Как отмечают аналитики агентства, марка Brent оставшуюся часть года будет в среднем стоить $40 за баррель. Далее стоимость "черного золота" начнет подниматься, но даже в 2018 году не превысит отметки в $50 за баррель.
Рейтинговое действие связано с завершением банком реструктуризации внешнего долга. При этом негативный прогноз объясняется сохраняющейся уязвимостью банка в условиях нестабильной экономической и политической обстановки в Украине.
Исполняющим обязанности президента Standard & Poor's Ratings Services после ухода Нираджа Сахая назначен исполняющий вице-президент департамента по работе с персоналом McGraw Hill Financial Джон Берисфорд (John Berisford).
Таким образом, рейтинг находится в двух ступенях от рейтинга "D" - дефолт. Рейтинговое агентство одновременно подтвердило долгосрочные суверенные кредитные рейтинги на уровне "CCC+", оставив негативный прогноз по ним.
Меры по регулированию валютного рынка, которые существуют в Украине более года в части снятия с депозитов валюты не приведут к дефолту, так как вкладчики сохраняют полный доступ к валютным депозитам через обмен их на гривну по рыночным курсам, считают представители агентства Standard & Poor"s.
Понижение рейтинга следует за снижением 10 апреля долгосрочного суверенного рейтинга Украины до "СС". Негативный прогноз основан на мнении агентства о том, что риски в Украине сильно влияют на кредитоспособность банка.
За год властям Украины удалось добиться фантастических "успехов" в экономике – трехкратная девальвация гривны, падение ВВП, введение сборов с пенсий и лишение пенсий работающих пенсионеров, срыв посевной, отток более 10 млрд долларов США инвестиций.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".