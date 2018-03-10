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    Goldman Sachs Group

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Дональд Трамп. Архивное фото
    Трамп решил сделать президента Goldman Sachs помощником по экономике
    06:40 13.12.2016
    148Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    По заявлению штаба Трампа, президент Goldman Sachs Гэри Кон поможет разработать и скоординировать экономическую повестку дня избранного президента и гарантировать, что повышение заработной платы американских работников станет главным приоритетом.
    Жозе Мануэл Баррозу. Архивное фото
    "Лишить пенсии": экс-председатель ЕК Баррозу шокировал депутатов Европарламента
    14:30 01.08.2016
    1684Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Группа депутатов Европарламента, представляющих несколько фракций ассамблеи, призвала лишить пенсии бывшего председателя Еврокомиссии Жозе Мануэла Баррозу в связи с его приемом на работу в американский инвестиционный банк Goldman Sachs.
    Нафтогаз Украины
    Goldman Sachs поможет привлечь средства на закачку газа – "Нафтогаз"
    01:09 31.03.2016
    522Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Директор по развитию бизнеса "Нафтогаза" Юрий Витренко отметил, что для компании этот проект является важным шагом по выходу на международные финансовые рынки.
    Международный валютный фонд. Архивное фото
    Сохранение Кабмина дает шанс Украине получить транш МВФ – Goldman Sachs
    01:29 18.02.2016
    208Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    Как говорится в аналитической записке Goldman Sachs, аналитики банка подвергают сомнению способность текущего правительства Украины в его нынешнем состоянии к имплементации необходимых экономических и политических реформ.
    Территория нефтяной компании
    Нефть дешевеет на ожиданиях, что ситуация в Йемене не повлияет на поставки
    06:40 27.03.2015
    279Военная кампания в Йемене
    По состоянию на 06.15 стоимость майского фьючерса на североморскую смесь нефти марки Brent снижалась на 1,64% - до 58,22 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 1,94% - до 50,43 доллара за баррель.
    Добыча нефти. Архивное фото
    Нефть дешевеет в преддверии публикации данных про ее запасы в США
    06:53 17.03.2015
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    В среду, 18 марта, управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует данные по коммерческим запасам нефти в стране за неделю, завершившуюся 13 марта.
    Нефть. Архивное фото
    Цена нефти марки Brent падает более чем на 5%
    19:42 12.01.2015
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    По состоянию на 17.53 по Киеву стоимость февральских фьючерсов на североморскую смесь нефти марки Brent падала на 5,63% - до 47,44 доллара за баррель.
    Нефтяная платформа. Архив
    Мировые цены на нефть снижаются
    15:47 12.01.2015
    96
    Прогнозы Goldman Sachs негативно повлияли на настроение инвесторов: стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась до 48,54 доллара за баррель, а цена на нефть марки WTI - до 46,84 доллара за баррель.
    Платформа
    Нефтяная отрасль Британии близка к коллапсу из-за цен на нефть - эксперт
    23:51 18.12.2014
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    При снижении цен на нефть ниже 60 долларов за баррель нет почти ни одного нового рентабельного проекта по добыче нефти в Северном море, сообщил глава компании Premier Oil Робин Аллан.
    Wella
    P&G планирует продать подразделение Wella за $7 млрд
    22:28 28.11.2014
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    P&G рассматривает различные варианты продажи бизнеса, включающего в себя производство средств как по профессиональному уходу за волосами, так и средств, реализующихся в розницу.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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