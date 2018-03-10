По заявлению штаба Трампа, президент Goldman Sachs Гэри Кон поможет разработать и скоординировать экономическую повестку дня избранного президента и гарантировать, что повышение заработной платы американских работников станет главным приоритетом.
Группа депутатов Европарламента, представляющих несколько фракций ассамблеи, призвала лишить пенсии бывшего председателя Еврокомиссии Жозе Мануэла Баррозу в связи с его приемом на работу в американский инвестиционный банк Goldman Sachs.
Как говорится в аналитической записке Goldman Sachs, аналитики банка подвергают сомнению способность текущего правительства Украины в его нынешнем состоянии к имплементации необходимых экономических и политических реформ.
По состоянию на 06.15 стоимость майского фьючерса на североморскую смесь нефти марки Brent снижалась на 1,64% - до 58,22 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 1,94% - до 50,43 доллара за баррель.
Прогнозы Goldman Sachs негативно повлияли на настроение инвесторов: стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась до 48,54 доллара за баррель, а цена на нефть марки WTI - до 46,84 доллара за баррель.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".