Саммит Шанхайской организации сотрудничества собрал в Уфе лидеров стран, среди которых президент РФ Владимир Путин, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.
Духовные лидеры трех главных религиозных конфессий Башкирии выразили надежду, что народ Крыма сделает свой правильный исторический выбор на всенародном референдуме по статусу автономной республики в воскресенье.
"Воришка-гурман к "похищению" колбасных изделии подготовился тщательно. Надел черные джинсы, черную куртку, кепку и перчатки такого же цвета и весь свой маскировочный костюм дополнил черными резиновыми сланцами.
Водолазы ищут на 15-метровой глубине озера в Кушнаренковском районе Башкирии тела погибшего пилота и пассажира разбившегося легкомоторного самолета. На месте работают семь единиц техники и 18 спасателей.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".