Работа платформы была остановлена в воскресенье, в течение часа после обнаружения неполадок системы, предназначенной для разделения смешанной производственной жидкости, состоящей из воды, нефти и газа.
По состоянию на 5.55 стоимость апрельского фьючерса на североморскую смесь нефти марки Brent увеличивалась на 1,32% - до 60,84 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 1,45% - до 48,87 доллара за баррель.
Россия после разногласий с Западом по Украине объявила о беспрецедентном росте активности НАТО у своих границ. В НАТО, в свою очередь, заявили о "необычном росте активности" российской военной авиации.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".