По словам постпреда МВФ в Украине Йоста Люнгмана, отправной точкой должна быть реализация газа по рыночной цене с тем, чтобы использовать дополнительную выручку, полученную от продажи богатым домохозяйствам, для укрепления системы коммунальных субсидий.
Заявление президента Петра Порошенко о том, что тарифы на электроэнергию для населения не должны повышаться и высказывания его в адрес международных финансовых организаций объясняются приближением выборов, считает Дмитрий Корнейчук.
Порошенко пытается всячески показать американцам, что он не совсем марионетка, что он имеет хоть какую-то силу. Это должно позволить Порошенко выторговать для себя лучшие условия отхода в 2019-м. Ведь у слабого отберут все.
Шестнадцатого февраля в Киеве закончила работу техническая миссия МВФ. Однако ни победных реляций о скором транше, ни информации о сроках приезда оценочной миссии, которая решает давать деньги или нет, не прозвучала.
Возможно, необходимые правки к закону об антикоррупционном суде внесут ко второму чтению. Но возможно, что Петр Порошенко сознательно срывает программу с МВФ, чтобы не повышать цену на газ и не потерять остатки рейтинга, предполагает Дмитрий Корнейчук.
События под стенами ВРУ свидетельствуют о том, что мы снова стоим перед выбором: либо очередной Майдан, либо адекватная по сложности и тонкости государственная политика, считает экономический эксперт Александр Гончаров.
В обмен на средства Фонда украинским властям предстоит отдать большую часть предвыборных козырей: повысить цену на газ для населения, не поднимать минимальную зарплату и все-таки создать Антикоррупционный суд.
Вариант, когда цены на газ могут быть снижены путем пересмотра договоренностей с МВФ и ЕС не рассматривается - не за то майдан стоял и печенье получал. Так что, как сказал классик периода скакунов: повоняете и перестанете, предупреждает эксперт Валентин Землянский.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинские власти настолько крепко подсели на кредитную иглу Запада, что едва не довели страну до дефолта. Премьер Гройсман признал, что страна не может жить без международных кредитов, а значит, власти будут безропотно выполнять то, что велят им западные банкиры.
Имидж украинской власти упал до нуля - с официальным Киевом Европа все чаще либо отказываются идти на диалог, либо используют язык ультиматумов. Причина проста — страна с завидным постоянством не выполняет обещания перед международными партнерами.
Порошенко пытается всячески показать американцам, что он не совсем марионетка, что он имеет хоть какую-то силу. Это должно позволить Порошенко выторговать для себя лучшие условия отхода в 2019-м. Ведь у слабого отберут все.
Важно помнить, что последний дефолт перед МВФ был не так давно - в мае 2015 года, когда Греция не выплатила МВФ $1,7 млрд. Греция стала первой страной с развитой экономикой, допустившей дефолт перед МВФ.
Жить в долг легко и приятно. До того момента, пока не наступает час расплаты. Украина набирала долги долго и весьма охотно, не особо задумываясь о будущем и гордясь независимостью. Но вот пришел час Х.
В обмен на средства Фонда украинским властям предстоит отдать большую часть предвыборных козырей: повысить цену на газ для населения, не поднимать минимальную зарплату и все-таки создать Антикоррупционный суд.
Накануне миссия МВФ анонсировала свой визит в Киев, в США приняли законопроект о кибербезопасности Украины из-за "агрессии РФ", а сама Украина анонсировала закупки газа у России. Помимо этого СБУ задержала в Одессе шпиона ФСБ.
Вариант, когда цены на газ могут быть снижены путем пересмотра договоренностей с МВФ и ЕС не рассматривается - не за то майдан стоял и печенье получал. Так что, как сказал классик периода скакунов: повоняете и перестанете, предупреждает эксперт Валентин Землянский.
Шестнадцатого февраля в Киеве закончила работу техническая миссия МВФ. Однако ни победных реляций о скором транше, ни информации о сроках приезда оценочной миссии, которая решает давать деньги или нет, не прозвучала.
Заявление президента Петра Порошенко о том, что тарифы на электроэнергию для населения не должны повышаться и высказывания его в адрес международных финансовых организаций объясняются приближением выборов, считает Дмитрий Корнейчук.
Возможно, необходимые правки к закону об антикоррупционном суде внесут ко второму чтению. Но возможно, что Петр Порошенко сознательно срывает программу с МВФ, чтобы не повышать цену на газ и не потерять остатки рейтинга, предполагает Дмитрий Корнейчук.
Руководитель миссии МВФ назвал важными законы о приватизации, а также те, которые направлены на борьбу с коррупцией, отметив необходимость принятия законов, направленных на улучшение бизнес-среды в стране.
События под стенами ВРУ свидетельствуют о том, что мы снова стоим перед выбором: либо очередной Майдан, либо адекватная по сложности и тонкости государственная политика, считает экономический эксперт Александр Гончаров.
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что закон об Антикоррупционном суде могут принять в начале весны, в законопроект между первым и вторым чтениями должны включить все рекомендации Венецианской комиссии.
Требования западных партнеров, выдвигаемые украинским властям в контексте создания Антикоррупционного суда, по факту можно расценивать как вмешательства во внутренние дела государства, считает политолог Андрей Золотарев.
В Чернигове представители националистических организаций облили кровью и разбили окна отделения "Сбербанка", участники акции заявили, что у дирекции банка есть неделя, чтобы они оставили это помещение.
Расследование поручено отделению по борьбе с терроризмом SDAT и Главному управлению внутренней безопасности (DGSI, контрразведка). По данным прокуратуры, расследование открыто в отношении покушения на убийство в связи с террористической организацией.
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что закон об Антикоррупционном суде могут принять в начале весны, в законопроект между первым и вторым чтениями должны включить все рекомендации Венецианской комиссии.
Требования западных партнеров, выдвигаемые украинским властям в контексте создания Антикоррупционного суда, по факту можно расценивать как вмешательства во внутренние дела государства, считает политолог Андрей Золотарев.
По словам исполнительного директора Общественной организации "Экономический дискуссионный клуб" Олега Пендзина, единственным источником, который может спасти экономику Украины, является рост ВВП и рост промышленного производства.
Глава фракции "Самопомич" уверен, что Фонд ждет, чтобы наказание понес хоть один коррупционер и олигарх, в отношении которых заведены дела в НАБУ, а осуществить это можно только через Антикоррупционный суд.
Министр социальной политики Украины Андрей Рева назвал переговоры с Международным валютным фондом "очень сложными". По его словам, после начала блокирования "дочек" российских банков МВФ потребовал уточнения макроэкономических показателей.
Когда украинская сторона говорит о тестировании внешних рынков заимствования капиталов, как правило, работа с МВФ заканчивается, отмечает исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.
Президент Украины Петр Порошенко заявил о критической важности поддержки Украины со стороны Международного валютного фонда. Об этом он заявил в обращении к украинскому народу по случаю Дня Достоинства и Свободы.
Около сотни человек проводят митинг с требованием снижения тарифов ЖКХ возле здания горсовета в Виннице. Преимущественно в нем участвуют люди пенсионного возраста. Они пытаются попасть внутрь здания, путь их преградили правоохранители.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам взаимодействия с МВФ заявил, что при обсуждении новой кредитной программы Минска с Фондом необходимо безусловно учитывать интересы белорусского народа.
Президент Украины Петр Порошенко не сомневается, что осенью Европейский союз примет решение о предоставлении Украине безвизового режима. Об этом он сообщил во время торжеств по случаю Дня города в Виннице.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что публикация недействительного текста обновленного меморандума Украины и Международного валютного фонда является попыткой дискредитировать отношения с организацией.
Международный валютный фонд не может обеспечить дополнительную финансовую помощь Украине в связи с политической нестабильностью в стране, заявила помощник госсекретаря США Виктория Нуланд. Слушайте на видео с 3:00.
МВФ продолжает работу над обновленным меморандумом по кредитованию Украины, фонд сможет принять решение о выделении очередного транша Киеву не ранее, чем две-три недели после подписания меморандума, сообщила глава Минфина Украины Наталия Яресько.
Как заявил на пресс-конференции в РИА Новости Украина директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков, новые транши не остановят падение экономики. Состояние украинской экономики далеко от стабильного.
Украина рассчитывает, что следующий транш МВФ будет произведен в феврале, заявил президент Петр Порошенко по итогам встречи с директором-распорядителем МВФ Кристиной Лагард в Давосе "на полях" экономического форума.
Кредит МВФ нужен Украине, как наркоману доза, потому что без этой дозы сразу начинается ломка, заявил на круглом столе в РИА Новости Украина директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
В середине сентября МВФ принял положительное решение о выделении третьего транша Украине. Сколько всего денег Украина получила от Фонда за 22 года сотрудничества, смотрите в инфографике РИА Новости Украина.
Среди основных требований МВФ, которые были выставлены в обмен на транш, - отмена спецпенсий, принятие закона о приватизации и ежеквартальный пересмотр тарифов на газ и отопление. Больше смотрите в инфографике РИА Новости Украина.
За последние семь лет внешний государственный долг Украины увеличился в 20 раз. Его рост начался в 2008 году. До этого Украина успешно расплатилась со всеми займами, которые сделала в начале независимости. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что закон об Антикоррупционном суде могут принять в начале весны, в законопроект между первым и вторым чтениями должны включить все рекомендации Венецианской комиссии.