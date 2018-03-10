По словам коммерческого директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, разница между ценой по контракту с "Газпромом" и ценами, по которым сейчас закупается газ в экстренном режиме, должна быть компенсирована "Газпромом".
Один из богатейших людей планеты, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс не знает цен на самые популярные среди американцев товары. Бизнесмен оконфузился на популярном комедийном "Шоу Эллен Дедженерес".
Вариант, когда цены на газ могут быть снижены путем пересмотра договоренностей с МВФ и ЕС не рассматривается - не за то майдан стоял и печенье получал. Так что, как сказал классик периода скакунов: повоняете и перестанете, предупреждает эксперт Валентин Землянский.
АМКУ запросил информацию об удорожании курятины в 2017 г. у девяти крупнейших торговых розничных сетей и крупнейших производителей - компаний "Агро-Овен", "Комплекс Агромарс" и "Мироновский хлебопродукт".
Темпы роста цен на продукты шокируют украинцев и просто уничтожают все повышения зарплат. Не успел наступить Новый год, а людей уже "обрадовали" новыми прогнозами: будут дорожать овощи, хлеб, сахар, сладкое и коньяк – и это еще далеко не все.
На 21.57 стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,4% - до 68,73 доллара за баррель. Ранее марка Brent достигала отметки в 69,08 доллара за баррель, впервые превысив уровень в 69 долларов за баррель с 6 мая 2015 года.
Политика энергонезависимости, проводимая правительством Гройсмана, привела к энергетической кабале. Украине не только стала закупать больше газа, угля и нефтепродуктов за рубежом, но и вынуждена устанавливать мировые цены даже на топливо собственной добычи.
Говорят, 2017 год был самым тяжелым для украинцев. Оно и не удивительно - за один только минувший год в стране подорожали и продукты, и проживание, и даже на здоровье расценки увеличились. Как отреагировали на все это сами украинцы в соцсетях?
Бензин марки А-95 в сетях ОККО и WOG продается по 30,49 грн/л, А-92 - по 29,49 грн/л, дизельное топливо - по 27,99 грн/л. Кроме того, на 10 коп/л цены на дизтопливо и бензины подорожали в сетях "Катрал" и ZOG.
На рынке нового жилья наблюдается переизбыток предложения. Цены на недвижимость падают во всех городах-миллионниках. В следующем году эта тенденция сохранится ввиду отсутствия платежеспособного спроса, считают эксперты в сфере недвижимости.
Темпы роста цен на продукты шокируют украинцев и бьют в разы все повышения зарплат. С начала года лидерами подорожания стали рыба, овощи, молочка, все виды мяса, особенно сало. При этом прогнозы неутешительные: к Новому году цены будут расти еще на 15-20%.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Вариант, когда цены на газ могут быть снижены путем пересмотра договоренностей с МВФ и ЕС не рассматривается - не за то майдан стоял и печенье получал. Так что, как сказал классик периода скакунов: повоняете и перестанете, предупреждает эксперт Валентин Землянский.
По словам коммерческого директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, разница между ценой по контракту с "Газпромом" и ценами, по которым сейчас закупается газ в экстренном режиме, должна быть компенсирована "Газпромом".
Один из богатейших людей планеты, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс не знает цен на самые популярные среди американцев товары. Бизнесмен оконфузился на популярном комедийном "Шоу Эллен Дедженерес".
Один из богатейших людей планеты, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс не знает цен на самые популярные среди американцев товары. Бизнесмен оконфузился на популярном комедийном "Шоу Эллен Дедженерес".
Один из богатейших людей планеты, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс не знает цен на самые популярные среди американцев товары. Бизнесмен оконфузился на популярном комедийном "Шоу Эллен Дедженерес".
Глава фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Юрий Бойко заявил, что правительству необходимо было вычислить цену газа для населения на основе среднего значения цены между стоимостью газа отечественной добычи и покупаемого за рубежом.
Президент России Владимир Путин призвал правительство внимательно следить за развитием ситуации на сырьевых и фондовых рынках и иметь сценарии развития российской экономики на любой вариант, но "это не значит, что мы должны что-то сейчас резко менять".
Один из богатейших людей планеты, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс не знает цен на самые популярные среди американцев товары. Бизнесмен оконфузился на популярном комедийном "Шоу Эллен Дедженерес".