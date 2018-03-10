Работа платформы была остановлена в воскресенье, в течение часа после обнаружения неполадок системы, предназначенной для разделения смешанной производственной жидкости, состоящей из воды, нефти и газа.
Фильм Deepwater Horizon является голливудской версией аварии, сообщил старший вице-президент BP по коммуникациям и связям с общественностью. По его словам, картина не отражает всей проделанной BP после пожара работы.
Кризисы в Украине и Сирии, как звенья глобальной войны за ресурсы, привели к дискуссиям политических элит США и западных стран, которые зависят от накопленных долгов, по формированию новой политики относительно России.
BP нужно было обесценить значительную часть активов, чтобы пересмотреть расходы и отправить компанию в мир, где стоимость нефти будет на уровне 50 долларов за баррель в течение некоторого времени, сообщил глава британского нефтегазового гиганта ВР Боб Дадли.
Нефтегазовая BP Plc достигла соглашения с управлением по защите окружающей среды США, разрешающее ей впервые с момента разлива нефти в Мексиканском заливе в 2010 году участвовать в аукционах на получение контрактов от правительства США, сообщает компания.
Судебный процесс по делу о крупнейшем в США морском разливе нефти из-за аварии в Мексиканском заливе начался в Новом Орлеане, в нем участвуют британская ВР, ее партнеры, представители американского правительства, частные лица и бизнесмены.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".