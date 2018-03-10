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По состоянию на 06.15 стоимость майского фьючерса на североморскую смесь нефти марки Brent снижалась на 1,64% - до 58,22 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 1,94% - до 50,43 доллара за баррель.