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Британец, сделавший в отпуске временную татуировку в форме "мексиканских усов", может остаться с ней на всю жизнь из-за аллергической реакции. Врачи сообщили ему, что в лучшем случае шрам в виде усов у него останется на полгода, в худшем — на всю жизнь.