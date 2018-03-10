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    МВФ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2067
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    Газовая конфорка
    Снова коррупция. В МВФ объяснили, почему Кабмину нужно повышать цены на газ
    03:54 10.03.2018
    16Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    По словам постпреда МВФ в Украине Йоста Люнгмана, отправной точкой должна быть реализация газа по рыночной цене с тем, чтобы использовать дополнительную выручку, полученную от продажи богатым домохозяйствам, для укрепления системы коммунальных субсидий.
    Представительство МВФ в Украине
    МВФ ожидает от Украины "масштабной земельной реформы"
    03:29 09.03.2018
    628Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Глава представительства Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман заявил, что "время ввести в Украине рынок земли уже пришло".
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Корнейчук: тарифы повысят сразу, едва Порошенко вдруг станет президентом
    17:55 08.03.2018
    1598Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Заявление президента Петра Порошенко о том, что тарифы на электроэнергию для населения не должны повышаться и высказывания его в адрес международных финансовых организаций объясняются приближением выборов, считает Дмитрий Корнейчук.
    Возле ст М Лесная сгорела иномарка
    Хроника 7 марта: Атака на СБУ в Киеве, Собчак в базе "Миротворца"
    09:25 08.03.2018
    2109
    Накануне СБУ раскрыла подробности инцидента у метро "Лесная" в Киеве, а столичная полиция сообщила, что установлены лица, подозреваемые в нападение на здание Россотрудничества.
    Представительство МВФ в Украине
    В МВФ напомнили Украине условия пересмотра программы финансирования
    06:19 08.03.2018
    661Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман подчеркнул, что Фонд видит желание украинских властей двигаться вперед, однако "до сих пор некоторые параметры не выполнены".
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Корнейчук: почему так осмелел Порошенко?
    17:33 07.03.2018
    6586
    Порошенко пытается всячески показать американцам, что он не совсем марионетка, что он имеет хоть какую-то силу. Это должно позволить Порошенко выторговать для себя лучшие условия отхода в 2019-м. Ведь у слабого отберут все.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Тренд дня: "Многоликий Порошенко сказал "нет" МВФ"
    13:12 07.03.2018
    10007Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Блогеры, политологи и экономисты прокомментировали жесткий ответ президента Петра Порошенко МВФ по поводу создания в Украине Антикоррупционного суда.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко жестко ответил на требования МВФ по Антикоррупционному суду
    02:19 07.03.2018
    1622Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    По словам главы государства, желание иностранных доноров оказать значительное влияние на назначение кандидатов в судьи в Антикоррупционный суд нарушает суверенитет Украины.
    Президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард на Экономическом форуме в Давосе
    МВФ, шел бы ты домой
    15:52 06.03.2018
    2219Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Шестнадцатого февраля в Киеве закончила работу техническая миссия МВФ. Однако ни победных реляций о скором транше, ни информации о сроках приезда оценочной миссии, которая решает давать деньги или нет, не прозвучала.
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Корнейчук: Порошенко снова на растяжке
    07:13 03.03.2018
    1532Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Возможно, необходимые правки к закону об антикоррупционном суде внесут ко второму чтению. Но возможно, что Петр Порошенко сознательно срывает программу с МВФ, чтобы не повышать цену на газ и не потерять остатки рейтинга, предполагает Дмитрий Корнейчук.
    Вывеска на здании представительства Международного валютного фонда в Украине
    Гончаров: на украинском рынке без антракта начался второй акт драмы
    09:42 01.03.2018
    1299Досрочные выборы для Рады: ожидание и реальность
    События под стенами ВРУ свидетельствуют о том, что мы снова стоим перед выбором: либо очередной Майдан, либо адекватная по сложности и тонкости государственная политика, считает экономический эксперт Александр Гончаров.
    Международный валютный фонд
    Власть заложила Украину МВФ... недорого, до выборов
    11:45 27.02.2018
    3219Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    В обмен на средства Фонда украинским властям предстоит отдать большую часть предвыборных козырей: повысить цену на газ для населения, не поднимать минимальную зарплату и все-таки создать Антикоррупционный суд.
    Международный валютный фонд (МВФ)
    Эксперт: транш от МВФ важен, но он не панацея
    08:36 23.02.2018
    238Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Украину ждет дефолт без антикоррупционного суда, поэтому выполнить требование МВФ власть заставит инстинкт самосохранения, полагает экономист Андрей Новак.
    Представительство МВФ в Украине
    Гончаров: техника удержания власти – разрушать надежды населения
    07:52 23.02.2018
    781Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Нехватка внешнего финансирования и прямых иностранных инвестиций будет дальше сильно влиять на рекордный уровень инфляции в стране, считает экономический эксперт Александр Гончаров.
    Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины
    Сказ про газ: повоняете и перестанете, а как иначе?
    19:40 21.02.2018
    2307Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Вариант, когда цены на газ могут быть снижены путем пересмотра договоренностей с МВФ и ЕС не рассматривается - не за то майдан стоял и печенье получал. Так что, как сказал классик периода скакунов: повоняете и перестанете, предупреждает эксперт Валентин Землянский.
    Министр финансов Александр Данилюк
    Данилюк не берется прогнозировать сроки получения нового транша МВФ
    15:11 21.02.2018
    174Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Во время визита технической миссии МВФ в Киев правительство хотело достичь соглашения с фондом по всем спорным вопросам, сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк.
    Петр Олещук
    Олещук: политики пойдут на все, чтобы затянуть создание независимого Антикорсуда
    12:07 21.02.2018
    145Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Украинские депутаты будут и дальше затягивать создание Антикоррупционного суда, что приведет к громким скандалам и разрыву отношений с МВФ, считает политолог.
    Представительство МВФ в Украине
    У МВФ и Украины нет принципиальных разногласий по пенсиям - замминистра
    06:54 21.02.2018
    410Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Замминистра социальной политики Николай Шамбир отметил, что дискуссии с МВФ продолжаются, однако сейчас все вопросы по пенсиям урегулированы законом.
    Гривны на фоне флага Украины
    Новый кредит, новый транш. Долги Украины перейдут к правнукам
    13:40 20.02.2018
    1016Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Власти надо менять модель экономического роста, а не брать огромный кредит у Китая, считает исполнительный директор Фонда Блейзера Олег Устенко.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Почему Порошенко больше не интересуют требования Вашингтона и Брюсселя
    09:59 20.02.2018
    9592
    Блогер Руслан Бизяев отметил, что заявлениями по поводу Антикоррупционного суда Петр Порошенко дает понять, что требования Запада его больше не интересуют.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Тренд дня: "Многоликий Порошенко сказал "нет" МВФ"
    13:12 07.03.2018
    10007
    Блогеры, политологи и экономисты прокомментировали жесткий ответ президента Петра Порошенко МВФ по поводу создания в Украине Антикоррупционного суда.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Почему Порошенко больше не интересуют требования Вашингтона и Брюсселя
    09:59 20.02.2018
    9592
    Блогер Руслан Бизяев отметил, что заявлениями по поводу Антикоррупционного суда Петр Порошенко дает понять, что требования Запада его больше не интересуют.
    Владимир Гройсман и Арсений Яценюк. Архивное фото
    По самые помидоры. Гройсман и Яценюк вогнали Украину в долги
    13:50 17.02.2018
    9236
    Украинские власти настолько крепко подсели на кредитную иглу Запада, что едва не довели страну до дефолта. Премьер Гройсман признал, что страна не может жить без международных кредитов, а значит, власти будут безропотно выполнять то, что велят им западные банкиры.
    Флаг Украины. Архивное фото
    Деньги - в карман, слова - на ветер. В обещания Украины уже никто не верит
    08:51 16.02.2018
    7112
    Имидж украинской власти упал до нуля - с официальным Киевом Европа все чаще либо отказываются идти на диалог, либо используют язык ультиматумов. Причина проста — страна с завидным постоянством не выполняет обещания перед международными партнерами.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Корнейчук: почему так осмелел Порошенко?
    17:33 07.03.2018
    6586
    Порошенко пытается всячески показать американцам, что он не совсем марионетка, что он имеет хоть какую-то силу. Это должно позволить Порошенко выторговать для себя лучшие условия отхода в 2019-м. Ведь у слабого отберут все.
    Президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард на Экономическом форуме в Давосе
    Наконец-то! Украина мировой лидер по... долгам перед МВФ
    13:39 08.02.2018
    6043
    Важно помнить, что последний дефолт перед МВФ был не так давно - в мае 2015 года, когда Греция не выплатила МВФ $1,7 млрд. Греция стала первой страной с развитой экономикой, допустившей дефолт перед МВФ.
    Представительство МВФ в Украине
    Украина - МВФ: непостижимые разумом отношения
    19:45 10.02.2018
    5210
    Жить в долг легко и приятно. До того момента, пока не наступает час расплаты. Украина набирала долги долго и весьма охотно, не особо задумываясь о будущем и гордясь независимостью. Но вот пришел час Х.
    Международный валютный фонд
    Власть заложила Украину МВФ... недорого, до выборов
    11:45 27.02.2018
    3219
    В обмен на средства Фонда украинским властям предстоит отдать большую часть предвыборных козырей: повысить цену на газ для населения, не поднимать минимальную зарплату и все-таки создать Антикоррупционный суд.
    Митинг военных пенсионеров под Радой
    Хроника 7 февраля: бунт военных пенсионеров, возрождение УБОП
    09:08 08.02.2018
    2806
    Накануне миссия МВФ анонсировала свой визит в Киев, в США приняли законопроект о кибербезопасности Украины из-за "агрессии РФ", а сама Украина анонсировала закупки газа у России. Помимо этого СБУ задержала в Одессе шпиона ФСБ.
    Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины
    Сказ про газ: повоняете и перестанете, а как иначе?
    19:40 21.02.2018
    2307
    Вариант, когда цены на газ могут быть снижены путем пересмотра договоренностей с МВФ и ЕС не рассматривается - не за то майдан стоял и печенье получал. Так что, как сказал классик периода скакунов: повоняете и перестанете, предупреждает эксперт Валентин Землянский.
    Президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард на Экономическом форуме в Давосе
    МВФ, шел бы ты домой
    15:52 06.03.2018
    2219
    Шестнадцатого февраля в Киеве закончила работу техническая миссия МВФ. Однако ни победных реляций о скором транше, ни информации о сроках приезда оценочной миссии, которая решает давать деньги или нет, не прозвучала.
    Возле ст М Лесная сгорела иномарка
    Хроника 7 марта: Атака на СБУ в Киеве, Собчак в базе "Миротворца"
    09:25 08.03.2018
    2109
    Накануне СБУ раскрыла подробности инцидента у метро "Лесная" в Киеве, а столичная полиция сообщила, что установлены лица, подозреваемые в нападение на здание Россотрудничества.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко жестко ответил на требования МВФ по Антикоррупционному суду
    02:19 07.03.2018
    1622
    По словам главы государства, желание иностранных доноров оказать значительное влияние на назначение кандидатов в судьи в Антикоррупционный суд нарушает суверенитет Украины.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Корнейчук: тарифы повысят сразу, едва Порошенко вдруг станет президентом
    17:55 08.03.2018
    1598
    Заявление президента Петра Порошенко о том, что тарифы на электроэнергию для населения не должны повышаться и высказывания его в адрес международных финансовых организаций объясняются приближением выборов, считает Дмитрий Корнейчук.
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Корнейчук: Порошенко снова на растяжке
    07:13 03.03.2018
    1532
    Возможно, необходимые правки к закону об антикоррупционном суде внесут ко второму чтению. Но возможно, что Петр Порошенко сознательно срывает программу с МВФ, чтобы не повышать цену на газ и не потерять остатки рейтинга, предполагает Дмитрий Корнейчук.
    Долг Украины
    Долговое ярмо Украины. Сколько украинцы заплатят кредиторам в 2018 
    08:25 15.02.2018
    1376
    Внешний долг Украины составляет 83% от ВВП страны, рассказал премьер-министр Владимир Гройсман в интервью Forbes. В пересчете на каждого жителя Украины это означает 1800-1900 долларов долга.
    Миссия Международного валютного фонда. Архивное фото
    Эксперты МВФ озвучили Киеву свои рекомендации
    17:09 15.02.2018
    1315
    Руководитель миссии МВФ назвал важными законы о приватизации, а также те, которые направлены на борьбу с коррупцией, отметив необходимость принятия законов, направленных на улучшение бизнес-среды в стране.
    Вывеска на здании представительства Международного валютного фонда в Украине
    Гончаров: на украинском рынке без антракта начался второй акт драмы
    09:42 01.03.2018
    1299
    События под стенами ВРУ свидетельствуют о том, что мы снова стоим перед выбором: либо очередной Майдан, либо адекватная по сложности и тонкости государственная политика, считает экономический эксперт Александр Гончаров.
    Экс-президенты Украины Виктор Ющенко, Леонид Кравчук, Леонид Кучма
    Экономист: долговая пирамида президентов ведет Украину к дефолтам
    12:50 08.02.2018
    1076
    За четыре года руководства Украиной президентом Петром Порошенко госдолг вырос на 4 миллиарда долларов. Предыдущие главы государства также активно наращивали сумму внешних заимствований.
    Гривны на фоне флага Украины
    Новый кредит, новый транш. Долги Украины перейдут к правнукам
    13:40 20.02.2018
    1016
    Власти надо менять модель экономического роста, а не брать огромный кредит у Китая, считает исполнительный директор Фонда Блейзера Олег Устенко.
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