лидером стала 29-летняя манекенщица Кэндис Свейнпол, заработок которой за один рекламный пост составляет 70 тысяч долларов.
Российские журналисты попросили своих коллег из Всемирной службы Би-би-си попробовать стандартные блюда, которые готовят в России ( а также во сногих других постсоветских странах) на Новый год, и поделиться своими впечатлениями.
Британская модель Playboy и актриса фильмов для взрослых Хлоя Хан восхищает фигурой и образами на своей странице в Instagram. Поклонники не перестают забрасывать девушку комплиментами о ее достоинствах.
Британский бренд нижнего белья опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых моделей белья и купальников в Instagram. Лидером стала 29-летняя манекенщица Кэндис Свейнпол, заработок которой за один рекламный пост составляет 70 тысяч долларов.
23-летняя Беки-Джо Аллен из Великобритании была шокирована, когда узнала, что беременная тройней. Когда мальчики Роман, Рокко и Роан родились, оказалось, что они настолько похожи, что различить их может только мать.
Потрясающая 27-летняя британская модель Рози Рофф уже давно завоевала титул секс-символа среди сотен соблазнительниц социальной сети Instagram и продолжает активно поддерживать свое звание, публикуя откровенные фотографии.
Во вторник спасатели ликвидировали пожар на фармакологическом заводе "Биофарма" в Белой Церкви Киевской области. В этот же день в лондонском метро взорвался от перегрева аккумулятор мобильного телефона.
Модель Риан Сагден снимается в откровенных фотосессиях для глянца и рекламирует белье. Недавно бывший системный администратор огорчила своих поклонников сообщением, что больше не будет постить откровенные фото.
Две студентки из Британии, сравнившие фото звезд и произведения искусства, считают, что "возвышенная" и "низкая" культуры не так уж и далеки друг от друга, как может показаться на первый взгляд, и что можно ценить их обе".
Вечером во вторник на улице Крещатик в Киеве загорелся дом возле Центрального универмага. В то же время президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.
В столице Великобритании состоялись дни Недели высокой моды, которая имеет репутацию самой экстравагантной и творческой. Гвоздем программы стала на этот раз скандально известный британский дизайнер Вивьен Вествуд – мастер эпатажа.
Владимир Гройсман во вторник прибыл с визитом в Хорватию, Украина впервые принимает чемпионат Европы по прыжкам в воду, а на трассе Киев-Чоп возле села Надетычи Николаевского района во вторник утром произошло ДТП, в котором погибли три человека.
Познакомились Фредди и Джим в 1984 году в баре, но серьезные отношения завязали только через 18 месяцев после знакомства — музыкант и его друг снова встретились в том же баре. В скором времени они начали жить вместе в поместье Меркьюри Garden Lodge.
Кличко впервые был отправлен в нокдаун в пятом раунде боя, однако уже в шестом раунде смог сам отправить Джошуа на пол ринга. После этого соперники вели равную борьбу до 11 раунда, в котором Джошуа дважды положил украинца на пол.
В начале апреля с 1839 года в британском городке Эйнтри неподалеку от Ливерпуля проходят знаменитые скачки Grand National Festival. В эти дни посетители фестиваля соревнуются друг с другом в эпатажности своих нарядов.
Британка Али Воган приютила у себя осиротевшую овцу Марли, которая сдружилась с собакой семьи и начала перенимать у нее повадки, сообщают местные СМИ. По словам хозяйки, овца начала перенимать повадки собак.
Захар Лисковой, которому всего 7 лет, обратил внимание на то, что в энциклопедии британского издательства детских книг Miles Kelly допущена досадная ошибка по поводу украинского самолета-гиганта Ан-225, который назван российским.
Российские журналисты попросили своих коллег из Всемирной службы Би-би-си попробовать стандартные блюда, которые готовят в России ( а также во сногих других постсоветских странах) на Новый год, и поделиться своими впечатлениями.
Британские принцы Уильям и Гарри посетили премьеру восьмого эпизода культовой фантастической киносаги "Звездные войны", которая состоялась в Лондоне 12 декабря, сообщается на странице британской монаршей семьи в Facebook.
Британка Аманда Либерти из города Лидс, состоящая в отношениях с двумя люстрами, заявила, что помолвлена с одной из них. Женщина заметила люстру по имени Люмьер год назад на eBay и купила ее за 400 фунтов.
Британец, сделавший в отпуске временную татуировку в форме "мексиканских усов", может остаться с ней на всю жизнь из-за аллергической реакции. Врачи сообщили ему, что в лучшем случае шрам в виде усов у него останется на полгода, в худшем — на всю жизнь.
Политический корреспондент Эмма Варди рассказывала о Brexit, когда ее голос стали заглушать неприличные звуки. Журналистка немного поморщилась, однако продолжила репортаж, телеведущие в студии также сохранили спокойствие.
В Великобритании, в городе Эденбридж прошла традиционная "Ночь Гая Фокса", которая также известна как "Ночь огня". Этот ежегодный костюмированный праздник англичан посвящен событиям четырехсотлетней давности.
В мае Гудвин пообещал в Twitter, что съест свою книгу о Brexit, если лейбористы наберут хотя бы 38% голосов. После объявления результатов выборов, на которых лейбористы получили поддержку 40% избирателей, пользователи напомнили Гудвину о его словах.
На канале Movieclips выложен трейлер предстоящего британского кинофильма режиссера Стивена Фрирза "Виктория и Абдул" по одноименному роману писательницы Шрабани Басу. За два дня он собрал более 110 тысяч просмотров и почти 2,8 тысячи "лайков".
В интернете появилось видео, на котором британцы Гэвин Фри и Дэниел Грачи из объединения The Slow Mo Guys провели эксперимент с мышеловками и батутом: один из них прыгнул на батут с тысячей заряженных мышеловок, а второй снимал происходившее на камеру.
Опрос жителей европейских стран о том, сколько стран последуют примеру Великобритании и выйдут из Евросоюза, провела старейшая во Франции компания, занимающаяся исследованием общественного мнения Ifop.
Как отмечает автор идеи опроса Марк Уолтерс, неудивительно, что почти во всех 10 пунктах присутствует элемент "ожидания". В контексте современного темпа жизни любое промедление вгоняет нас в уныние и плохое настроение.
Лишь каждый восьмой европеец считает, что ключевую роль в освобождении Европы во время Второй мировой войны сыграла Советская армия. Об этом свидетельствует опрос, проведенный агентством ICM Research для агентства Sputnik в Великобритании, Франции и Германии.
США при поддержке ряда союзных стран ведут бомбардировки позиций ИГ в Ираке и Сирии. Смотрите в инфографике, как относятся к авиаударам и возможности наземной операции жители Франции, Германии и Великобритании.
Саммит лидеров "Большой двадцатки" проходит в австралийском Брисбене с 15 по 16 ноября. РИА Новости предлагает сравнить основные экономические показатели стран, участвующих в этом международном форуме.
Британка Али Воган приютила у себя осиротевшую овцу Марли, которая сдружилась с собакой семьи и начала перенимать у нее повадки, сообщают местные СМИ. По словам хозяйки, овца начала перенимать повадки собак.
Британская модель Playboy и актриса фильмов для взрослых Хлоя Хан восхищает фигурой и образами на своей странице в Instagram. Поклонники не перестают забрасывать девушку комплиментами о ее достоинствах.