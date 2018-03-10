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    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 189
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    Здание ОАО Газпром в Москве. Архивное фото
    "Газпром" должен компенсировать переплату за газ - "Нафтогаз"
    17:04 03.03.2018
    1274Дело - труба! В Украине кризис с газом
    По словам коммерческого директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, разница между ценой по контракту с "Газпромом" и ценами, по которым сейчас закупается газ в экстренном режиме, должна быть компенсирована "Газпромом".
    Один из богатейших людей планеты оконфузился на ТВ. Видео
    Один из богатейших людей планеты оконфузился на ТВ 
    12:57 23.02.2018
    705
    Один из богатейших людей планеты, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс не знает цен на самые популярные среди американцев товары. Бизнесмен оконфузился на популярном комедийном "Шоу Эллен Дедженерес".
    Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины
    Сказ про газ: повоняете и перестанете, а как иначе?
    19:40 21.02.2018
    2307Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Вариант, когда цены на газ могут быть снижены путем пересмотра договоренностей с МВФ и ЕС не рассматривается - не за то майдан стоял и печенье получал. Так что, как сказал классик периода скакунов: повоняете и перестанете, предупреждает эксперт Валентин Землянский.
    Директор НТЦ Психея Геннадий Рябцев
    Стоимость топлива у нас всегда будет зависеть от курса валют - Рябцев
    16:10 18.02.2018
    228
    Эксперт Геннадий Рябцев заявил, что украинская нефтепродукция неконкурентоспособна. Топливо закупаем за рубежом, и пока это не изменится, цены на бензин будут колебаться вместе с курсом гривны.
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    В "Нафтогазе" сообщили о серьезном снижении цены российского газа
    12:51 09.02.2018
    2705Дело - труба! В Украине кризис с газом
    По словам главного коммерческого директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, цена по измененному контракту будет существенно ниже цены по старой формуле.
    Леонид Косянчук
    Справятся ли потребители с ценами на бензин?
    10:11 29.01.2018
    759
    Потребители будут искать какие-то альтернативные пути для наполнения собственного бензобака, в том числе и за счет сжиженного газа, подчеркнул эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук.
    Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук
    Украина не согласится с МВФ в вопросе цены газа - Корольчук
    08:58 28.01.2018
    1986Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Наращивание добычи газа действительно поможет Украине стать энергонезависимой, но для этого нужно не менее десяти лет, отметил эксперт по вопросам энергетики.
    Флаг Литвы
    И Литва тоже. С чем связан стремительный рост цен в стране
    16:55 26.01.2018
    1235
    Жизнь в Литве продолжает дорожать: отдельные группы товаров уже стоят дороже, чем в западных странах ЕС. Одна из основных причин – недостаточная конкуренция, пишет Sputnik Литва.
    Куры на птицефабрике
    Антимонопольный комитет расследует искусственное повышение цен на курятину
    16:12 24.01.2018
    218
    АМКУ запросил информацию об удорожании курятины в 2017 г. у девяти крупнейших торговых розничных сетей и крупнейших производителей - компаний "Агро-Овен", "Комплекс Агромарс" и "Мироновский хлебопродукт".
    Сергей Куюн
    Есть два фактора, из-за которых постоянно растет цена на бензин — Куюн
    17:28 19.01.2018
    2060
    Закупочная стоимость бензина растет намного быстрее, чем цена реализации на заправках, подчеркнул директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.
    Деньги
    В Украине не все пройдут испытание выросшими ценами
    12:35 12.01.2018
    1741Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Темпы роста цен на продукты шокируют украинцев и просто уничтожают все повышения зарплат. Не успел наступить Новый год, а людей уже "обрадовали" новыми прогнозами: будут дорожать овощи, хлеб, сахар, сладкое и коньяк – и это еще далеко не все.
    Нефтяные насосы. Архивное фото
    Цены на нефть неожиданно взлетели на мировых рынках
    22:22 09.01.2018
    620
    На 21.57 стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,4% - до 68,73 доллара за баррель. Ранее марка Brent достигала отметки в 69,08 доллара за баррель, впервые превысив уровень в 69 долларов за баррель с 6 мая 2015 года.
    Автозаправочная станция. Архивное фото
    Дороги скоро опустеют. К чему приведет рост цен на бензин
    19:07 09.01.2018
    1731
    Замглавного редактора "Украина за рулем" Ярослав Московка обратил внимание, что в 2018-м продать б/у автомобиль с украинской регистрацией станет значительно сложнее.
    Вячеслав Кредисов
    Цены на продукты взлетят — появился новый повод
    15:54 09.01.2018
    3129Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Эксперт Вячеслав Кредисов убежден, что проверки производителей продуктов приведут к возрастанию числа чиновников, которые будут обогащаться.
    Газовая конфорка
    Итоги энергонезависимости: импорт растет, тарифы устанавливает Запад
    14:08 07.01.2018
    4647Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Политика энергонезависимости, проводимая правительством Гройсмана, привела к энергетической кабале. Украине не только стала закупать больше газа, угля и нефтепродуктов за рубежом, но и вынуждена устанавливать мировые цены даже на топливо собственной добычи.
    Квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Итоги года в соцсетях: давайте поищем, что не подорожало
    14:13 31.12.2017
    1216Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Говорят, 2017 год был самым тяжелым для украинцев. Оно и не удивительно - за один только минувший год в стране подорожали и продукты, и проживание, и даже на здоровье расценки увеличились. Как отреагировали на все это сами украинцы в соцсетях?
    Алексей Дорошенко, генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей
    Дорошенко: снегопады спровоцируют подорожание продуктов
    10:54 20.12.2017
    327Зима в Украине. Что ни день, то тепловой рекорд
    Снежные заносы могут вызвать трудности с доставкой скоропортящихся продуктов, что приведет к их временному подорожанию, считает эксперт Алексей Дорошенко.
    Заправка
    Цена на бензин превысила отметку в 30 грн
    16:34 18.12.2017
    785
    Бензин марки А-95 в сетях ОККО и WOG продается по 30,49 грн/л, А-92 - по 29,49 грн/л, дизельное топливо - по 27,99 грн/л. Кроме того, на 10 коп/л цены на дизтопливо и бензины подорожали в сетях "Катрал" и ZOG.
    Киев. Застройка
    Эксперты: цены на новостройки в 2018 году упадут
    10:28 14.12.2017
    794
    На рынке нового жилья наблюдается переизбыток предложения. Цены на недвижимость падают во всех городах-миллионниках. В следующем году эта тенденция сохранится ввиду отсутствия платежеспособного спроса, считают эксперты в сфере недвижимости.
    Продуктовый магазин
    От власти под елочку: бешеное подорожание всех продуктов
    08:37 11.12.2017
    2687Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Темпы роста цен на продукты шокируют украинцев и бьют в разы все повышения зарплат. С начала года лидерами подорожания стали рыба, овощи, молочка, все виды мяса, особенно сало. При этом прогнозы неутешительные: к Новому году цены будут расти еще на 15-20%.
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    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    В "Нафтогазе" сообщили о серьезном снижении цены российского газа
    12:51 09.02.2018
    2705
    По словам главного коммерческого директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, цена по измененному контракту будет существенно ниже цены по старой формуле.
    Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины
    Сказ про газ: повоняете и перестанете, а как иначе?
    19:40 21.02.2018
    2307
    Вариант, когда цены на газ могут быть снижены путем пересмотра договоренностей с МВФ и ЕС не рассматривается - не за то майдан стоял и печенье получал. Так что, как сказал классик периода скакунов: повоняете и перестанете, предупреждает эксперт Валентин Землянский.
    Здание ОАО Газпром в Москве. Архивное фото
    "Газпром" должен компенсировать переплату за газ - "Нафтогаз"
    17:04 03.03.2018
    1274
    По словам коммерческого директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, разница между ценой по контракту с "Газпромом" и ценами, по которым сейчас закупается газ в экстренном режиме, должна быть компенсирована "Газпромом".
    Один из богатейших людей планеты оконфузился на ТВ. Видео
    Один из богатейших людей планеты оконфузился на ТВ 
    12:57 23.02.2018
    705
    Один из богатейших людей планеты, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс не знает цен на самые популярные среди американцев товары. Бизнесмен оконфузился на популярном комедийном "Шоу Эллен Дедженерес".
    Директор НТЦ Психея Геннадий Рябцев
    Стоимость топлива у нас всегда будет зависеть от курса валют - Рябцев
    16:10 18.02.2018
    228
    Эксперт Геннадий Рябцев заявил, что украинская нефтепродукция неконкурентоспособна. Топливо закупаем за рубежом, и пока это не изменится, цены на бензин будут колебаться вместе с курсом гривны.
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