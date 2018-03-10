136

BP нужно было обесценить значительную часть активов, чтобы пересмотреть расходы и отправить компанию в мир, где стоимость нефти будет на уровне 50 долларов за баррель в течение некоторого времени, сообщил глава британского нефтегазового гиганта ВР Боб Дадли.