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    BP Plc.

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Нефтяная платформа. Архив
    BP сообщила о разливе нефти в Северном море
    05:19 04.10.2016
    283
    Работа платформы была остановлена в воскресенье, в течение часа после обнаружения неполадок системы, предназначенной для разделения смешанной производственной жидкости, состоящей из воды, нефти и газа.
    British Petroleum. Архивное фото
    BP раскритиковала фильм об аварии в Мексиканском заливе
    14:59 02.10.2016
    737
    Фильм Deepwater Horizon является голливудской версией аварии, сообщил старший вице-президент BP по коммуникациям и связям с общественностью. По его словам, картина не отражает всей проделанной BP после пожара работы.
    British Petroleum. Архивное фото
    BP ведет переговоры о поставках нефти из Ирана
    23:16 25.04.2016
    125Снятие санкций с Ирана
    По информации СМИ, в случае достижения соглашения, нефть будет продаваться компании BP для нефтеперерабатывающих заводов в Южной Африке или других частях мира.
    British Petroleum. Архивное фото
    Текущая ситуация на нефтяном рынке напоминает кризис 1986 года - глава BP
    15:06 21.01.2016
    259
    "Цены будут оставаться низкими долго, но не навсегда", - прокомментировал текущую ситуацию на нефтяном рынке глава британской нефтегазовой ВР Боб Дадли.
    Флаги США, НАТО и Украины
    За что боролись? Россия и Украина угрожают нацбезопасности США
    09:27 06.05.2015
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    Кризисы в Украине и Сирии, как звенья глобальной войны за ресурсы, привели к дискуссиям политических элит США и западных стран, которые зависят от накопленных долгов, по формированию новой политики относительно России.
    Нефтяная платформа. Архив
    Доля газа на рынке энергоносителей будет расти, а нефти падать - глава BP
    23:25 21.04.2015
    201
    Природный газ будет победителем в этой гонке, уголь продолжает терять позиции, доля нефти тоже снижается, заявил глава BP Роберт Дадли на международной конференции IHS Ceraweek 2015.
    Территория нефтяной компании
    Цены на нефть в ближайшее время сохранятся на уровне $50 за баррель - BP
    14:27 03.02.2015
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    BP нужно было обесценить значительную часть активов, чтобы пересмотреть расходы и отправить компанию в мир, где стоимость нефти будет на уровне 50 долларов за баррель в течение некоторого времени, сообщил глава британского нефтегазового гиганта ВР Боб Дадли.
    British Petroleum. Архивное фото
    S&P ухудшило до негативного прогноз по рейтингам компаний Shell, Total и BP
    22:50 22.12.2014
    87
    Shell и Total сохранили рейтинг AA/A-1+, а BP - рейтинг A/A-1, но прогноз по всем трем был ухудшен до негативного, говорится в опубликованном в понедельник пресс-релизе агентства.
    Флаг США
    Власти США просят оштрафовать BP на $18 млрд за разлив нефти в 2010 году
    09:25 20.12.2014
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    Взрыв на нефтяной платформе Deepwater Horizon в апреле 2010 года обернулся крупнейшей экологической катастрофой в истории США. Остановить утечку нефти удалось лишь к 4 августа 2010 года.
    British Petroleum. Архивное фото
    British Pertoleum потратит $1 млрд на сокращение рабочих мест
    08:11 11.12.2014
    49Экономика Украины, курс гривны, цена нефти
    Сокращения коснутся представительства BP в США, Великобритании, Азербайджане и Германии, однако "маловероятно, что они затронут работников на платформах".
    British Petroleum.
    British Petroleum впервые с 2010 г сможет получать госконтракты США
    09:35 14.03.2014
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    Нефтегазовая BP Plc достигла соглашения с управлением по защите окружающей среды США, разрешающее ей впервые с момента разлива нефти в Мексиканском заливе в 2010 году участвовать в аукционах на получение контрактов от правительства США, сообщает компания.
    Добыча нефти
    Суд по делу об аварии в Мексиканском заливе начался в США
    07:29 26.02.2013
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    Судебный процесс по делу о крупнейшем в США морском разливе нефти из-за аварии в Мексиканском заливе начался в Новом Орлеане, в нем участвуют британская ВР, ее партнеры, представители американского правительства, частные лица и бизнесмены.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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