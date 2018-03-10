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    Северное море

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Нефтяная платформа. Архив
    BP сообщила о разливе нефти в Северном море
    05:19 04.10.2016
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    Работа платформы была остановлена в воскресенье, в течение часа после обнаружения неполадок системы, предназначенной для разделения смешанной производственной жидкости, состоящей из воды, нефти и газа.
    Нефтяные насосы. Архивное фото
    Нефть дорожает на опасениях перебоев поставок газа в Европу
    06:39 27.02.2015
    449
    По состоянию на 5.55 стоимость апрельского фьючерса на североморскую смесь нефти марки Brent увеличивалась на 1,32% - до 60,84 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 1,45% - до 48,87 доллара за баррель.
    Платформа
    Нефтяная отрасль Британии близка к коллапсу из-за цен на нефть - эксперт
    23:51 18.12.2014
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    При снижении цен на нефть ниже 60 долларов за баррель нет почти ни одного нового рентабельного проекта по добыче нефти в Северном море, сообщил глава компании Premier Oil Робин Аллан.
    ВВС России. Архивное фото
    Пентагон заявляет, что полеты ВВС РФ могут помешать гражданским самолетам
    00:23 01.11.2014
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    Россия после разногласий с Западом по Украине объявила о беспрецедентном росте активности НАТО у своих границ. В НАТО, в свою очередь, заявили о "необычном росте активности" российской военной авиации.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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