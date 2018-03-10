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    Башкортостан

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
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    Российские пожарные. Архивное фото
    При пожаре в частном доме в Башкирии погибли 12 человек
    06:22 15.03.2016
    80
    Как сообщает МВД республики, пожар произошел ранним утром в одноэтажном частном доме в городе Стерлитамак. После тушения пожара на месте обнаружены тела 12 человек.
    Совместное фотографирование глав государств-членов ШОС, глав государств и правительств стран-наблюдателей в ШОС и глав делегаций международных организаций
    Путин, Назарбаев и Си Цзиньпин на саммите ШОС в Уфе 
    18:17 10.07.2015
    408
    Саммит Шанхайской организации сотрудничества собрал в Уфе лидеров стран, среди которых президент РФ Владимир Путин, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.
    Пресс-конференция Президента Российской Федерации Владимира Путина
    Путин: урегулирование в Украине пробуксовывает
    16:29 10.07.2015
    593Переговоры по Донбассу
    Президент России считает, что урегулирования кризиса на востоке Украины "пробуксовывает" из-за отсутствия прямых переговоров с Донбассом. Путин уверен, что кризис может быть решен только мирным путем.
    Совместное фотографирование глав государств-членов ШОС, глав государств и правительств стран-наблюдателей в ШОС и глав делегаций международных организаций
    Страны ШОС выступили за скорейший мир в Украине на основе минских соглашений
    14:12 10.07.2015
    300
    На саммите Шанхайской организации сотрудничества принята декларация, в котором лидеры государств призывают безусловно выполнять минские соглашения, принятые в феврале.
    Президент Российской Федерации Владимир Путин и Президент Федеративной Республики Бразилия Дилма Роуссефф на церемонии приветствия лидеров БРИКС в Уфе
    Лидеры стран БРИКС: конфликт в Украине не имеет военного решения
    15:12 09.07.2015
    825Переговоры по Донбассу
    По итогам саммита стран БРИКС в Уфе принята декларация. Участники саммита призывают стороны конфликта в Донбассе найти путь к примирению через "инклюзивный политический диалог".
    Президент РФ Владимир Путин
    Саммит БРИКС в России 
    11:25 09.07.2015
    390
    В российской Уфе 8-10 июля одновременно проходят саммиты БРИКС и ШОС. В этом году Россия председательствует в обеих этих организациях. Подробнее о саммите БРИКС смотрите в фоторепортаже.
    Встреча нормандской четверки в Минске
    Путин и Лукашенко обсудили кредит для Белоруссии - Песков
    10:08 09.07.2015
    302
    По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, лидеры стран затронули различные аспекты взаимодействия в финансово-кредитной сфере, но детально не обсуждали.
    БАШКИРИЯ НЕФТЬ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
    S&P может понизить кредитный рейтинг Башкортостана вслед за рейтингом РФ
    04:56 27.12.2014
    78
    Как отмечают аналитики S&P, в целом Башкортостан сохраняет "исключительно высокую" ликвидность, поддерживает низкие" показатели долга, а также проводит "удовлетворительную" финансовую политику.
    Тюрьма. Архивное фото
    Россиянин вышел на свободу в Таиланде после двенадцати лет тюрьмы
    06:29 21.11.2014
    175
    Россиянин Марат Минликеев был осужден еще в 2003 году за вооруженное участие в ограблении банка.
    Сотрудник ФСКН России уничтожает шприцы с наркотиком
    Более 700 россиян отравились новым "спайсом", свыше 25 погибли
    12:16 06.10.2014
    228
    По словам главы Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктора Иванова, среди пострадавших как взрослые люди, так и подростки.
    Волонтеры раздают продовольствие. Архивное фото
    Башкирия отправила в Крым 75 тонн медикаментов и продуктов
    08:57 24.03.2014
    5Присоединение Крыма к РФ
    Башкирские предприятия в понедельник отправили крымчанам 75 тонн гуманитарного груза, который, как ожидается, прибудет на полуостров в четверг.
    Президент Башкортостана Рустэм Хамитов
    Регионы РФ будут активно помогать Крыму, заявил глава Башкирии
    16:04 18.03.2014
    8Присоединение Крыма к РФ
    Башкирия, как и другие российские регионы, будет активно помогать крымчанам в налаживании нормальной жизни, сообщил президент Башкортостана Рустэм Хамитов.
    Убранство юрты башкира
    Главы религиозных конфессий Башкирии молятся за мир в Украине
    13:44 16.03.2014
    13Референдум в Крыму
    Духовные лидеры трех главных религиозных конфессий Башкирии выразили надежду, что народ Крыма сделает свой правильный исторический выбор на всенародном референдуме по статусу автономной республики в воскресенье.
    Ситуация в Киеве
    Башкирия призывает украинцев остановить раскол в стране
    17:32 03.03.2014
    7Обострение ситуации в Крыму
    Руководители национально-культурных объединений и религиозных конфессий Башкирии обратились к гражданам Украины и органам власти с призывом остановить экстремизм и межнациональный раскол страны.
    Задержание
    "Черный плащ" пытался вынести 11 кг сосисок из лицея в Башкирии
    14:26 22.10.2013
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    "Воришка-гурман к "похищению" колбасных изделии подготовился тщательно. Надел черные джинсы, черную куртку, кепку и перчатки такого же цвета и весь свой маскировочный костюм дополнил черными резиновыми сланцами.
    В Башкирии предотвращен подрыв линии электропередачи
    13:00 18.09.2013
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    Подрыв линии электропередачи (ЛЭП) предотвратили в Башкирии, разминировав заложенную девять лет назад бомбу, сообщил в среду официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин.
    Найдены упавший в озеро в Башкирии легкомоторный самолет и тела жертв
    18:23 01.09.2013
    12
    Найдены тела пилота и пассажира разбившегося в Башкирии легкомоторного самолета, а также обнаружены обломки самого летательного аппарата, сообщает в воскресенье МЧС РФ.
    Водолазы пока не нашли упавший в озере в Башкирии самолет и тела жертв
    17:37 01.09.2013
    6
    Водолазы еще не нашли в озере в Кушнаренковском районе Башкирии тела погибшего пилота и пассажира разбившегося легкомоторного самолета, а также сам летательный аппарат, сообщает в воскресенье МЧС.
    Водолазы ищут в озере тела погибших при крушении самолета в Башкирии
    14:37 01.09.2013
    16
    Водолазы ищут на 15-метровой глубине озера в Кушнаренковском районе Башкирии тела погибшего пилота и пассажира разбившегося легкомоторного самолета. На месте работают семь единиц техники и 18 спасателей.
    Самолет в Башкирии мог разбиться, выполняя фигуру пилотажа - эксперты
    13:55 01.09.2013
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    Легкомоторный самолет в Башкирии разбился при выполнении фигуры пилотажа, не свойственной этому типу судна. Ранее МВД сообщало, что крушение произошло из-за технической неисправности крыла.
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