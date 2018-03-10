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Меры по регулированию валютного рынка, которые существуют в Украине более года в части снятия с депозитов валюты не приведут к дефолту, так как вкладчики сохраняют полный доступ к валютным депозитам через обмен их на гривну по рыночным курсам, считают представители агентства Standard & Poor"s.