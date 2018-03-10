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    Standard & Poor's

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 75
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    Логотипы компании Standard & Poor's
    S&P подтвердило рейтинг Киева на уровне "В-"
    19:45 19.05.2017
    581
    Несмотря на то, что на Киев приходится 20% ВВП Украины и в городе наблюдается самый низкий в стране уровень безработицы, по международным стандартам уровень благосостояния города низок.
    Логотипы компании Standard & Poor's
    Нефть Brent в 2016 г будет стоить $40 за баррель - Standard & Poor's
    11:54 02.02.2016
    131
    Как отмечают аналитики агентства, марка Brent оставшуюся часть года будет в среднем стоить $40 за баррель. Далее стоимость "черного золота" начнет подниматься, но даже в 2018 году не превысит отметки в $50 за баррель.
    Здание Администрации президента украсили огромным флагом Украины
    S&P подтвердило рейтинги Украины на уровне "B-/В", прогноз стабильный
    19:47 11.12.2015
    457
    Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's также подтвердило рейтинг Украины по национальной шкале на уровне "uaBBB-". Повышение рейтингов возможно в случае прохождения налоговой реформы.
    Здание ПриватБанка в Киеве
    S&P повысило рейтинг "ПриватБанка"
    19:15 07.12.2015
    842
    Рейтинговое действие связано с завершением банком реструктуризации внешнего долга. При этом негативный прогноз объясняется сохраняющейся уязвимостью банка в условиях нестабильной экономической и политической обстановки в Украине.
    Логотипы компании Standard & Poor's
    S&P повысило рейтинг Украины сразу на шесть ступеней
    20:36 19.10.2015
    4996Экономический кризис
    Standard & Poor's повысило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте сразу на шесть и семь ступеней до "B-/В" c выборочного дефолта "SD/D".
    Здание ПриватБанка в Киеве
    S&P повысило рейтинг "ПриватБанка" до "CC/C" с выборочного дефолта
    17:36 28.09.2015
    782Экономический кризис
    Как сообщается в пресс-релизе Standard & Poor's, одновременно S&P повысило краткосрочный кредитный рейтинг контрагента финансовой организации до "C" с "SD".
    Гривны на фоне флага Украины
    S&P понизило рейтинг Украины
    19:00 25.09.2015
    1672Экономический кризис
    В то же время международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги Украины в национальной валюте на уровне "CC+/C".
    Логотипы компании Standard & Poor's
    S&P снизило рейтинг Украины до "выборочного дефолта"
    18:53 25.09.2015
    166Списание госдолга Украины кредиторами
    Мировое рейтинговое агентство Standard&Poor's объявило новый рейтинг Украины. Он упал до выборочного дефолта на уровне "SD" С "CC/C".
    Отделение ПриватБанка. Архивное фото
    S&P понизило рейтинг "ПриватБанка" до выборочного дефолта
    18:01 23.09.2015
    3339Экономический кризис
    Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's отмечает, что рейтинговое действие связано с заключением банком соглашения о реструктуризации долга.
    Бразильцы требуют импичмент президенту
    S&P понизило суверенный кредитный рейтинг Бразилии до "мусорного"
    02:18 10.09.2015
    73
    Международное рейтинговое агентство отмечает стремление президента страны Дилмы Руссефф справиться с растущим долгом и политической нестабильностью.
    Логотипы компании Standard & Poor's
    Президент рейтингового агентства S&P ушел в отставку
    07:30 09.09.2015
    128
    Исполняющим обязанности президента Standard & Poor's Ratings Services после ухода Нираджа Сахая назначен исполняющий вице-президент департамента по работе с персоналом McGraw Hill Financial Джон Берисфорд (John Berisford).
    Экономический график
    S&P прогнозирует рост экономики Украины в 2016 г на 2%
    11:56 29.08.2015
    608Экономический кризис
    Прогноз по рейтингу негативный. Ожидается, что в 2015 году падение экономики составит порядка 15%, однако уже в 2016 году возможен рост до 2%, а в 2018 – до 4%.
    Экономика. Архивное фото
    S&P подтвердило рейтинг Украины на уровне "CC" с негативным прогнозом
    21:40 28.08.2015
    968Экономический кризис
    Таким образом, рейтинг находится в двух ступенях от рейтинга "D" - дефолт. Рейтинговое агентство одновременно подтвердило долгосрочные суверенные кредитные рейтинги на уровне "CCC+", оставив негативный прогноз по ним.
    Денежные купюры и монеты США и Украины
    Меры НБУ по регулированию банков вряд ли приведут к дефолту сектора - S&P
    16:01 13.05.2015
    207Ситуация в экономике Украины
    Меры по регулированию валютного рынка, которые существуют в Украине более года в части снятия с депозитов валюты не приведут к дефолту, так как вкладчики сохраняют полный доступ к валютным депозитам через обмен их на гривну по рыночным курсам, считают представители агентства Standard & Poor"s.
    Отделение Приватбанка
    S&P понизило рейтинг "ПриватБанка" до "ССС-", прогноз негативный
    20:40 20.04.2015
    3043Украина - шаг до дефолта
    Понижение рейтинга следует за снижением 10 апреля долгосрочного суверенного рейтинга Украины до "СС". Негативный прогноз основан на мнении агентства о том, что риски в Украине сильно влияют на кредитоспособность банка.
    Гривны на фоне флага Украины
    S&P понизило рейтинг Украины до "СС" c "ССС-", прогноз - негативный
    20:13 10.04.2015
    1205
    Таким образом, долгосрочный суверенный рейтинг Украины остается в преддефолтной категории с очень высокой подверженностью кредитным рискам.
    Доллары и гривны
    Украина в тисках валютного рынка и в финансовой зависимости
    17:00 17.03.2015
    1619Кредит МВФ и кризис в Украине.
    За год властям Украины удалось добиться фантастических "успехов" в экономике – трехкратная девальвация гривны, падение ВВП, введение сборов с пенсий и лишение пенсий работающих пенсионеров, срыв посевной, отток более 10 млрд долларов США инвестиций.
    Флаги Евросоюза и Греции
    S&P сохранило кредитный рейтинг Греции "B-"
    19:51 13.03.2015
    61
    В пресс-релизе рейтингового агентства списке говорится о том, что рейтинг сохранен в списке с пересмотром возможностью понижения.
    Экран, транслирующий биржевые графики и диаграммы
    Биржи США закрылись ростом на внутренних статданных
    01:12 13.03.2015
    53
    Индекс Dow Jones увеличился на 1,47% - до 17895,22 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,89%, до 4893,29 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,26%, до 2065,95 пункта.
    Ситуация на бирже. Архивное фото
    Биржи США потеряли 1,7-1,85% на опасениях повышения ставок Федрезервом
    23:41 10.03.2015
    85
    Индекс Dow Jones снизился на 1,85% - до 17662,94 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,67%, до 4859,80 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 1,7%, до 2044,16 пункта.
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